Życie w Architekturze 2025. Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel. Założenia autorskie

Muzeum Fabryka Czekolady E. Wedel to coś więcej niż obiekt produkcyjny — to miejsce, gdzie 170 lat historii spotyka się z nowoczesnością.W jego wnętrzu przeplatają się dawne technologie z nowymi procesami wytwórczymi, a zapach i smak czekolady przywołują wspomnienia dzieciństwa. Dla każdego miłośnika czekolady to przestrzeń, która oferuje osobistą podróż przez to, co w niej najbardziej kochamy.Inspiracją dla formy budynku stało się pudełko czekoladek — proste, eleganckie, pozbawione zbędnych ozdobników, a jednocześnie intrygujące i pełne obietnicy. Tak jak pudełko, które dopiero po otwarciu odsłania różnorodność smaków, tak i budynek zaprasza do odkrywania bogatego, wielowarstwowego wnętrza.Aby sprostać wymaganiom funkcjonalnym projektu, konieczna była przebudowa dawnego budynku Silosów z lat 60. i 70. XX wieku. Zachowano wybrane elementy konstrukcji żelbetowej oraz stalowe silosy, które zyskały nowe życie jako ważny komponent ekspozycji muzealnej. Nowa forma powstała na bazie tego, co już istniało, łącząc przeszłość z teraźniejszością nie tylko symbolicznie, ale i materialnie. Architektura budynku w pełni respektuje kontekst miejsca. Zarówno forma, jak i materiały użyte w realizacji — w tym charakterystyczna szara cegła — odwołują się do historycznych zabudowań Fabryki Wedla z lat 1927–1931. Dekoracyjne wzory z cegły, inspirowane dawnymi zdobieniami gmachu głównego, przywołują także tradycję budowlaną warszawskiego Kamionka. Różnorodność technik murowania stanowi ukłon w stronę rzemieślniczego kunsztu, a także subtelne odzwierciedlenie bogactwa i różnorodności produktów marki Wedel. Detal widoczny z bliska, ukryty w strukturze pozornie surowej bryły, tworzy spójną opowieść o jakości, tradycji i pasji — tych samych wartościach, które od lat definiują markę E. Wedel.

Życie w Architekturze 2025. Muzeum Fabryka Czekolady E.Wedel. Autorzy

Autor projektu:

BIM Architekci sp. z o.o.

Zespół autorski:

Michał Brzychcy, Iga Konowalska; Współpraca: Andrzej Bulanda, Włodzimierz Mucha, Katarzyna Lis; Wnętrza: WWAA. Sp. z o.o. Natalia Paszkowska, Marcin Mostafa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Muzeum Fabryka Czekolady to wyjątkowy przykład architektury, która w spójny sposób łączy funkcje produkcyjne, ekspozycyjne i magazynowe w jednej zwartej kubaturze. To realizacja nowatorska, ale głęboko zakorzeniona w kontekście miejsca — zarówno historycznym, jak i urbanistycznym.Realizacja przestrzeni ekspozycyjnej w działającej fabryce w ścisłym centrum miejskim stanowi unikalny przykład, że architektura może funkcjonować jako mediator pomiędzy różnymi światami — przemysłem, kulturą i społecznością lokalną. To dowód na to, że dobre projektowanie potrafi łączyć, a nie dzielić.

Projekt odpowiada na skomplikowane wyzwania funkcjonalne, oferując płynną ścieżkę komunikacyjną, która prowadzi zwiedzających przez całą strukturę budynku. Dzięki temu odwiedzający nie tylko oglądają ekspozycję, ale również zyskują unikalną możliwość podglądu bieżących procesów produkcji czekolady. To architektura, która edukuje i angażuje. Taka koncepcja pozwala na pełniejsze zrozumienie procesu tworzenia czekolady i wpisuje się w ideę „żywej” architektury, będącej w ciągłym dialogu z użytkownikiem.Ważnym aspektem projektu jest lokalizacja wejścia od strony Alei Emila Wedla. Ten gest urbanistyczny tworzy nową przestrzeń publiczną w północnej części Parku Skaryszewskiego i otwiera fabrykę na miasto, zachęcając do interakcji i aktywnego uczestnictwa w życiu dzielnicy.Forma i materiały budynku nawiązują do przemysłowego dziedzictwa Pragi i zabudowy kompleksu E. Wedla. Użycie cegły jako dominującego materiału elewacyjnego sprawia, że obiekt naturalnie wpisuje się w otoczenie, nie tracąc przy tym współczesnego wyrazu architektonicznego.To nie tylko nowy budynek — to architektoniczna opowieść o miejscu, tradycji, innowacji i wspólnym doświadczaniu. To budynek, który łączy — ludzi, funkcje, epoki. Za umiejętne połączenie tradycji z nowoczesnością, otwartość na miasto oraz wrażliwość na kontekst i użytkownika, Muzeum Fabryka Czekolady zasługuje na Grand Prix w konkursie „Życie w Architekturze”.

