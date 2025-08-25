Życie w Architekturze 2025. Nowy Port (I etap). BBGK Architekci

Życie w Architekturze 2025. Nowy Port (I etap). Założenia Autorskie

Pracując nad projektem Nowego Portu stanęliśmy przez zadaniem zagospodarowania ważnej, poprzemysłowej przestrzeni zlokalizowanej w centralnej części Bydgoszczy. Miejsce to posiada mocny kontekst przestrzenny: zabytkowej kamienicznej struktury miejskiej oraz kontekst rzeki Brdy i miejskiej przestrzeni nadrzecznej. Inwestor od początku miał wizję tego projektu i był zdeterminowany, by w tym miejscu powstał przemyślany, spójny fragment miasta.

Główną ideą projektu było stworzenie warunków sprzyjających życiu miejskiemu – przestrzeni, która będzie zachęcać do tego, by w niej przebywać. Posłużyliśmy się środkami urbanistycznymi i architektonicznymi takimi jak proporcje przestrzeni dostosowane do ludzkiej skali i kontekstu, gradacja przestrzeni, projektowanie przez pryzmat ludzkiej percepcji, z aktywnymi parterami, usługami na poziomie ulicy, miejscami na ogródki kawiarniane, skwerami i miejską zielenią. Układ urbanistyczny zaprojektowaliśmy jako zespół 4 śródmiejskich kwartałów podzielonych nową ulicą z podwójnym szpalerem drzew i prostopadłym do niej pasażem miejskim z dwoma skwerami. Istotną częścią jest bulwar nadrzeczny ze zrewitalizowanymi zabytkowymi budynkami oraz zielenią w przestrzeniach publicznych i wnętrzach kwartałów.

W kompozycji brył posłużyliśmy się skalą 4 kondygnacji, która na fragmencie kwartału została podwyższona przez dodanie dwóch wycofanych kondygnacji. Całość uzupełniają dwie 11-kondygnacyjne wieże, które wieńczą kwartał i są widoczne w sylwecie miasta. Charakterystyczna krata loggii na smukłych szczytach brył kontrastuje z pełnymi ścianami bocznymi. Wysoki standard budynku podkreślają elewacje z kamienia i betonowych barwionych prefabrykatów. Mieszkania zwrócone ku rzece posiadają głębokie, 3-metrowe tarasy i duże przeszklenia. Wszystkie partery od strony przestrzeni publicznych zaprojektowaliśmy jako usługowe. Od strony bulwaru, zarówno w zabytkowych jak i nowych budynkach, przewidzieliśmy usługi gastronomiczne.

Życie w Architekturze 2025. Nowy Port (I etap). Autorzy

Autor projektu:

BBGK Architekci

Zespół autorski:

Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zrealizowany zespół budynków mieszkalno-usługowych to pierwszy z czterech elementów masterplanu Nowego Portu. Projekt bazuje na ideach, które w procesie wieloletniej pracy sformułowaliśmy w naszej pracowni jako kluczowe dla nas wartości – miastotwórczości, budowania wspólnoty i wspierania społecznej różnorodności.

Z naszej perspektywy Nowy Port ma być manifestem pokazującym, że możemy dobrze mieszkać w mieście i że współczesne polskie miasta mogą być atrakcyjnym miejscem do życia. Przy pomocy środków urbanistycznych i architektonicznych chcieliśmy stworzyć warunki do powstania na tym niezagospodarowanym wcześniej kwartale miejskiego życia – zaproponowaliśmy zwartą, miejską zabudowę o dostosowanych skalą proporcjach, spójny i otwarty fragment miasta uzupełniający istniejącą strukturę urbanistyczną Bydgoszczy na zdegradowanej działce znajdującej się w zurbanizowanym, atrakcyjnym obszarze w centralnej części miasta.

„Wartością dodaną” dla miasta i mieszkańców jest powstanie wielofunkcyjnej zabudowy z aktywnymi parterami oferującej program różnorodnych przestrzeni publicznych (ulica, pasaż, bulwar, placyki i skwery), zszytej z miastem i wzmacniającej okoliczne połączenia piesze. Istotnym elementem projektu jest zachowanie tożsamości miejsca i ochrona jego dziedzictwa poprzez renowację i adaptację zabytkowych, XIX-wiecznych obiektów fabrycznych oraz rewitalizację przestrzeni nadrzecznej. Spojrzenie na miasto z perspektywy „życia pomiędzy budynkami” było więc kluczowym założeniem masterplanu tej inwestycji mieszkaniowej, a sama architektura i urbanistyka rozumiana i praktykowana jako środek pozwalający osiągnąć określone wartości społeczne i funkcjonalne.

Zależało nam, by ten kwartał, pomimo wysokiego standardu, był wpisany w miasto w demokratyczny oraz inkluzywny sposób: spójny z otoczeniem, dostępny dla wszystkich, oferujący różnorodne i atrakcyjne dla mieszkańców przestrzenie i miejsca – by nie powstała zamknięta enklawa, a puzzel uzupełniający miejską układankę.

Nowy Port (I etap). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Nowy Port (I etap), budynek wielorodzinny

Inwestor: AWZ Deweloper

Wykonawca konstrukcji: LGL

Powierzchnia użytkowa: 12 688 m2

Powierzchnia terenu: 6 852 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018-2021/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.