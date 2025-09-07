Życie w Architekturze 2025. PEDET Strefa Food Hall w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu. 3XA Pracownia Projektowa

Życie w Architekturze 2025. PEDET Strefa Food Hall w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu. Założenia Autorskie

Główną ideą projektu było podkreślenie tożsamości miejsca i jego historycznego znaczenia. Projekt stanowi odpowiedź na unikalny kontekst lokalizacji – powstał w dawnym Domu Towarowym Wertheim (obecnie Renoma), który ma duże znaczenie kulturowe i architektoniczne dla Wrocławia. Inspiracją była również powojenna nazwa budynku – Powszechny Dom Towarowy (Pedet) – która została przekształcona w nowoczesny koncept gastronomiczny.

Założeniem było stworzenie przestrzeni nierozerwalnie związanej z lokalną historią, ale zinterpretowanej w nowoczesny sposób. Projekt czerpie z modernistycznej architektury i elegancji dawnego wnętrza Renomy, zachowując jej charakterystyczne cechy (np. rzeźby na elewacji, symbolizujące otwartość i różnorodność). Jednocześnie zakłada otwartość przestrzeni, integrację społeczności i promocję kultury kulinarnej poprzez współpracę z lokalnymi restauratorami.

W warstwie wizualnej projekt opiera się na harmonii z oryginalną architekturą – zastosowano naturalne materiały i kolorystykę zbliżoną do elementów wystroju Renomy (kamień, beż, brąz, terakota, mosiądz), ale w swobodniejszym, mniej formalnym ujęciu. Przestrzeń jest funkcjonalna, z naciskiem na wspólne stoły, wielofunkcyjną scenę i możliwość wspólnego spożywania posiłków bez podziału na strefy. Zastosowano spójną identyfikację wizualną: jednolite wykończenia lad, wspólna konstrukcja pod neony i zintegrowane oświetlenie. Funkcjonalne detale – takie jak wieszaki wbudowane w słupy – pełnią jednocześnie rolę dekoracyjną.

Życie w Architekturze 2025. PEDET Strefa Food Hall w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu. Autorzy

Autor projektu:

3XA Pracownia Projektowa

Zespół autorski:

Łukasz Reszka, Maciej Kowaluk, Magdalena Plichta, Jakub Chlebowski, Jolanta Przygoda

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

• Silne osadzenie w kontekście lokalnym i historycznym

• Projekt nawiązuje do historii miejsca – dawnego Domu Towarowego Wertheim, późniejszego PDT.

• Nazwa "Pedet" bezpośrednio czerpie z powojennego określenia budynku.

• Odwołania do modernistycznej architektury i elegancji wnętrz z lat świetności Renomy. Tożsamość miejsca jako fundament projektu

• Koncepcja zakłada stworzenie przestrzeni, która nie mogłaby powstać w innym miejscu – odpowiada unikalnym cechom lokalizacji.

• Przestrzeń celebruje kulturową różnorodność i otwartość, w duchu oryginalnych założeń architekta Hermanna Dernburga. Nowoczesny koncept gastronomiczny • Siedem autorskich lokali prowadzonych przez lokalnych restauratorów.

• Dominują nowoczesne trendy street food'u.

• Wspólna strefa konsumpcyjna umożliwiająca integrację gości i współdzielenie doświadczenia kulinarnego. Zintegrowana, funkcjonalna przestrzeń społeczna

• Duże, wspólne stoły sprzyjające spotkaniom i interakcji.

• Multifunkcyjna scena wykorzystywana na koncerty, wystawy, kawiarniane popołudnia.

• Część zewnętrzna jako naturalne przedłużenie przestrzeni gastronomicznej. Spójna estetyka i detale architektoniczne

• Kolorystyka i materiały (kamień, brąz, beż, mosiądz, terakota) inspirowane oryginalną tkanką budynku.

• Wykończenia lad, konstrukcje pod neony i oświetlenie – zaprojektowane w jednolitej stylistyce.

• Przemyślane, funkcjonalne detale (np. wieszaki na słupach) podnoszą komfort użytkowania. Integracja gastronomii, sztuki i muzyki

• Starannie dobrana muzyka i elementy artystyczne jako integralna część doświadczenia.

• Przestrzeń działa jako miejsce spotkań, kultury i rozrywki.

PEDET Strefa Food Hall w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: PEDET Strefa Food Hall w Domu Handlowym Renoma we Wrocławiu, Obiekt mixed-use

Inwestor/generalny wykonawca: Globalworth/DM Building Sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: DM Building Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 700 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2023/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.