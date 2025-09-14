Życie w Architekturze 2025. Naturia. Kuryłowicz & Associates

Życie w Architekturze 2025. Naturia. Założenia Autorskie

Zespół zabudowy mieszkaniowej Naturia składa się z 13 niskich budynków mieszkalnych wkomponowanych w istniejącą zieleń. Projektując układ budynków priorytetem było zachowanie jak największej ilości drzew i utrzymaniu leśnego charakteru tego miejsca. Zespół jest częścią toruńskiego osiedla JAR, które rozplanowane zostało na terenach dawnej jednostki wojskowej.

Budynki położone wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy tworzą zwartą pierzeję ulic i niewielkiego placu miejskiego. Zabudowa w głębi działki ma natomiast charakter swobodnie rozrzuconych budynków punktowych. Pomiędzy budynkami tworzą się kameralne przestrzenie sąsiedzkie o funkcji naprzemiennie podzielonej na dziedzińce wejściowe i przestrzenie z leśnymi strefami rekreacyjnymi. Cały teren został wyłączony z ruchu samochodowego, a kameralne ciągi piesze dopuszczają jedynie okazjonalny wjazd. Pod budynkami znajdują się parkingi podziemne.

Ze względu na niewielką skalę zabudowy i walory przyrodnicze otoczenia architektura osiedla odznacza się prostą, jednolitą i przyjazną formą. Jasnoszare elewacje współgrają z okładzinami i przegrodami wykonanymi z pionowych lamelek z jasnego drewna. Ażurowe drewniane przegrody będą chronić wnętrza mieszkań przed nadmiernym przegrzewaniem się, a także zapewnią mieszkańcom większą prywatność. Część budynków zaprojektowana została w okładzinie tynkowanej, części w okładzinie z płytek klinkierowych nawiązujących do lokalnych tradycji architektury ceglanej.

Życie w Architekturze 2025. Naturia. Autorzy

Autor projektu:

Kuryłowicz & Associates

Zespół autorski:

prof.dr.hab. Ewa Kuryłowicz, Maria Saloni-Sadowska, Aleksandra Fudali, Wiktor Gruszczyński, Dawid Jarosz, Wojciech Szopiński, Karolina Miklaszewska, Marcin Szubski, Joanna Musiałowicz, Vladyslav Marchenko, Jan Sroczyński, Kinga Rościszewska, Piotr Kuczyński, Anna Nowokuńska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Naturia tworzy trwałą wartość w przestrzeni miasta. To przykład osiedla, które wyznacza standardy jakości życia w mieście – łącząc zrównoważoną urbanistykę, szacunek dla przyrody i ponadczasową architekturę.

Zespół 13 niskich budynków, starannie wkomponowanych w istniejący drzewostan, tworzy przyjazne, spokojne i funkcjonalne środowisko do życia. Projekt zasługuje na Nagrodę Życia w Architekturze, ponieważ:

• stawia człowieka i naturę w centrum uwagi – tworząc miejsca codziennego kontaktu z zielenią, sprzyjające zdrowiu, wypoczynkowi i integracji społecznej,

• eliminuje dominację samochodów – oferując bezpieczną, cichą i zieloną przestrzeń pieszą z podziemnymi garażami,

• zachowuje lokalną tożsamość – poprzez materiały i detale nawiązujące do architektury ceglanej Torunia,

• jest ponadczasowe – dzięki prostej, stonowanej formie i naturalnym materiałom osiedle zachowuje świeżość i aktualność mimo upływu czasu,

• cieszy się trwałym uznaniem mieszkańców – to jedno z najbardziej lubianych i rozpoznawalnych osiedli w Toruniu, doceniane zarówno za estetykę, jak i jakość codziennego życia.

Naturia. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Naturia, budynek wielorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Budlex JAR sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu/TOMBUD Sp. z o.o. – sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane

Wykonawca konstrukcji: TOMBUD Sp. z o.o. – sp. k. Przedsiębiorstwo Budowlane

Powierzchnia zabudowy: 8765 m2

Powierzchnia użytkowa: 23 200 m2

Powierzchnia całkowita: 34 320 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 30815 m2/118 347 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.