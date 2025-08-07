Życie w Architekturze 2025. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Piotr Płaskowicki

Życie w Architekturze 2025. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Założenia Autorskie

Przystępując w 2011 roku do konkursu na projekt Muzeum Morskiego w Szczecinie w pierwszej kolejności szukałem odpowiedzi na dość wyjątkowe wytyczne MPZP. Narzucone ograniczenia sprowokowały do poszukiwania dynamicznej, podciętej bryły, której konotacje przestrzenne z kadłubem statku stały się dość oczywiste.

Położony przy nabrzeżu Odry naprzeciwko Wałów Chrobrego miał stanowić swoisty kontrapunkt dla historycznej zabudowy Szczecina, wyznaczając dominantę przestrzenną na terenie Łasztowni. Ważną przestrzenią publiczną nowego obiektu jest taras zlokalizowany na dachu, jako forma miejskiej, otwartej agory. Dodatkowe schody zewnętrzne umożliwiają zejście z tarasu bezpośrednio na bulwary.Zdefiniowany na etapie konkursu pomysł podziału budynku na trzy części o różnym przeznaczeniu konsekwentnie kontynuowany jest w aktualnym programie.

Każda użytkowa kondygnacja MCN dzieli się na trzy pasy o odmiennej funkcji: podstawową (ekspozycyjną), zlokalizowaną od strony nabrzeża, komunikacyjną i pomocniczą. Klarowny podział funkcjonalny został zaburzony przez „pęknięcie” bryły – jej cofniętą i przeszkloną część, która otwiera widok w kierunku Wałów Chrobrego. Powstał tu wielokondygnacyjny hol wejściowy, który dzieli bryłę na dwie części: przestrzeń wystawową oraz planetarium o kształcie sferycznym. Bryła planetarium dzięki swojej konstrukcji wsporczej „zawisła” nad obniżonym foyer, lewitując w przestrzeni MCN. Dzięki świetlikowi wpadające światło dodatkowo podkreśla opływowy kształt planetarium.

Kolejną atrakcją jest możliwość zejścia pod kulę. Na schodkach prowadzących pod to częściowe obniżenie, zaaranżowane na kształt wnętrza łodzi, gdzie można przysiąść i obserwować projekcje wyświetlane na powierzchni sfery. Planetarium, druga po przestrzeni ekspozycyjnej atrakcja MCN, tworzy geometryczną „rzeźbę”, widoczną zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrz. Jego bryła sprawia wrażenie zawisłej w przestrzeni holu sfery.

Życie w Architekturze 2025. Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Autorzy

Autor projektu:

Piotr Płaskowicki

Zespół autorski:

Piotr Płaskowicki PB: M. Gutowski, P. Różak, A. Bogucka, A. Dziób, PW: M. Gutowski, P. Różak, K. Gołębiewska, N. Lidak, K. Naulewicz, M. Pawlik, J. Wiedro

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Na pierwszym piętrze, w lewym skrzydle zlokalizowane zostanie ponadto zaplecze planetarium oraz sala wykładowo-edukacyjna. Dodatkowe sale edukacyjne umieszczone zostaną w części uzupełniającej na drugim piętrze. Komunikacja pomiędzy piętrami odbywać się będzie za pomocą: głównych schodów w przestrzeni ekspozycyjnej oraz dwóch klatek schodowych w trzonie komunikacyjno-pomocniczym w obu skrzydłach. Dodatkowo z holu dostępne będą windy obsługujące każdą z kondygnacji (łącznie z tarasem na dachu).

Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Morskie Centrum Nauki im. prof. Jerzego Stelmacha, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Morskie Centrum Nauki

Generalny wykonawca: ERBUD

Wykonawca konstrukcji: PKBI/PK BAYER PROJEKT

Powierzchnia zabudowy: 4 557 m2

Powierzchnia użytkowa: 6 949 m2

Powierzchnia całkowita: 10 700 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 8 700 m2/49 032 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2023

