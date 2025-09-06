Życie w Architekturze 2025. Projekt remontu Auli Magna zlokalizowanej w segmentach E i F zespołu budynków Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Jakub Sałasiński

Życie w Architekturze 2025. Projekt remontu Auli Magna zlokalizowanej w segmentach E i F zespołu budynków Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Założenia Autorskie

Przedmiotowe opracowanie zakładało kompleksową modernizację istniejącego wnętrza Auli Magna, która w czasie podjęcia decyzji o konieczności jej gruntownego remontu nie spełniała już wymagań użytkowych. Zakres działań przewidywał podniesienie rangi i jakości przestrzeni, której poza funkcją dydaktyczną stawiano za zadanie udźwignięcie okolicznościowych eventów o reprezentacyjnym charakterze.

Poza gruntowną metamorfozą, którą przeszło samo wnętrze Auli Magna, nie zapomniano również o pomieszczeniach ściśle towarzyszących, m.in. takich jak: przeniesiona kabina reżyserska pozwalająca na kilkuosobową obsługę skomplikowanych systemów audioscenicznych, nowotworzone dwie kabiny tłumaczeń symultanicznych, czy remontowane węzły sanitarne zlokalizowany na niższej kondygnacji segmentu. Ingerencja w zastaną tkankę polegała m.in. na:

- zmianie geometrii widowni, poprzez ujednolicenie wysokości poszczególnych poziomów oraz ograniczenie ilość dostępnych miejsc siedzących o dość niskim komforcie użytkowym, na rzecz podwyższenia standardu siedzisk i lepszej widoczności części scenicznej;

- poprawie akustyki i reprezentacyjności wnętrza, poprzez zastosowanie wysokiej jakości okładzin i materiałów dźwiękochłonnych, zwiększających komfort akustyczny emitowanych treści (w tym zastosowanie pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących), jak również nadających całemu wnętrzu bardziej prestiżowego charakteru; - umożliwieniu pełnoprawnego korzystania z przestrzeni osobom z niepełnosprawnościami, w tym poruszającym się na wózkach

- dostęp na scenę, przewidziane miejsca do zatrzymania się wózkami na dolnym poziomie widowni;

- doposażenie wnętrza auli w szereg instalacji teletechnicznych i audioscenicznych, dających możliwość organizacji złożonych inscenizacji oświetleniowych, dźwiękowych, transmisji oraz rejestracji obrazu;

- wymianie instalacji wentylacji; - dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów p. pożarowych. Całość prac odbyła się bez ingerencji w konstrukcję budynku

Autor projektu:

Jakub Sałasiński

Zespół autorski:

Teresa Zielińska-Sałasińska, Wiesław Wasilewski, Tomasz Waśniewski, Tomasz Dworak, Tomasz Michalicki, Paweł Cieplak, Kinga Sołomko, Stanisław Wojciechowski, Michał Rogowski, Marcin Biegaj, Katarzyna Wojtynek

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ponieważ, jako autor projektu, nie czuję się być osobą właściwą by odpowiadać na to pytanie, kwestię tę pozostawiam otwartą pod ocenę Jury.

Projekt remontu Auli Magna zlokalizowanej w segmentach E i F zespołu budynków Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Projekt remontu Auli Magna zlokalizowanej w segmentach E i F zespołu budynków Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99/103 w Warszawie, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ul. Marymoncka 99/103 , 01-813 Warszawa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: SIMBUD Ireneusz Suchenek

Powierzchnia całkowita: 493,48 m2

Powierzchnia użytkowa: 475,6 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2022/2022-2023

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.