Życie w Architekturze 2025. Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii z zapleczem gastronomicznym - Memuak. Mikołaj Nowakowski

MEMUAK to próba przywrócenia znaczenia miejscu o bogatej historii i symbolicznej wartości. XIX-wieczny zespół folwarczny w Sztynorcie, niegdyś własność rodu von Lehndorff, był centrum życia społecznego i kulturalnego regionu. Naszym celem było nadanie mu nowych funkcji bez zacierania jego tożsamości.

Architektura miała chronić dziedzictwo i inicjować nowe relacje społeczne. Rewitalizacji poddano zabytkowy spichlerz i oficynę. Obiekty zachowały skalę, charakter i oryginalne materiały, lecz wzbogacono je o współczesne funkcje: muzeum multimedialne, przestrzenie edukacyjne, coworkingowe, kawiarniane i zaplecze administracyjne.

Kluczowe było stworzenie miejsca całorocznego, odpowiadającego na problem sezonowości na Mazurach oraz integrującego lokalną społeczność z turystami. Pomiędzy budynkami wprowadziliśmy przeszklony łącznik — nowoczesną interwencję o symbolicznym znaczeniu. Stanowi on most między przeszłością a teraźniejszością. Jego transparentna forma nie konkuruje z zabytkowymi bryłami, lecz wydobywa ich walory, działając jak lustro i tło.

Nowoczesne materiały są w dialogu z historią miejsca, otwierając przestrzeń na światło, ruch i współczesne potrzeby użytkowników. Chcieliśmy stworzyć przestrzeń otwartą, inkluzywną, elastyczną — most między epokami, funkcjami i ludźmi. Głęboko zakorzenioną, ale nie zamkniętą — żywą przez cały rok.

Życie w Architekturze 2025. Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii z zapleczem gastronomicznym - Memuak. Autorzy

Autor projektu:

Mikołaj Nowakowski

Zespół autorski:

Karolina Czupryniak, Katarzyna Kraśnicka, Karolina Makowska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

MEMUAK to więcej niż architektura – to impuls, który tchnął życie w małą mazurską wieś, przywracając jej znaczenie, tożsamość i przyszłość. Zrealizowany na terenie dawnej posiadłości rodziny Lehndorffów – miejsca o bogatej historii społecznej i kulturowej – projekt kontynuuje tę tradycję w inkluzywnej formie. Budynek nie tylko symbolicznie, ale realnie staje się współczesnym centrum życia lokalnego, tak jak niegdyś dwór był miejscem spotkań, decyzji i wymiany idei. Architektura projektu nie tylko zachowuje pamięć miejsca, ale ją rozwija: zabytkowa tkanka została wkomponowana w nowoczesną bryłę, a dawne funkcje – zinterpretowane na nowo, poprzez współczesny program kulturalny i społeczny.

To obiekt całoroczny, który aktywizuje lokalną społeczność i przyciąga turystów. W miejscu, które przez dekady doświadczało sezonowości i stagnacji, MEMUAK wnosi do regionu nową funkcjonalność i energię: interaktywne muzeum, przestrzenie coworkingowe, strefy edukacji, rekreacji i kontemplacji. Program budynku nie zna podziału na “miejscowych” i “przyjezdnych” – łączy pokolenia, profesje i perspektywy. Od warsztatów dla dzieci i seniorów, przez wydarzenia literackie i muzyczne, po sesje rozwojowe i artystyczne – MEMUAK stał się współczesnym „domem spotkania”. Funkcje i przestrzenie przenikają się tu tak samo, materiały: stare i nowe, grupy użytkowników: lokalni mieszkańcy i turyści, twórcy i odbiorcy, profesjonaliści i amatorzy.

To nie tylko budynek – to działająca instytucja, która konsekwentnie buduje wspólnotę i przywraca sens pojęciu „życia w architekturze”. MEMUAK to modelowe rozwiązanie problemów prowincji – nie przez adaptację zewnętrznych wzorców, ale przez odważne, autorskie i zakorzenione w miejscu podejście. Łączy, zamiast dzielić. Ożywia, zamiast ozdabiać. Wierzy, że dobra architektura to ta, która otwiera drzwi – i ludziom, i przyszłości.

Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii z zapleczem gastronomicznym - Memuak. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Multimedialne Centrum Żeglarstwa i Ekologii z zapleczem gastronomicznym - Memuak, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: King Cross Developments Sp. z o.o.

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: King Cross Developments Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 759,59 m2

Powierzchnia użytkowa: 2024,30 m2

Powierzchnia całkowita: 3038,36 m2

Kubatura: 8366,61 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.