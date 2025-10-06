Życie w Architekturze 2025. Projekt przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną. OUTIN Architektura Jarosław Gromadka

Życie w Architekturze 2025. Projekt przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną. Założenia Autorskie

Planowana inwestycja po wykonaniu, stać się miała zrewitalizowanym, nowoczesnym, bezpiecznym i funkcjonalnym obiektem o lokalnym charakterze ze współczesną formą edukacji historycznej odpowiadającej międzynarodowym standardom. W nowym układzie urbanistycznym dominującą formę pełni wielofunkcyjny skwer z małą architekturą wplecioną w istniejący układ roślinność niskiej i wysokiej. Całość podzielona została na strefy tematyczne, dedykowane wszystkim grupom wiekowym. Nowa kompozycja przewiduje wydzielone strefy odpoczynku i relaksu dla osób starszych z różnymi grami terenowymi.

Zaprojektowany jest miejski plac zabaw dla dzieci w cieniu wysokich istniejących drzew. Dla młodzieży przewidziano utwardzony plac, na którym można aktywnie spędzać czas na deskorolkach, rolkach itp. Nowy układ ciągów pieszo-jezdnych i przyległych miejsc parkingowych nie zdominowały tej miejskiej przestrzeni, która przede wszystkim dedykowana jest pieszym. Zamiast dużego parkingu wyznaczony został utwardzony plac przeznaczony na miejsce spotkań i organizację różnych imprez okolicznościowych. Stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań, odpoczynku i relaksu, to główne cele nowego zagospodarowanie skweru w połączeniu z istniejącym układem dróg.

W nowej aranżacji skweru przewidziano zmianę lokalizacji i formy pomnika św. Jana Pawła II. Na terenie skweru przewidziane będą miejscowe zadaszenia – pergole oraz inne elementy architektoniczne stanowiące ochronę przed słońcem, jako nawiązanie do dawnych stoisk handlowych.W części edukacyjno-historycznej planuj się odtworzyć historyczny bruk kamienny z otoczaków. Skwer jest zaprojektowany, tak jak obecnie ze spadkiem w kierunku północnym. Zmieniony zostanie układ komunikacyjny na placu. Przewidziany będzie, nowy układ komunikacji pieszej na skwerze powiązany z przyległymi chodnikami i ulicami. Całość uzupełni część istniejących drzew i nowa zieleń, która będzie miała za zadanie odseparować ruch samochodów od poszczególnych stref wypoczynku i relaksu.

Życie w Architekturze 2025. Projekt przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną. Autorzy

Autor projektu:

OUTIN Architektura Jarosław Gromadka

Zespół autorski:

Mgr inż. arch. Jarosław Gromadka

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zaniedbany fragment miasta wymagał jak najszybszej interwencji w celu ożywienia centrum i stworzenia miejsca integracji dla lokalnej społeczności. Konieczna była rewitalizacji tego placu w bardzo szerokim zakresie. Należało odejść od formy zielonego zagajnika, którym stał się zaniedbanym skwer omijanym przez mieszkańców. Wielowiekowa historia miasta w dużej mierze opierała się na handlu właśnie na tym placu. Do 1977 roku plac był czysty od zabudowy i pozbawiony roślinności.

Głównym celem przebudowy było stworzenie takiej przestrzeni miejskiej, w której poprzez właściwe ukształtowanie i rozmieszczenie elementów małej architektury oraz uporządkowanej zieleni, uda się odtworzyć dominującą role w centrum miasta. Znaczenie miejsca w ujęciu historycznym umożliwia również wielopłaszczyznowe działanie edukacyjne. Bogata historia miasta potrzebowała miejsca, w którym można będzie się z nią zapoznać. Projekt nie miał charakteru niszowego, lecz jest kierowany do szerokiej grupy odbiorców, w tym przede wszystkim do młodych mieszkańców miasta Nasielsk oraz turystów.

Drugim równie ważnym celem było uporządkowanie kwestii związanych z komunikacją samochodową i miejscami parkingowymi. Coraz większa ilość samochodów wymusza przewidzenie miejsc postojowych, z których korzystać będą klienci przyległych do placu usług, zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk: „Atrakcyjność rynku jako centralnej części miasta stała się „lokomotywą” rozwoju miasta i gminy. Pikniki i imprezy okolicznościowe, które się odbyły na tym skwerze cieszyły się dużą popularnością i zaliczane były przez mieszkańców do bardzo udanych.

Projekt przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Projekt przebudowy skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą techniczną, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Nasielsk

Generalny wykonawca: SORTED SP. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: METALICO Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 49,12 m2

Powierzchnia użytkowa: 13430,91 m2

Powierzchnia całkowita: 13430,91 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 13430,91 m2/134,58 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021/2023

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.