Życie w Architekturze 2025. ROD. Dom koloru. Noke Architects

Życie w Architekturze 2025. ROD. Dom koloru. Założenia Autorskie

Projekt domu letniskowego dla artystycznego małżeństwa – powstał na terenie ROD na styku Śródmieścia i Żoliborza w Warszawie. Główne ograniczenia stanowiły: działka o kształcie smukłego trapezu, limit powierzchni 35 m² oraz zakaz trwałego związania z gruntem.

Ideą przewodnią było stworzenie współczesnej interpretacji kultury ogrodów działkowych, gdzie indywidualność właścicieli wyrażana jest poprzez kolor i formę. Projekt czerpie inspirację z wizualnego maksymalizmu inwestorów, tłumacząc ich artystyczną wrażliwość na język architektury. Dom celowo ukryty przed wzrokiem przechodniów, stopniowo wyłania się z zieleni. Od charakterystycznej czerwonej furtki z wizerunkiem psa prowadzi kręta ścieżka z czerwonych kamieni, oświetlona instalacją artystyczną. Bryła zwraca się plecami do wejścia, otwierając się wielkimi przeszkleniami na ogród i rozległy taras z 80-letnią pergolą winorośli. Kompaktowe wnętrze mieści przestrzeń dzienną z kuchnią, miejsce pracy dla obojga artystów, wnękę sypialną oraz łazienkę. Rozsuwane przeszklenia zacierają granicę między wnętrzem a ogrodem, umożliwiając przeniesienie pracy i wypoczynku na taras.

W projekcie dominują naturalne materiały: sklejka barwiona ekologicznymi olejami w odcieniach malinowych oraz betonowe elementy ogrodowe. Czerwony „komin" łazienki stanowi jedyny widoczny element bryły, skrywając owalną kapsułę z kobaltową glazurą i szklanym dachem umożliwiającym kąpiel pod gwiazdami. Półkoliste okienko w kuchni to element funkcjonalny i artystyczny zarazem – sztuka wbudowana w ścianę.

Projekt wyróżnia dbałość o zrównoważony rozwój: zachowano całą istniejącą zieleń, w tym 80-letnią winorośl przeniesioną na nową pergolę, zastosowano ekologiczne oleje do barwienia drewna. Realizacja wpisuje się w trend doceniania miejskich ogrodów jako enklaw natury w metropolii, oferując współczesną odpowiedź na potrzeby kreatywnych mieszkańców miasta.

Życie w Architekturze 2025. ROD. Dom koloru. Autorzy

Autor projektu:

Noke Architects

Zespół autorski:

Karol Pasternak, Piotr Maciaszek i Mateusz Jaworski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Dom koloru to manifest nowego myślenia o relacji życia i architektury w kontekście miejskich ogrodów działkowych - przekształca stereotypowy "domek na działce" w laboratorium współczesnego stylu życia, gdzie praca twórcza splata się z wypoczynkiem w naturze. W epoce home office i poszukiwania work-life balance, Dom koloru oferuje radykalnie nową perspektywę miejskiego życia. To nie kolejna minimalistyczna kostka na działce, lecz żywy organizm reagujący na potrzeby twórców kultury – przestrzeń, która oddycha, pulsuje kolorem i zaprasza naturę do środka.

W czasach, gdy deweloperzy pożerają zielone kliny miast, NOKE udowadnia, że 35 m² wystarczy, by stworzyć pełnowartościową przestrzeń egzystencjalną. To lekcja pokory wobec przepisów, które zamiast ograniczać – inspirują do kreatywności. Architektura staje się tu narzędziem transformacji społecznej. Podczas gdy sąsiedzi chowają się za tujami, Dom koloru celebruje otwartość – dosłownie rozpływa się w ogrodzie dzięki przeszkleniom. Czerwona furtka z psem nie tylko wyróżnia, ale komunikuje: to demokratyzacja dobrego designu na działkach.

Projekt redefiniuje luksus – nie jest nim metraż czy marmur, lecz możliwość kąpieli pod gwiazdami w kobaltowej kapsule, śniadanie pod 80-letnią winoroślą, praca twórcza w otoczeniu zieleni. To architektura empatyczna, która rozumie, że współczesny człowiek potrzebuje zarówno technologii (rozsuwane systemy), jak i pierwotnego kontaktu z naturą (szklany dach). W kontekście kryzysu klimatycznego, Dom koloru pokazuje drogę: zero wyciętych drzew, lokalne materiały, ekologiczne wykończenia. To nie greenwashing, lecz autentyczna troska wyrażona w każdym detalu – od uratowanej winorośli po betonowy stół wtopiony w ogród.

Ta realizacja zasługuje na Grand Prix, bo wykracza poza architekturę – staje się katalizatorem zmiany myślenia o miejskim habitacie. Udowadnia, że przyszłość miast leży nie w ekspansji, lecz w mądrym zagęszczaniu i odkrywaniu zapomnianych enklaw.

ROD. Dom koloru. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: ROD. Dom koloru, budynek jednorodzinny

Inwestor: Bovska, czyli Magda Grabowska-Wacławek oraz Grzegorz Wacławek

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Zenon Bem

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2022/2024

Debata o architekturze w Wolf Marszałkowska, relacja

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.