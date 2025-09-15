Życie w Architekturze 2025. „Ptasie Radio” Przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików 2. Projekt Plus Architekci Sp. z o.o.

Życie w Architekturze 2025. „Ptasie Radio” Przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików 2. Założenia Autorskie

„Ptasie Radio” to przedszkole zaprojektowane z myślą o dzieciach, przyrodzie i wspólnym dialogu między nimi. Nazwa obiektu, inspirowana wierszem Juliana Tuwima, wyznacza lekki, poetycki ton przestrzeni, której celem jest edukacja poprzez doświadczanie i kontakt z naturą.

Budynek powstał w otoczeniu o wysokich walorach przyrodniczych – i to właśnie natura stała się kluczowym materiałem projektowym. Założeniem autorskim było stworzenie przestrzeni, która pobudza zmysły, rozwija ciekawość i buduje szacunek do świata naturalnego. Układ przedszkola oparto na planie dwóch skrzydeł, obejmujących wewnętrzny dziedziniec. Forma architektoniczna nawiązuje do symboliki skrzydeł – otaczających, bezpiecznych i pełnych światła. Przestrzeń centralna stała się miejscem spotkań, zabawy i edukacji pod chmurką.

Elewacje z mlecznego poliwęglanu oraz nadwieszenia brył potęgują efekt lekkości i otwartości. Integralną częścią założenia jest ekopark – forma rekompensaty przestrzeni zajętej pod budowę, ale też świadoma inwestycja w przyszłość. To miejsce aktywnej edukacji przyrodniczej: obserwacji ptaków, uprawy roślin, pielęgnacji środowiska. Każda z sal dydaktycznych nosi nazwę lokalnego gatunku ptaka, a ich kolory i układ wspomagają orientację przestrzenną dziecka. Edukacja prowadzona jest metodami aktywizującymi, z naciskiem na ruch, dźwięk, wyobraźnię i doświadczanie.

Architektura przedszkola, jego wnętrza i sposób funkcjonowania tworzą spójną całość – przestrzeń, która nie tylko uczy, ale wychowuje wrażliwość. Poprzez światło, materiał, skalę i rytm otoczenia budynek staje się opiekunem dziecięcej wyobraźni. To architektura, która nie odgradza od natury, lecz zaprasza do współistnienia.

Życie w Architekturze 2025. „Ptasie Radio” Przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików 2. Autorzy

Autor projektu:

Projekt Plus Architekci Sp. z o.o., Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze

Zespół autorski:

Arch. Tomasz Borkowski, arch. Grzegorz Tkacz, arch. Weronika Seichter, arch. Małgorzata Jarzyna, arch. Piotr Łukasik, arch. Aleksandra Mróz, arch. Agnieszka Adamczyk, mgr sztuki Anna Borkowska,

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

„Ptasie Radio” to przedszkole, które pokazuje, jak mądrze projektować przestrzenie dla najmłodszych – nie tylko piękne, ale i wspierające rozwój, wrażliwość oraz relację człowieka z naturą. Ta realizacja nie szuka efektu w formie. Jej siła tkwi w konsekwencji idei, delikatności gestów i odwadze, by dać pierwszeństwo dziecku i przyrodzie.

To architektura czuła i przemyślana – od układu funkcjonalnego, przez dobór materiałów, aż po sposób doświetlenia wnętrz. Obiekt nie dominuje otoczenia – wpisuje się w naturalny krajobraz i otwiera się na niego. Skrzydlaty układ budynku obejmuje dzieci opieką, a ekopark staje się przestrzenią, w której nauka dzieje się przez obserwację, doświadczenie, współuczestnictwo. Wspólnota, natura i wyobraźnia – to fundamenty tej przestrzeni. Nazwa „Ptasie Radio” nie jest tylko literackim ozdobnikiem. To pełnoprawna metafora dla całego założenia – przestrzeni, w której świat natury staje się głosem codzienności, a dzieci uczą się go słuchać. Kolorystyczne rozróżnienie sal, odniesienia do lokalnych gatunków ptaków, dostępność każdego pomieszczenia do świata zewnętrznego – to nie estetyzacja, ale pedagogika ukształtowana przez architekturę.

Na uznanie zasługuje również aspekt techniczny – zastosowanie odnawialnych źródeł energii, systemów inteligentnego zarządzania, wysokiej jakości materiałów i akustyki dopasowanej do potrzeb najmłodszych użytkowników. „Ptasie Radio” to architektura jako narzędzie wychowania. Kształtuje dzieci nie tylko przez program dydaktyczny, ale przez samo bycie w przestrzeni – pełnej światła, natury i odniesień kulturowych. To projekt, który daje nadzieję, że przyszłość architektury edukacyjnej może być odpowiedzialna, mądra i piękna zarazem.

„Ptasie Radio” Przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików 2. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: „Ptasie Radio” Przedszkole w Bobrownikach przy ul. Słowików 2, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Bobrowniki, ul.Gminna 8, 42-583 Bobrowniki

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PB Anbud Sp. z o.o., ul.Słowackiego 39, 42-506 Będzin

Powierzchnia zabudowy: 2 434,50 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 920,51 m2

Powierzchnia całkowita: 2243,70 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 25 120 m2/9 401,10 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2023

