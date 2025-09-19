Życie w Architekturze 2025. Stadion Opolski. 90 Architekci sp. z o.o. Piotr Czarnecki, Jędrzej Przyłuski, Jarosław Jachna, Bartłomiej Tarnas

Życie w Architekturze 2025. Stadion Opolski. Założenia Autorskie

Nowe inwestycje są odzwierciedleniem siły i aspiracji miasta, które je realizuje. Planowa i przemyślana realizacja obiektów służących mieszkańcom nie tylko poprawia jakość życia w mieście, ale również przyczynia się do budowania lokalnej społeczności i poczucia wspólnego działania na rzecz jej dobra. Opole nazywane jest stolica polskiej piosenki, będąc gospodarzem najważniejszego do niedawna polskiego festiwalu muzycznego.

Forma stadionu nawiązuje do płaszczyzny prostokreślnej zadaszenia nad sceną muzyczną festiwalu i została zaprojektowana dla uzyskania eleganckiego efektu architektonicznego przy niskich kosztach inwestycyjnych. Zastosowana na elewacji membrana PTFE zmienia się w nocy w ekran podświetlany w wybranym kolorze z możliwością projekcji dowolnych efektów. Charakterystyczne odgięcia elewacji nadają jej elegancką i silną formę jednocześnie zapewniając odpowiednie przewietrzanie niecki stadionu potrzebne dla dobrej wegetacji murawy boiska Obiekt jest samowystarczalny energetycznie.

Ogrzewanie i chłodzenie oparte zostało o powietrzne pompy ciepła zasilane z paneli fotowoltaicznych oraz wykorzystujące wysokoefektywną kogenerację z nowoczesnych agregatów spalinowych. Wody opadowe zbierane są w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywane do podlewania murawy i zieleni otaczającej. Cały system zarządzana energią stadionu tworzy z niego nowoczesny obiekt proekologiczny. Podstawowa konstrukcja trybun i budynku klubowego wykonana jest jako prefabrykowana, betonowa w standardzie betonu architektonicznego.

Otoczenie stadionu zostało starannie zaprojektowane w formie placu oraz otwartej przestrzeni okalającej stadion, pozwalającej na bezpieczny i swobodny przepływ oraz gromadzenie się kibiców. Ogromne przestrzenie parkingowe wymagane dla tego typu obiektów, wykorzystywane są przez stosunkowo krótki czas. Z tej przyczyny zaprojektowano je w formie zielonego parku z regularnym układem alei i nawierzchnią pod miejscami postojowymi w formie trawników.

Życie w Architekturze 2025. Stadion Opolski. Autorzy

Autor projektu:

90 Architekci sp. z o.o.

Zespół autorski:

Piotr Czarnecki, Jędrzej Przyłuski, Jarosław Jachna, Bartłomiej Tarnas

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

W życiu społeczeństwa, szczególnie w dzisiejszych czasach, ważne powinny być obiekty kształtujące poczucie jego tożsamości i przynależności. Obiekty budujące wspólnotowość w dobrym tego słowa znaczeniu. Piłka nożna skupia wokół siebie szeroki przekrój społeczeństwa, wszystkie jego warstwy i powinna być platformą budowy jedności ludzi wokół ulubionego sportu. Nowoczesne, dobrze zaprojektowane obiekty sportowe pomagają w tej roli, stając się na nowo miejscem wspólnej wielopokoleniowej rozrywki.

Współczesny stadion przestał być miejsce przeznaczonym wyłącznie do „kultu” piłki nożnej, ale żeby przetrwać ekonomicznie, musiał poszerzyć swoją ofertę dla publiczność. Obiekt zaprojektowany w Opolu przystosowany jest do pełnienia różnorodnej roli. Mogą na nim być organizowane koncerty, spotkania, targi , uroczystości itp., czyli wszelkiego rodzaju imprezy wymagające reprezentacyjnego , bezpiecznego i przestronnego miejsca spotkań. Pełniąc taką wieloraką funkcję, stadion tego typu staje się ważnym punktem na mapie miasta. Jako miejsce spotkań różnych grup społecznych może dyscyplinować i edukować swoich „pierwotnych” użytkowników – kibiców, aby stać się bezpiecznym miejscem rozrywki dla wszystkich.

Rola edukacyjna stadionu przejawia się również w jego rozwiązaniach ekologicznych, pokazując, że budowla tej wielkości nie musi być energochłonna w utrzymaniu. Panele słoneczne, pompy ciepła, kogeneracja czy nowoczesne oświetlenie, pracujące w takim budynku, pokazują tysiącom osób z niego korzystającym, że są to technologie dostępne na dużą skalę, sprawdzające się w codziennym użytkowaniu, powszechne.

„Uważność” skierowana na różnego typu przejawy życia społecznego chociaż coraz bardziej popularna, często jest jeszcze zjawiskiem dosyć elitarnym. Budynki takie jak Stadion Opolski pokazują, że może ona dotyczyć i obejmować również takie sfery, jak masowe imprezy sportowe i inne, które zwyczajowo postrzegane są jako niewysublimowana rozrywka mas.

Stadion Opolski. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Stadion Opolski, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Miasto Opole/Mirbud S.A.

Wykonawca konstrukcji: Mirbud S.A.

Powierzchnia zabudowy: 15 000 m2

Powierzchnia użytkowa: 8 700 m2

Powierzchnia całkowita: 10 900 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 115 106 m2/44 100 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019/29.10.2024

