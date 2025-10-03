Życie w Architekturze 2025. Park rekreacyjno-sportowy z wodnymi placami zabaw. RS+ Robert Skitek

Życie w Architekturze 2025. Park rekreacyjno-sportowy z wodnymi placami zabaw. Założenia Autorskie

Działka, którą zastaliśmy była miejscem zielonym, z bardzo atrakcyjnym drzewostanem w części południowo-zachodniej, który tworzył charakter tego miejsca. Skomunikowaliśmy ze sobą główne najścia na teren oraz wybraliśmy miejsce na wymaganą funkcję, w sposób jak najmniej ingerujący w zastany drzewostan. Niecki wodnego placu zabaw i scena zostały zaplanowane na obszarze z mniejszą ilością zieleni wysokiej, we wschodniej części terenu opracowania, w zachodniej natomiast zaprojektowaliśmy drewniane placyki i ścieżki unoszące się nad runem i meandrujące pomiędzy istniejącymi drzewami.

Główny wodny plac zabaw został częściowo wyniesiony tak, aby stworzyć wkomponowane w teren zjeżdżalnie oraz przesłonić powstający obiekt gastronomiczny. Całość założenia jest podzielona na dwie strefy – gwarną strefę wodnych placów zabaw wraz ze sceną plenerową, przeznaczoną na rożnego rodzaju kameralne wydarzenia kulturalne oraz wyciszoną, bardziej zadrzewioną oraz naturalną strefę „leśną” z ławeczkami i miejscami do odpoczynku i spotkań oraz niewielkim integracyjnym placem zabaw. Chcieliśmy, aby każdy mieszkaniec czuł się dobrze i mógł wybrać najbardziej atrakcyjną dla siebie część parku.

Kubaturę w parku chcieliśmy ograniczyć do minimum, jednak funkcje wodnych placów zabaw wymagają zaplecza technicznego i magazynowego. Wprowadziliśmy budynki, które poprzez swoja formę zanikających klinów nie dominują w krajobrazie, lecz stanowią przestrzenny element całej kompozycji, jednocześnie osłaniając część wodnego placu dla najmłodszych. Duża ilość użytego drewna stanowi podkreślenie parkowego charakteru założenia. Ze względu na swój charakter i grupę użytkowników jaką są dzieci, wodne place zabaw mają dziecięce akcenty w postaci kolorowych niecek oraz zabawek wodnych. Całość jednak jest obrana w stonowane kolory szarości i bieli, które stanowią tło dla barwnych elementów.

Życie w Architekturze 2025. Park rekreacyjno-sportowy z wodnymi placami zabaw. Autorzy

Autor projektu:

RS+ Robert Skitek

Zespół autorski:

arch. Robert Skitek, współpraca: arch. arch. Martyna Lenart-Zygmunt, Joanna Kujda, Patrycja Fersztorowska, Daria Krzak; Konstrukcja: MM Konstrukcje budowlane: Marcin Matoga; Architektura krajobrazu: Tomasz Kurtek landscape design studio

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Na niezagospodarowanym terenie w centrum miasta stworzono atrakcyjną, tętniącą życiem przestrzeń rekreacyjną. Kameralna scena plenerowa, place zabaw, spacerowe alejki i miejsca odpoczynku w cieniu wysokich drzew. Dla dzieci w słoneczne dni, dla mieszkańców podczas kameralnych koncertów, dla wszystkich o każdej porze dnia i roku.

Park rekreacyjno-sportowy z wodnymi placami zabaw. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Park rekreacyjno-sportowy z wodnymi placami zabaw, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Kozienice

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: WOJTPOL

Powierzchnia terenu: 15705,06 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.