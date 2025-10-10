Życie w Architekturze 2025. Nowe Kolibki (etapy II, III, IV). Roark Studio

Spis treści
Życie w Architekturze 2025. Nowe Kolibki (etapy II, III, IV). Założenia autorskie
Nowe Kolibki – osiedle przyszłości w rytmie slow life Nowe Kolibki to odpowiedź na potrzeby współczesnych mieszkańców Trójmiasta – ludzi, którzy w codziennej gonitwie pragną odnaleźć równowagę i wyższą jakość życia.
Projekt opiera się na filozofii slow life, harmonijnie łącząc architekturę z naturą, by stworzyć miejsce sprzyjające wyciszeniu, relacjom i uważnemu życiu – tuż przy lesie, ale nadal w sercu metropolii. Kluczowym założeniem było ograniczenie ruchu samochodowego i stworzenie wewnętrznego świata – kameralnego, zielonego, zapraszającego do spacerów i spotkań.
Osiedle rozplanowano wokół dwóch pieszych osi – jedna prowadzi od ul. Bernadowskiej do pawilonu rekreacyjnego, druga łączy dziedzińce mieszkalne i przestrzenie wspólne. Zróżnicowana topografia terenu została wykorzystana jako atut – powstały tarasowe układy zabudowy, kaskadowe zbiorniki wodne i zielone skarpy, które płynnie łączą architekturę z krajobrazem.
Nowe Kolibki wyróżnia się przemyślaną hierarchią przestrzeni: od prywatnych mieszkań i ogródków, przez półprywatne dziedzińce, po otwarte strefy wspólne. Projektowana z troską zieleń – zarówno zachowana, jak i nowo wprowadzona – otula budynki, tworząc atmosferę „mieszkania w lesie”. Ogrody oddzielone są naturalnymi żywopłotami, a niska roślinność łagodzi ostre linie architektoniczne. Nowe Kolibki to nie tylko osiedle – to model życia, który łączy wygodę miasta z ciszą natury. To miejsce dla tych, którzy oczekują więcej – przestrzeni do życia, która inspiruje, wspiera relacje i daje wytchnienie.
Życie w Architekturze 2025. Nowe Kolibki (etapy II, III, IV). Autorzy
Autor projektu:
Roark Studio
Zespół autorski:
Jakub Bladowski, Krzysztof Pietras, Martyna Ferlin, Piotr Kluzowicz, Anna Modrzejewska, Eryk Nehring, Paulina Woszczejko
Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:
Nowe Kolibki to przykład, jak architektura może realnie wpływać na jakość życia mieszkańców, odpowiadając na współczesne wyzwania urbanizacji, ekologii i potrzeb społecznych. To nie tylko dobrze zaprojektowane osiedle – to przemyślany manifest życia w zgodzie z naturą, zrównoważonego rozwoju i miejskiej wspólnotowości. W obliczu narastającej presji miasta – hałasu, korków, braku kontaktu z naturą – Nowe Kolibki oferują alternatywę: miejsce, które spowalnia tempo, sprzyja uważności i relacjom.
Projekt wyróżnia się konsekwentnym wdrożeniem idei slow life w skali urbanistycznej, architektonicznej i krajobrazowej. To rzadka dziś synergia przestrzeni prywatnych, półpublicznych i wspólnych – czytelnie zaprojektowanych i funkcjonalnych, a jednocześnie przyjaznych i otulonych zielenią.
O wyjątkowości tej realizacji świadczy również jej wrażliwość na kontekst – zamiast dominować nad otoczeniem, osiedle subtelnie wpisuje się w istniejący krajobraz. Zachowana zieleń, naturalne materiały, ograniczenie ruchu kołowego i wykorzystanie topografii terenu jako atutu – wszystko to sprawia, że Nowe Kolibki nie tylko nie niszczą zastanego środowiska, ale je podkreślają i uzupełniają.
To projekt, który nie tylko „ładnie wygląda” – on zmienia sposób, w jaki ludzie mogą żyć w mieście. Wspiera aktywność, dostępność, integrację i świadome korzystanie z przestrzeni. Jest innowacyjny, a jednocześnie ponadczasowy. Humanistyczny w swojej istocie. Nowe Kolibki to realizacja, która jest wizją miejskiego życia, łączącą estetykę, funkcjonalność i odpowiedzialność za przyszłość.
Nowe Kolibki (etapy II, III, IV). Metryka realizacji
Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nowe Kolibki (etapy II, III, IV), budynek wielorodzinny
Inwestor: Invest Komfort
Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Invest Komfort Spółka Akcyjna
Powierzchnia zabudowy: 8 636,44 m2
Powierzchnia użytkowa: 19 666,98 m2
Powierzchnia całkowita: 23 346,35 m2 (kondygnacje nadziemne)
Powierzchnia terenu/kubatura: 34 584 m2/157 750 m3
Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017 - 2022/2024
10. edycja Życia w Architekturze
Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.
ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.
Jury konkursu Życie w Architekturze 2025
Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia
W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.
Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025
Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:
Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux
Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.
Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.
Sponsorzy konkursu. Na zwycięzcę czeka 20 000 zł
Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.
Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.