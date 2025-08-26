Życie w Architekturze 2025. Siedziba firmy PRIME Construction. Orłowski, Szymański - Architekci

Życie w Architekturze 2025. Siedziba firmy PRIME Construction. Założenia Autorskie

Ten projekt to opowieść o znaczeniu słów w architekturze, a raczej o tym, jak brak jednego z nich w zapisie planu miejscowego może zmienić jego oblicze. Chodzi o słowo „dwuspadowe”. Wnikliwa lektura doprowadziła nas bowiem do odkrycia, iż chociaż intencją planistów były klasyczne dachy dwuspadowe, o czym świadczy sąsiadująca zabudowa, to wykonanie form jednospadowych nie okaże się niezgodne z planem.

Zamierzeniem inwestora, a zarazem wykonawcy było stworzenie budynku biurowego połączonego z halą magazynową. Pierwsze szkice koncepcyjne bazowały na bryle z wysokim dachem od frontu i schowanym za nim magazynem. Niestety potrzebne były jeszcze dojazdy, miejsca parkingowe, a działka niewielka. I jakoś nic nie pasowało.

Jest taka słynna anegdota zmarłego niedawno Jerzego Gurawskiego, któremu projektowanie kojarzyło się z... nauką składania broni w wojsku. Profesor opowiadał, że kapral objaśniał to następująco: rozkładamy karabyn; składamy karabyn …nie pasuje? Znowu rozkładamy karabyn itd. Ponieważ nijak nie pasował magazyn za biurami, to po kolejnym „rozkładaniu” pojawił się pomysł, żeby biura zlokalizować na magazynie! Od tej chwili całe projektowanie stało się częścią tych 5% (jak mówią badania) czasu naszej zawodowej aktywności, którą poświęcamy radosnej twórczości. Lubię w tym obiekcie otwarty frontowy dziedziniec – parking, przeniesienie muru na linię budynku i ogrodzenie betonowe wylane w szalunku z blachy falistej.

Najbardziej jednak zadowolony jestem z narożników w zewnętrznej „firanie” z blachy perforowanej. Długo myśleliśmy jak je wykonać, testowano rozmaite profile aluminiowe. Poprosiliśmy firmę Ruukki o kilka arkuszy blachy, którą przykręciliśmy do narożnika kontenera biura budowy. Jednak napięcie blachy było zbyt duże. Wówczas z kierownikiem budowy panem Tomkiem położyliśmy arkusz na ziemi i po prostu go zgięliśmy. Tak powstał mock-up sztywnego narożnika.

Życie w Architekturze 2025. Siedziba firmy PRIME Construction. Autorzy

Autor projektu:

Orłowski, Szymański - Architekci

Zespół autorski:

Marek Orłowski, Marek Szymański, Wojciech Zawarski, Magdalena Trepaszko, Paweł Matacz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Siedziba firmy Prime Constrution to przykład architektury, która z pozornie zwyczajnej funkcji biurowo-magazynowej wydobywa pełnię znaczenia, jakie budynek może mieć w życiu ludzi, miejsca i środowiska. Realizacja spełnia nie tylko wysokie standardy techniczne i ekologiczne, ale przede wszystkim poprzez świadomą formę, przemyślany układ funkcjonalny i uważność wobec kontekstu opowiada o życiu codziennym i zawodowym.

Budynek zaprojektowano zgodnie z ideą zrównoważonego projektowania: energooszczędna fasada o podwójnej skórze, fotowoltaika, pompy ciepła, systemy inteligentnego zarządzania energią, wentylacja reagująca na obecność użytkowników, systemy BMS – wszystkie te technologie są częścią większego celu: tworzenia komfortowej, zdrowej, zrównoważonej przestrzeni pracy.

Siedziba firmy Prime Construction zasługuje na Grand Prix konkursu „Życie w Architekturze”, ponieważ dowodzi, że architektura codzienności może być zarazem głęboko humanistyczna, technologicznie zaawansowana, skromna w formie, a przy tym wyrazista i pamiętna. To nie tylko budynek – to manifest tego, jak dobrze zaprojektowana przestrzeń może realnie wpływać na jakość życia.

Siedziba firmy PRIME Construction. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Siedziba firmy PRIME Construction, obiekt komercyjny

Inwestor: PRIME Construction

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: PRIME Construction

Powierzchnia zabudowy: 621 m2

Powierzchnia użytkowa: 1149 m2

Powierzchnia całkowita: 1430 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1800 m2/54642 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/2022

