Życie w Architekturze 2025. MetroPoint Office przy ul. Hrubieszowskiej 6b. FS&P Arcus Sp. z o. o.

Metropoint Office powstał jako odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającego się centrum Warszawy. Głównym założeniem było stworzenie nowoczesnego, butikowego biurowca klasy A, który harmonijnie wpisuje się w tkankę miejską Woli, jednocześnie podnosząc jakość przestrzeni publicznej. Szczególną rolę odegrała historia miejsca – teren, na którym zlokalizowany jest budynek, przez dekady miał charakter przemysłowy, pełen hal produkcyjnych i magazynów.

Metropoint Office, twórczo wpisuje się w proces przemiany tej części miasta z przestrzeni poprzemysłowej w nowoczesne, tętniące życiem centrum biznesowo-mieszkaniowe. Zmiana funkcji terenu została potraktowana nie tylko jako wyzwanie, ale również jako szansa na stworzenie nowej jakości urbanistycznej i architektonicznej.

Architektura budynku została zaprojektowana tak, aby podkreślić jego charakter, narożne usytuowanie oraz elegancka, szklana elewacja z pionowymi żyletkami nadają obiektowi rozpoznawalny, nowoczesny wizerunek. Zastosowanie pionowych żyletek ma nie tylko walor estetyczny, ale również funkcjonalny – ogranicza nagrzewanie się pomieszczeń, wspierając proekologiczne podejście do projektowania.

Duży nacisk położono na funkcjonalność i elastyczność przestrzeni, tak aby biura można było łatwo dostosować do zróżnicowanych potrzeb najemców. Dzięki odpowiedniej orientacji i zastosowanym rozwiązaniom, zapewniono optymalny dostęp światła dziennego oraz wysoki komfort pracy.

Metropoint Office jest częścią większego, wielofunkcyjnego założenia urbanistycznego, które obejmuje także budynki mieszkaniowe i usługowe. Celem zespołu było stworzenie zrównoważonego środowiska miejskiego, w którym praca, życie codzienne i rekreacja wzajemnie się uzupełniają. Budynek w pełni spełnia ideę miasta 15-minutowego, gdzie priorytetem jest lokalizacja i dostępność – bliskość transportu publicznego, głównych arterii komunikacyjnych oraz miejskich usług czyni budynek wygodnym i atrakcyjnym miejscem zarówno dla najemców, jak i ich klientów

Autor projektu:

FS&P Arcus Sp. z o. o.

Zespół autorski:

Mariusz Ścisło, Andrzej Bąkowski, Tomasz Warzocha, Marta Kiwior, Małgorzata Żurowska, Danuta Gewald

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Metropoint Office to przykład architektury, która nie tylko odpowiada na funkcjonalne potrzeby współczesnego miasta, ale aktywnie kształtuje jego tożsamość, wprowadzając nową jakość w miejsce o silnym, przemysłowym dziedzictwie.

Budynek wyróżnia się na wielu poziomach:

Twórcza transformacja terenu poprzemysłowego – realizacja wpisuje się w wielkoskalowy proces przemiany dzielnicy Wola, przekształcając dawny obszar magazynowo-produkcyjny w nowoczesne, wielofunkcyjne centrum miejskie. To przykład odpowiedzialnego i świadomego projektowania w kontekście zmian urbanistycznych.

Reprezentacyjna i ponadczasowa architektura – dynamiczna forma, szlachetna elewacja i dopracowane detale tworzą budynek o silnej tożsamości wizualnej, który znakomicie odnajduje się w kontekście sąsiednich budynków, jednocześnie nie tracąc ludzkiej skali.

Zrównoważony rozwój i wysoka jakość środowiska pracy – projekt łączy estetykę z funkcjonalnością: żyletki na elewacji pełnią funkcję przeciwsłoneczną, zapewniając komfort termiczny bez rezygnacji z naturalnego światła. Rozwiązania proekologiczne i elastyczność przestrzeni wspierają dobrostan użytkowników.

Integracja funkcji i życia miejskiego – to nie tylko biurowiec. Dzięki lokalom usługowym i powiązaniu z sąsiednimi inwestycjami mieszkaniowymi, Metropoint Office tworzy fragment miasta, który żyje przez cały dzień. Realizacja odpowiada na ideę „miasta 15-minutowego”, wspierając lokalną społeczność i różnorodność.

Doskonała dostępność i powiązania komunikacyjne – położenie przy metrze, głównych arteriach oraz w pobliżu kulturalnych i biznesowych punktów Warszawy sprawia, że budynek staje się naturalnym centrum aktywności. Metropoint Office to dojrzała, odpowiedzialna i kontekstualna architektura, która łączy ambicje estetyczne z realną wartością dodaną dla użytkowników i miasta. To projekt, który nie tylko odpowiada na pytanie „jak wygląda nowoczesna architektura?”, ale też „jak wpływa na życie?”.

MetroPoint Office przy ul. Hrubieszowskiej 6b. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: MetroPoint Office przy ul. Hrubieszowskiej 6b, obiekt komercyjny

Inwestor: Waw Projekt 1 Sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Budimex S.A.

Powierzchnia zabudowy: 1234,28 m2

Powierzchnia użytkowa: 12736,50 m2

Powierzchnia całkowita: 16116,01 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1604,61 m2/63764,08 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2020

