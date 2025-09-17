Życie w Architekturze 2025. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej Kumak w Urwitałcie. Kwadratura Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej Kumak w Urwitałcie. Założenia Autorskie

Zespół dwóch budynków stanowiących centrum edukacji przyrodniczej i ośrodek badawczy Uniwersytetu Warszawskiego znajduje się w dziewiczej okolicy nad jeziorem Łuknajno. Oba budynki wtapiają się w otoczenie: częściowo są przysypane ziemią, a ich elewacje pokrywają rośliny. Kolorystyka zaprojektowanego przez nas obiektu nawiązuje do naturalnych barw dominujących w otoczeniu. Wszystkie te zabiegi sprawiają, że Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej zdecydowanie można uznać za doskonały przykład architektury egzystującej w harmonii z naturą.

Dwukondygnacyjny budynek seminaryjny zaprojektowano na planie okręgu. Dolna kondygnacja to pracownie z salą seminaryjną i wspólna przestrzeń z zapleczem gastronomicznym. Są tam również pokoje mieszkalne kadry i część techniczna. Górną kondygnację zajmuje szereg pokoi studenckich, które otaczają „zielony” taras z ekstensywną roślinnością. Budynek wystawowy w rzucie jest połączeniem dwóch okręgów. Górna kondygnacja to strefa wejściowa z dwiema salami seminaryjnymi, parter to eksploratorium z wystawą poświęconą ekosystemowi małych zbiorników wodnych - kałuż. Realizacja ma niezwykłą funkcję i starannie zaprojektowaną elewację. Oparcie geometrii budynku na okręgu pozwala na stworzenie fasady bez początku i końca.

W budynku ekspozycyjnym podkreśliliśmy ten efekt przestrzenną, ażurową instalacją ze stali nierdzewnej i kortenowskich „liści-łusek”. Korowód złożony z powtórzonych 1500 razy elementów przebiega wzdłuż elewacji jak wąż albo chmura jesiennych liści. Stanowią one pierwszy plan kompozycji. W przyszłości na ten swoisty ruszt wspinać się będą rośliny, które stworzą drugi plan. Trzeci plan to właściwa fasada zbudowana z prefabrykatów wykończonych zewnętrzną warstwą barwionego w masie betonu ze wstawkami z blachy kortenowskiej.

Życie w Architekturze 2025. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej Kumak w Urwitałcie. Autorzy

Autor projektu:

Kwadratura Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Agnieszka Bojdecka, Paweł Kubacz, Barbara Śliwowska, Anna Klochowicz, Paweł Siewiera, Barbara Kaszyńska-Wrzosek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projektując Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji przyrodniczej zwracaliśmy szczególną uwagę na to, żeby zaproponowane przez nas rozwiązania były jak najbardziej przyjazne dla środowiska naturalnego. Dlatego konstrukcję obydwu budynków stanowią żelbetowe prefabrykaty – elementy, które zostały przygotowane poza miejscem budowy ograniczając szkodliwe emisje do ekosystemu pobliskiego parku narodowego.

Dzięki zastosowaniu modułowej technologii również okres budowy został ograniczony do minimum. Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej jest obiektem zaprojektowanym w sposób holistyczny, zgodnie z potrzebami wielu różnych użytkowników oraz w zgodzie z naturą. Najważniejszym celem powstania centrum jest ochrona bioróżnorodności, głównie poprzez edukację.

Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej Kumak w Urwitałcie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej Kumak w Urwitałcie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego/Szczuka Sp. z o. o.

Wykonawca konstrukcji: Budizol Sp. z o. o. S.K.A.

Powierzchnia zabudowy: seminaryjny 942,43 m², expo 883,68 m²

Powierzchnia użytkowa: seminaryjny 995,18 m², expo 1047,24 m²

Powierzchnia całkowita: seminaryjny 1282,24 m², expo 1297,24 m²

Powierzchnia terenu/kubatura: 15 000 m2/seminaryjny 6384 m3, expo 7310 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: pozwolenie na budowę 2019/2023

