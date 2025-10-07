Życie w Architekturze 2025. Pasym Osada. Noke Architects

Życie w Architekturze 2025. Pasym Osada. Założenia Autorskie

Zespół dziewięciu domów letniskowych na półwyspie Ostrów w Pasymiu powstał jako próba stworzenia nowego archetypu mazurskiego siedliska. Projekt oferuje alternatywę dla popularnego modelu "domu-stodoły", czerpiąc inspirację z tradycyjnej zabudowy regionu przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii prefabrykatu drewnianego. Urbanistycznie założenie składa się z dziewięciu działek o powierzchni około 3000 m² każda, rozlokowanych wokół małych stawów na wzniesieniach półwyspu. Luźna zabudowa zapewnia prywatność i widoki na jezioro Kalwa, tworząc ekskluzywną enklawę wypoczynkową zachowującą charakter mazurskiego krajobrazu.

Architektura domów bazuje na analizie tradycyjnych mazurskich gospodarstw. Poszczególne funkcje – dom, stajnia, obórka, stodoła – zostały połączone w zróżnicowaną, wielosegmentową bryłę. Każdy segment odpowiada innej funkcji: część centralna mieści przestrzenie techniczne i komunikację z antresolą, skrzydło zachodnie zawiera strefę dzienną, wschodnie – sypialnie. Altana garażowa z ażurowym szalunkiem stanowi współczesną interpretację stodoły.

Program funkcjonalny obejmuje 115 m² powierzchni z centralnym układem pomieszczeń mokrych, który można obejść szeroko przeszklonymi korytarzami. Ogromne okna otwierają wnętrza na krajobraz, optycznie powiększając przestrzeń. Ganki, werandy i zadaszone tarasy – zapomniane elementy architektury wiejskiej – przedłużają sezon użytkowania domu. Konstrukcja powstała w technologii prefabrykatu drewnianego. Elewacje pokryto płytkami klinkierowymi i strukturalnym tynkiem mineralnym. We wnętrzach dominują naturalne materiały: strukturalny tynk mineralny, sklejka na sufitach, mikrocement na podłogach. Wyposażenie – meble z litego dębu, lniane zasłony, kute elementy metalowe – podkreśla lokalny, rustykalny charakter przy zachowaniu współczesnej estetyki.

Życie w Architekturze 2025. Pasym Osada. Autorzy

Autor projektu:

Noke Architects

Zespół autorski:

Piotr Maciaszek, Karol Pasternak, Marcin Sudnik, Mateusz Jaworski, Maksymilian Tkacz; współpraca przy projekcie wnętrz: Paulina Cziba

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Mazurskie domy redefiniują znaczenie drugiego domu w XXI wieku. To nie ucieczka od cywilizacji, lecz świadome wybieranie innego rytmu życia – wolniejszego, głębszego, bardziej uważnego. NOKE udowadnia, że architektura może być katalizatorem takiej zmiany, tworząc przestrzenie, które uczą nas żyć inaczej. Projekt odpowiada na kryzys tożsamości polskiej architektury regionalnej. Zamiast nostalgicznego odtwarzania lub bezkrytycznego kopiowania zachodnich wzorców, proponuje trzecią drogę: krytyczną reinterpretację. Mazurskie gospodarstwa stają się punktem wyjścia do stworzenia współczesnego języka architektonicznego.

Rewolucyjność tkwi w pozornej prostocie. Segmentowa struktura domów – gdzie każda funkcja ma swoją bryłę – to nie tylko zabieg formalny, ale filozofia życia. Sypialnie oddalone od salonu gwarantują ciszę, centralne patio organizuje przepływ światła, wielkie przeszklenia zacierają granicę między wnętrzem a krajobrazem. To architektura, która choreografuje codzienne rytuały. Prefabrykat drewniany przestaje być tu tanią technologią zastępczą – staje się świadomym wyborem etycznym. Domy powstają szybko, precyzyjnie, z minimalnym wpływem na środowisko. Oddychające ściany, naturalny zapach drewna, zdrowy mikroklimat – to nie marketing, lecz realne doświadczenie mieszkańców. Technologia w służbie dobrego życia.

Szczególną wartość ma przywrócenie zapomnianych elementów – ganków, werand, zadaszonych tarasów. To przestrzenie progowe, które współczesna architektura zazwyczaj eliminuje w imię ekonomii. Tutaj te zapomniane elementy wiejskiej architektury – przedłużają sezon i zachęcają do życia na zewnątrz nawet przy kapryśnej mazurskiej pogodzie.

Pasym Osada. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Pasym Osada, budynek jednorodzinny

Inwestor: Łukasz Rychlik

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Janowiec Group

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2024

