Życie w Architekturze 2025. Opacka. Roark Studio

Życie w Architekturze 2025. Opacka. Założenia autorskie

Opacka to inwestycja mieszkaniowa nad Potokiem Oliwskim, w sercu historycznej dzielnicy Oliwa w Gdańsku. Położenie na dawnych ziemiach cysterskich, w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej, wymagało szczególnego i świadomego podejścia – uwzględniającego kontekst miejsca i jego wielowiekową tożsamość.

Kluczowe było znalezienie równowagi między współczesnymi standardami mieszkaniowymi a historycznym charakterem otoczenia. Nie chodziło o kopiowanie przeszłości, lecz o stworzenie wspólnego języka architektonicznego, który naturalnie wpisuje się w krajobraz. Budynki nawiązują do tradycyjnej zabudowy Oliwy poprzez zróżnicowaną formę, dwuspadowe dachy i subtelne detale, które ujawniają się w miarę przemieszczania się przez przestrzeń. Inspiracją była architektura, którą odkrywa się stopniowo – przechodnie i mieszkańcy dostrzegają coraz więcej faktur i szczegółów w miarę zbliżania się do zabudowy. Górne kondygnacje stapiają się wizualnie z dachami dzięki starannie dobranej kolorystyce, co redukuje skalę i pozwala harmonijnie współgrać z otoczeniem. Budynki rozmieszczono tak, by maksymalizować „przestrzenny oddech” – zapewniając dostęp do światła, prywatności i widoków.

Opacka to miejsce otwarte i przyjazne. Ścieżka wzdłuż Potoku Oliwskiego prowadzi do parku miejskiego, zaprojektowanego we współpracy ze Studio Krajobraz. W ramach rewitalizacji przywrócono dwa historyczne stawy cysterskie – rekreacyjny i retencyjny – oraz strefę rekreacyjną dla mieszkańców. To przykład współczesnej architektury z ludzką skalą – zakorzenionej w miejscu, ale otwartej na przyszłość. Projekt odpowiada na potrzeby mieszkańców i lokalnej społeczności, sprzyjając integracji i życiu w otoczeniu zieleni.

Życie w Architekturze 2025. Opacka. Autorzy

Autor projektu:

Roark Studio

Zespół autorski:

Jakub Bladowski, Sylwia Mielus, Marta Mokrzycka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja Opacka w Gdańsku jest wzorcowym przykładem współczesnej architektury czerpiącej z historii miejsca, a jednocześnie odpowiadającej na potrzeby dzisiejszego życia miejskiego. Projekt ten harmonijnie łączy szacunek dla kontekstu historycznego Oliwy z nowoczesnym podejściem do przestrzeni mieszkalnej i wspólnej. Na poziomie urbanistyki budynki rozmieszczono tak, by zapewnić każdemu z mieszkańców prywatność i naturalne doświetlenie, jednocześnie tworząc poczucie przestrzennego „oddechu”. Układ urbanistyczny nie jest przypadkowy – tworzy ramy dla życia społecznego, którego sercem jest zaplanowana w centrum założenia strefa wspólna. To właśnie tu, w półprywatnej przestrzeni rekreacyjnej, następuje płynne przenikanie wnętrza i zewnętrza – rozwiązanie rzadkie i trudne do osiągnięcia w budownictwie wielorodzinnym.

Opacka to także świadoma i powściągliwa estetyka. Architektura nie dominuje, lecz współgra z otoczeniem – użyte materiały, skala zabudowy i detale nawiązują do lokalnej tradycji, jednocześnie unikając dosłowności. Dzięki temu zespół w naturalny sposób wpisuje się w historyczną tkankę Gdańska-Oliwy, wzbogacając ją bez zakłócania. Projekt dowodzi, że architektura mieszkaniowa może być nie tylko funkcjonalna i estetyczna, ale też głęboko zakorzeniona w miejscu, z którego wyrasta. Opacka tworzy warunki do życia w prawdziwej wspólnocie, szanuje tożsamość lokalną i promuje wysoką jakość przestrzeni – zarówno prywatnej, jak i wspólnej. To realizacja, która nie tylko spełnia, ale przekracza współczesne standardy dobrego projektowania. Projekt Opacka w Gdańsku w pełni zasługuje na Grand Prix – jako przykład architektury odpowiedzialnej, kontekstualnej i przyszłościowej.

Opacka. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Opacka, budynek wielorodzinny

Inwestor: Invest Komfort

Generalny wykonawca: Invest Komfort Spółka Akcyjna

Wykonawca konstrukcji: Invest Komfort Spółka Akcyjna, MAREX Sp. z o.o. Sp. k.

Powierzchnia zabudowy: 1411,18 m2

Powierzchnia użytkowa: 4382,85 m2

Powierzchnia całkowita: 5625,98 m2 (kondygnacje nadziemne)

Powierzchnia terenu/kubatura: 4691,00 m2/18517,50 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017- 2022/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.