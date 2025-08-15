Życie w Architekturze 2025. Modernistyczny dom trzech barw. Agnieszka Włoch-Szymla

Życie w Architekturze 2025. Modernistyczny dom trzech barw. Założenia Autorskie

Dom jednorodzinny łączący funkcjonalizm i geometrię Bauhausu z wyrazistą kolorystyką Mondriana zarówno w bryle, w ogrodzie oraz wnętrzach. Bryła budynku, oparta na wydłużonym prostokącie, została precyzyjnie wpisana w wąską działkę o wymiarach 13x50 m, z poszanowaniem kontekstu urbanistycznego i intymności mieszkańców.

Zwartą, białą formę domu przełamują czarne detale oraz akcenty w postaci czerwonych drzwi wejściowych, a także przeszklone elewacje z czarnymi profilami aluminiowymi. Kompozycja barw i materiałów – biały, czarny, czerwony, niebieski, żółty oraz beton, szkło, stal i drewno – pojawia się zarówno na zew., jak i we wnętrzach oraz w aranżacji ogrodu, tworząc harmonijną całość. W trosce o komfort życia na wąskiej działce, dom cofnięto względem linii zabudowy, co pozwoliło na wydzielenie półprywatnych przestrzeni przy jednoczesnym zachowaniu dialogu z sąsiedztwem. Stalowa konstrukcja tarasu biegnąca przez całą wysokość budynku, z podkonstrukcją pod zieleń wertykalną, skutecznie osłania szklane ściany strefy dziennej i sypialni przed wzrokiem sąsiadów oraz nadmiernym nasłonecznieniem.

Balkon głównej sypialni, porośnięty pnączami, wzmacnia wrażenie życia w zieleni nawet w zwartej zabudowie. Funkcjonalny układ wnętrz odpowiada potrzebom pięcioosobowej rodziny: piwnica mieści strefę rekreacyjną i gospodarczą; parter to otwarta strefa dzienna z główną sypialnią; piętro przeznaczono na strefę nocną z trzema sypialniami dziecięcymi.

Całość stanowi wyraziste połączenie funkcjonalności, minimalistycznej formy i artystycznej kolorystycznej ekspresji. Jednocześnie podkreśla swój ekologiczny charakter: zwarta bryła minimalizuje straty energii, a duże szklane elewacje pozwalają na maksymalne wykorzystanie światła dziennego. System retencji wody, wertykalne ogrody oraz zielony dach wspierają bioróżnorodność, poprawiają mikroklimat i dodatkowo izolują budynek. Dzięki tym rozwiązaniom dom harmonijnie wpisuje się w krajobraz oraz wspiera zrównoważony styl życia mieszkańców

Życie w Architekturze 2025. Modernistyczny dom trzech barw. Autorzy

Autor projektu:

Agnieszka Włoch-Szymla

Zespół autorski:

Agnieszka Włoch-Szymla

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

To realizacja szyta na miarę potrzeb pięcioosobowej rodziny, która w pełni wykorzystuje potencjał nietypowej, wąskiej działki. Bryła budynku i jego układ funkcjonalny powstały w odpowiedzi na konkretne wyzwania miejsca, zapewniając komfort, prywatność i otwartość na światło.

Cofnięcie względem linii zabudowy, przemyślane przetasowanie układu oraz odpowiednia skala sprawiają, że dom nie tylko nie dominuje nad otoczeniem, ale aktywnie z nim współgra, tworząc półprywatne przestrzenie zewnętrzne i poprawiając komfort życia na sąsiednich działkach. Dom zachwyca przemyślanymi detalami: zwarta bryła minimalizuje straty energii, a duże przeszklenia łapią światło przez większość dnia, zapewniając naturalne doświetlenie i bliskość ogrodu. Zielone tarasy, wertykalne ogrody i dach wspierają bioróżnorodność oraz izolują wnętrza. W ten sposób zaprojektowana zieleń na tak wąskiej działce powoduje życie w zieleni.

Kolorystyczna kompozycja trzech kolorów, obecna zarówno na zewnątrz, jak i we wnętrzach oraz w aranżacji ogrodu, nie jest jedynie dekoracją, lecz integralną częścią architektury, która wyznacza rytm i nadaje przestrzeni indywidualny charakter. Serce domu stanowi dwukondygnacyjny salon, urządzony w duchu pawilonu Bauhausu, z wyrazistymi akcentami kolorystycznymi inspirowanymi Mondrianem. Przestrzeń ta, widoczna zarówno z otwartego parteru, jak i galerii prowadzącej do sypialni dziecięcych na piętrze, umożliwia codzienne obcowanie z architekturą i sztuką Bauhausu.

Wnętrze staje się nie tylko tłem, ale i aktywnym uczestnikiem życia domowników, łącząc funkcjonalność, estetykę, indywidualne potrzeby mieszkańców oraz poprzez świadome wykorzystanie światła, wody i zieleni. To dom, w którym żyjemy w architekturze – zanurzeni w harmonii formy, koloru i natury, doświadczając przestrzeni, która jest nie tylko tłem dla codzienności, lecz jej aktywnym uczestnikiem i twórcą. Projekt ten stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego miasta i potrzebę życia w harmonii z otoczeniem

Modernistyczny dom trzech barw. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Modernistyczny dom trzech barw, budynek jednorodzinny

Inwestor: Agnieszka Włoch-Szymla, Piotr Szymla.

Generalny wykonawca: Agnieszka Włoch-Szymla - system gospodarczy

Wykonawca konstrukcji: Agnieszka Włoch-Szymla - kierownik budowy

Powierzchnia zabudowy: 150 m2

Powierzchnia użytkowa: 300 m2

Powierzchnia ternu: 785 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

