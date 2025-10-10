Życie w Architekturze 2025. Nadmotławie Apartments. SIM Architekci

Życie w Architekturze 2025. Nadmotławie Apartments. Założenia Autorskie

Nadmotławie, Gdańsk ul. Sienna Grobla – Śródmieście Nowoczesny kompleks mieszkaniowo-usługowy nad Motławą, na styku historycznego Śródmieścia i terenów postoczniowych. Inwestycja harmonijnie łączy zabytkowy charakter Gdańska z industrialnym dziedzictwem okolicy. Powstała na dawnych terenach portowych Polskiego Haka, nadając im nowe życie i funkcje: mieszkaniowe, turystyczne, usługowe oraz rekreacyjne. Zespół budynków zaprojektowano tak, by w pełni wykorzystać wyjątkową lokalizację – tuż nad brzegiem Motławy, z panoramicznym widokiem na sylwetkę Głównego Miasta i stoczniowe dźwigi, będące ikoną miasta.

Główną ideą projektu było otwarcie zabudowy na otoczenie. W miejscu tradycyjnej pierzei powstała ażurowa konstrukcja mostowa, która maksymalizuje dostęp do widoku – nawet dla mieszkańców tylnych skrzydeł. Naturalnie uformowany dwupoziomowy taras oferuje 2700 m² przestrzeni wspólnej: miejsce spotkań, relaksu, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. Całość osadzona na wysokim parterze, od strony bulwaru mieści lokale usługowe. Przeszklenia mieszkań i usług otwierają budynek na krajobraz i dodają mu lekkości. Elewacje wykończono materiałami nawiązującymi do ceglanej zabudowy Gdańska i surowej estetyki stoczni.

Charakterystycznym elementem jest rdzawa wstęga spinająca skrzydła kompleksu z usługowym frontem. Reprezentacyjny taras z ciemną, słupową konstrukcją kontrastuje z zielenią patio. Zaskakuje wyciętymi organicznymi formami studni świetlnych, przez które rosną drzewa. Centralnie umieszczona, ażurowa klatka schodowa łączy oba poziomy i zachowuje wizualną otwartość. Sylwetka kompleksu – różnicowana, otwarta na rzekę – stanowi nową, rozpoznawalną dominantę w miejskim krajobrazie Gdańska, witając gości wpływających Motławą do centrum.

Życie w Architekturze 2025. Nadmotławie Apartments. Autorzy

Autor projektu:

SIM Architekci

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Stefan Schleifer, mgr inż. arch. Tomasz Milczanowski, mgr inż. arch. Joanna Gala-Łojko, mgr inż. arch. Katarzyna Glinka-Mitura

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Nadmotławie to przykład inwestycji, która w harmonijny sposób łączy współczesną architekturę z historycznym kontekstem miejsca, przywracając miastu fragment zapomnianej przestrzeni. Powstało na terenach dawnego portu i stoczni, gdzie przez lata dominowała degradacja i brak funkcji miejskich. Dzięki przemyślanemu projektowi urbanistycznemu, udało się wprowadzić nową jakość życia – zarówno dla mieszkańców, jak i użytkowników przestrzeni publicznych.

Architektura kompleksu czerpie z tożsamości Gdańska – łączy tradycję ceglanej zabudowy z surowością przemysłowego krajobrazu. Jednocześnie, projekt wprowadza nowoczesne rozwiązania formalne: otwartą konstrukcję mostową, panoramiczne widoki, ażurową klatkę schodową, przemyślaną kompozycję tarasów i przestrzeni wspólnych. Zabudowa otwiera się na Motławę, rezygnując z zwartej pierzei na rzecz przestrzeni, światła i widoku. To architektura, która nie dominuje, lecz współgra z miastem i krajobrazem. Projekt wyróżnia się nie tylko estetyką, ale również społecznym podejściem do funkcji.

Taras widokowy o powierzchni 2700 m², zielone patio z drzewami, strefy rekreacyjne, plac zabaw, siłownia – wszystko to tworzy przestrzeń wspólnoty, otwartą i integrującą. Parter z lokalami usługowymi aktywizuje nabrzeże i przyciąga mieszkańców oraz turystów. Dzięki temu Nadmotławie staje się nie tylko zespołem budynków, ale żywą częścią miasta. To projekt odważny, świadomy i pełen szacunku dla miejsca. Doskonale ilustruje ideę życia w architekturze – zrównoważonego, otwartego i osadzonego w lokalnym kontekście.

Nadmotławie Apartments. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nadmotławie Apartments, budynek wielorodzinny

Inwestor: ROBYG S.A.

Generalny wykonawca: ROBYG Construction Poland sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: Marex Budownictwo Sp. z o.o

Powierzchnia zabudowy: 8165 m2

Powierzchnia użytkowa: 20 000 m2

Powierzchnia całkowita: 30 855 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 13 632 m2/98 734 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

