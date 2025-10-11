Życie w Architekturze 2025. Modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (nowa siedziba Unibaltic sp. z o.o.). Mgr inż. arch. Małgorzata Hofman

Życie w Architekturze 2025. Modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (nowa siedziba Unibaltic sp. z o.o.). Założenia Autorskie

Nowa siedziba firmy mieści się w postmodernistycznym budynku biurowym z lat 90. Estetyka ta długo budziła niechęć i skojarzenia z nieuzasadnionym przepychem, formalnym chaosem i kiczem. Dziś, w epoce kryzysu klimatycznego decyzja, by remontować zamiast wyburzać, okazuje się nie tylko ekologicznie słuszna, ale i symboliczna. Postmodernistyczna forma nie została wymazana, a raczej ujęta w nowym kontekście: zmodernizowano ją tak, by spełniała wymagania współczesnego biura, ale zachowano jej charakterystyczne cechy jako świadectwo swojej epoki.

Projekt wnętrz przestrzeni biurowej oparto na analizie realnych potrzeb firmy i sposobu jej działania. Ideą było stworzenie przestrzeni wspierającej kreatywność, współpracę i dobrostan użytkowników poprzez stworzenie układów funkcjonalnych umożliwiających różne formy pracy przy zachowaniu zasad ergonomii, dostępności, komfortu akustycznego i odpowiedniego doświetlenia. Projekt świadomie zakładał ograniczenie ingerencji do niezbędnego minimum, wybierając tam, gdzie to możliwe, strategie recyklingu i reużycia. Dotyczyło to zarówno elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych, jak i wyposażenia, które poddane odpowiedniej renowacji zyskało nowe życie.

W budynku przeprowadzono także kompleksową termomodernizację, w ramach której wymieniono całą stolarkę okienną, ocieplono dachy i stropodachy oraz zlikwidowano mostki cieplne. Równocześnie dokonano pełnej wymiany przestarzałych i niewydajnych instalacji technicznych, zastępując je systemami energooszczędnymi. Budynek wyposażono w pompy ciepła oraz instalację fotowoltaiczną, co znacząco ograniczyło jego ślad węglowy. To subtelna modernizacja, która nie krzyczy formą, ale działa treścią – odpowiedzialnością wobec środowiska, historii i przyszłych pokoleń. Ten projekt to przykład, jak można naprawiać, nie burzyć. Pokazuje, że nawet to, co nieoczywiste estetycznie, może odzyskać sens w nowym kontekście – pod warunkiem, że robi się to mądrze.

Życie w Architekturze 2025. Modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (nowa siedziba Unibaltic sp. z o.o.). Autorzy

Autor projektu:

mgr inż. arch. Małgorzata Hofman

Zespół autorski:

Maciej Hofman, Piotr Hofman

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Drugie życie z szacunkiem – postmodernistyczna adaptacja. W czasach, gdy każda cegła, każdy metr kwadratowy i każdy gram CO₂ powinny być liczone świadomie, ten projekt wnętrz budynku z lat 90 staje się przykładem wzorcowego remontu. Adaptacja istniejącej struktury została przeprowadzona z głębokim szacunkiem dla materiału, użytkowników i środowiska.

Zamiast wyburzenia — odnowienie i reinterpretacja. Zachowano oryginalne balustrady, posadzki granitowe oraz portal windowy z ciemnego kamienia. Co więcej, większość mebli biurowych została przeniesiona ze starej siedziby. Czy są designerskie? Nie. Ale ich ponowne wykorzystanie to decyzja głęboko słuszna – praktyka recyrkularna, która eliminuje niepotrzebny ślad węglowy i marnotrawstwo. Sercem budynku stała się klatka schodowa, której ściany zostały ozdobione nietuzinkową tapetą, co zachęca do ruchu i rezygnacji z windy. Inwestor wykazał się dużą świadomością i wrażliwością na potrzeby swoich pracowników. Dzięki temu w istniejącym budynku znaleziono miejsce na m.in. tarasy, jadalnię, salę gier, pokój odpoczynku, przestrzenie dla rowerzystów, a na poddaszu strefę cichej pracy.

Układ przestrzeni jest świadomą odpowiedzią na potrzeby użytkowników. Zastosowano estetyczny podział stref funkcjonalnych: biura pozostają neutralne, za to strefy wspólne mają indywidualny, wręcz emocjonalny charakter. W jadalni zastosowano charakterystyczną zielona tapetę z żurawiami, w pokoju rozmów - zielony filc, natomiast w sali konferencyjnej oryginalne sklepienie kolebowe podkreślono spektakularnym indywidualnie projektowanym wzorem.

W pokoju prezesa znalazło się też coś wyjątkowego – stolik z płyty NOD, wykonany z łupin orzecha włoskiego, który został nominowany w kategorii „Sztuka” do nagrody Ro Guiltless Award w Mediolanie (2023), promującej idee zero waste. Remont siedziby Unibaltic to manifest przyszłościowej architektury adaptacyjnej, odpowiedzialnej i świadomej. Nie potrzebujemy więcej nowego. Potrzebujemy więcej takich decyzji.

Modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (nowa siedziba Unibaltic sp. z o.o.). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Modernizacja budynku przy Al. Wojska Polskiego 83 w Szczecinie wraz z dostosowaniem do indywidualnych potrzeb Zamawiającego (nowa siedziba Unibaltic sp. z o.o.), przestrzenie do pracy (wnętrza)

Inwestor: Unibaltic sp. z o.o.

Generalny wykonawca: FHU Multi Projekt Spółka z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 735 m2

Powierzchnia użytkowa: 2 288,94 m2

Powierzchnia całkowita: 2 639 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1 828 m2/9 760 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

