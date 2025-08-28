Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec. Flanagan Lawrence

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec. Założenia Autorskie

Projekt przebudowy amfiteatru z 1975 r. zakładał stworzenie nowego, kulturalnego miejsca na mapie Szczecina, przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznych symboli – ikonicznego łuku żelbetowego, charakterystycznych murków oporowych, mozaik i rzeźb.

Główną ideą było stworzenie spójnej kompozycji, która harmonijnie połączy dominantę łuku, naturalne zbocze widowni oraz kontekst zabytkowego Parku im. Jana Kasprowicza. Inspiracją dla formy zadaszenia stał się kontrastujący widok białego łuku, wyłaniającego się spomiędzy drzew. To narzuciło metodykę projektowania „od wewnątrz na zewnątrz”, gdzie priorytetem było otwarcie widokowe na otaczającą naturę i zachowanie wizualnej lekkości. Nowoprojektowane elementy świadomie odróżniono formalnie od części historycznych, które poddano renowacji.

Geometrię widowni zoptymalizowano pod kątem najlepszej widoczności, uwzględniając ograniczenia wynikające z istniejącego łuku oraz ul. Fałata. Wzdłuż tej ulicy, w koronie amfiteatru, powstała agora – wielofunkcyjna przestrzeń publiczna i główne wejście do obiektu, z charakterystycznym, nadwieszonym wspornikowo tarasem widokowym. Lekka konstrukcja zadaszenia typu grid-shell, pokryta membraną o romboidalnej modulacji, zdaje się unosić na kilku słupach. Biegnąc nisko nad widownią, dynamicznie otwiera się w formie „okna” na Wyspę Łabędzią, kadrując widok. W jego strukturze ukryto innowacyjne, zintegrowane rozwiązanie, łączące wewnętrzne, triangulowane panele akustyczne z zaawansowaną technologią estradową (mechaniką, oświetleniem i nagłośnieniem). Paletę materiałową zredukowano do minimum: betonu, stali, drewna, membrany i aluminium. W ramach modernizacji zrewitalizowano zieleń oraz zaprojektowano nowy parking i dojazd techniczny.

Życie w Architekturze 2025. Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec. Autorzy

Autor projektu:

Flanagan Lawrence, adres: 55 Whitfield Street, Londyn, W1T 4HE, Wielka Brytania

Zespół autorski:

Architekci Przemysław Kołodziej (obecnie Kołodziej Architekci, wczesniej Flanagan Lawrence), Jason Flanagan (Flanagan Lawrence) Współpraca autorska: architekci Daria Komorowska – Król, Dominika Chruścińska Architekt lokalny: SN ARCHITEKCI (architekt Michał Szkudlarski) Konstrukcja: K2SE (Andrzej Kowal, Jędrzej Kowal) Technologie sceniczne i akustyka: Pracownia Akustyczna Kozłowski (Piotr Kozłowski, Bartosz Zawieja) Iluminacja i oświetlenie: QLAB

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zdegradowany i niedostatecznie wykorzystywany obiekt został gruntownie zrewitalizowany, stając się jednym z najnowocześniejszych i tętniących życiem punktów na kulturalnej mapie Polski. Z miejsca, gdzie rocznie odbywało się zaledwie kilka wydarzeń, amfiteatr przeistoczył się w całoroczną arenę dla setek tysięcy widzów. Jego wszechstronny program – od koncertów, przez gale sportowe, po widowiska multimedialne – dowodzi, że jest to przestrzeń prawdziwie demokratyczna i otwarta dla każdego.

Fundamentem przedsięwzięcia był głęboki szacunek dla historycznej materii obiektu i zasad zrównoważonego rozwoju. Zamiast kompletnej rozbiórki, postawiono na dialog z przeszłością, z pietyzmem zachowując ikoniczny dla Szczecina żelbetowy łuk oraz kluczowe detale, takie jak murki oporowe i mozaiki. Takie podejście ocaliło dziedzictwo, minimalizując ślad węglowy, m.in. poprzez wtórne wykorzystanie materiałów rozbiórkowych. Kluczowym celem modernizacji było też wprowadzenie pełnej dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja ta dowodzi, że inwestor publiczny może z powodzeniem stawiać na odważną i ekspresyjną architekturę, która harmonijnie wpisuje się w objęty ochroną konserwatorską kontekst P. Kasprowicza. Jego silna, rzeźbiarska forma stała się nowym, rozpoznawalnym znakiem w krajobrazie miasta, czego potwierdzeniem jest nominacja do prestiżowego tytułu Ikony Architektury Szczecina. Pod względem technologicznym amfiteatr jest obiektem unikatowym w skali europejskiej. Zastosowano innowacyjną konstrukcję dachu typu gridshell, przykrytą podwójną membraną o doskonałych właściwościach akustycznych.

Cała technologia sceniczna – oświetlenie, nagłośnienie i mechanika – została całkowicie zintegrowana ze strukturą zadaszenia. Pozwoliło to uzyskać czystą, organiczną formę muszli koncertowej o bezprecedensowych możliwościach technicznych. Wieczorem, dzięki dynamicznej iluminacji zintegrowanej z dźwiękiem, dach zamienia się w pulsujący lampion w sercu parku

Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Przebudowa i rozbudowa Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin

Generalny wykonawca: Adamietz sp zoo

Wykonawca konstrukcji: Formopex sp zoo

Powierzchnia zabudowy: powierzchnia zabudowy budynku podscenium: 1010,5 m2 Powierzchnia zabudowy widowni: 2407,70 m2

Powierzchnia użytkowa: powierzchnia użytkowa budynku podscenium: 541,30 m2

Powierzchnia całkowita: 3418,20 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 16667,72 m2/kubatura budynku podscenium: 2668,80 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.