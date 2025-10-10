Życie w Architekturze 2025. PARK CENTRALNY w Gdyni - park miejski jako wielofunkcyjny teren zielony z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w centrum miasta Gdyni wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego (ETAP II i III). ARCH-DECO Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. PARK CENTRALNY w Gdyni - park miejski jako wielofunkcyjny teren zielony z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w centrum miasta Gdyni wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego (ETAP II i III). Założenia Autorskie

Linearny obszar o długości ponad 7 km zlokalizowany w samym centrum Gdyni wzdłuż al. Marszałka Piłsudskiego od dawna funkcjonował jako teren zielony o nie do końca wykorzystanym potencjale. O jego obecnym bogatym programie użytkowym zadecydowali sami mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Nadrzędnym celem projektantów było logiczne i bezkolizyjne rozmieszczenie różnorodnych funkcji, ujętych w warunkach konkursu, z jednoczesnym poszanowaniem zastanej struktury drzewostanu i ukształtowania terenu.

Zdecydowaliśmy się na formę organiczną, aby odczuwalna przestrzeń była jak najbardziej naturalna i przyjazna dla każdego z użytkowników. Architektura nie pełni tu funkcji dominującej, a stanowi tło dla istniejących i nowych nasadzeń zieleni. Ważnym celem interwencji była redukcja przestrzeni przeznaczonej pod ruch samochodowy i ukrycie parkingów pod terenami zielni. Zlikwidowano zatem betonowy parking samochodowy przed gmachem Urzędu Miasta Gdyni, a na jego miejsce wybudowano plac z zielenią i miejscami do wypoczynku. Nowy parking schowano pod ziemią, a nad nim zaproponowano nową aranżację skweru Plymouth, który otrzymał wyjątkowy nadmorski charakter.

To plac, oferujący przyjemny półcień w upalne dni, o nawierzchni mineralnej ze swobodnie rozrzuconymi wysokim 5-metrowymi sosnami oraz okalającymi go pagórkami z jabłoniami japońskimi i klonami tatarskimi. Dwa pawilony gastronomiczne uzupełniają ofertę parku. Pawilon główny, przy sadzawce nad garażem, został ukryty w skarpie i pokryty łąką kwietną. Pełni on również funkcję zapleczową dla sztucznego lodowiska w okresie zimowym. Drugi, mniejszy pawilon, ulokowano nad nowopowstałym stawem biologicznym. Oświetlenie głównych alei, zgodnie z obowiązującymi trendami, przewidziano z odpowiednimi sensorami, które umożliwiają redukcję natężenia światła o określonej porze zmierzchu, by następnie zapewnić pełne rozświetlenie wraz z pojawiającymi przechodniami.

Autor projektu:

ARCH-DECO Sp. z o.o.

Zespół autorski:

Zbigniew Reszka, Michał Baryżewski, Danuta Dębowska, Oktawia Andrzejewska, Maria Mądry-Moczorat, Paweł Kwiecień, Barbara Jawień, Dagmara Rapińczuk, Artur Tryc, Anna Kolasa, Aleksandra Kuklińska

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Interwencja, której program został przygotowany w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne, polegała przede wszystkich na uatrakcyjnieniu przestrzeni miejskiej w samym centrum Gdyni.

Park Centralny to miejsce dla wszystkich, które zachęca do wypoczynku i swobodnego korzystania przez różne grupy użytkowników, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami, takie jak rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze czy osoby z niepełnosprawnościami. Teren zaprojektowano z myślą o swobodnej integracji poszczególnych użytkowników. Stworzono przestrzeń zarówno do aktywnego jak i spokojnego wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych. Miejsca do wypoczynku, fontanny, stawy, ogrody deszczowe, place zabaw z integracyjnymi miejscami, dwie 800-metrowe wijące się ścieżki do biegania i szusowania na rolkach, polany wypoczynkowe czy fitness, a nawet lodowisko w sezonie zimowym, to główne atrakcje parku obok jego niewątpliwej wartości przyrodniczej.

Park zdecydowanie ożywił tę część miasta i stał się fenomen społecznym, stymulującym integrację pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi, od najmłodszych do najstarszych, zarówno mieszkańców jaki i turystów.

PARK CENTRALNY w Gdyni - park miejski jako wielofunkcyjny teren zielony z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w centrum miasta Gdyni wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego (ETAP II i III). Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: PARK CENTRALNY w Gdyni - park miejski jako wielofunkcyjny teren zielony z parkingiem podziemnym na 270 samochodów w centrum miasta Gdyni wzdłuż alei Marszałka Piłsudskiego (ETAP II i III), przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

Generalny wykonawca: ETAP III: BUDIMEX SA, ETAP II: ROKA Budownictwo Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: ETAP III: BUDIMEX SA

Powierzchnia zabudowy: 554 m2, w tym pawilon główny 472 m2, pawilon mini skate 82 m2

Powierzchnia użytkowa: 8 390 m2, w tym garaż podziemny 7 986 m2, pawilon główny 337 m2, pawilon mini skate 67 m2

Powierzchnia całkowita: 8 946 m2, w tym garaż podziemny 8 392 m2, pawilon główny 472 m2, pawilon mini skate 82 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 54 000m2, w tym Etap II 15 000m2, Etap III 39 000 m2/ 43 816 m3, w tym garaż podziemny 41 710 m3, pawilon główny 1 793 m3, pawilon mini skate 313 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: Projekt konkursowy 2017. Projekt Etap II 2019. Projekt Etap III 2021/Etap II 2020, Etap III 2023

