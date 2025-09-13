Życie w Architekturze 2025. Stodolove. Architekt Anna Maria Sokołowska

Życie w Architekturze 2025. Stodolove. Założenia Autorskie

Realizacja zakładała przebudowę istniejącego budynku gospodarczego z 1940 roku. Budynek gospodarczy z izbą mieszkalną położony na działce w otoczeniu zieleni i starych drzew owocowych w Rumi, w dzielnicy Szmelta, która jest pozostałością po dawnej wsi.

Obecna forma budynku i wykończenie elewacji czarną opalaną deską jest nawiązaniem do starych drewnianych stodół, których jeszcze kilka zachowało się na tym terenie. Poszanowanie do historii miejsca zapoczątkowało analizy, gromadzenie zdjęć i archiwalnych map dla tego terenu, aby stworzyć obiekt, który będzie połączeniem między tradycją, a współczesnością. Kiedy ma się już konkretny obrys, w który się wpisuje nowe funkcje powinno być łatwiej, projektowanie dla siebie jednak dużo utrudnia przy pracy koncepcyjnej.

Mnogość rozwiązań i decyzji, które trzeba podjąć będą jednocześnie swoim klientem i architektem to największe wyzwania, które zrozumie tylko ten kto przynajmniej raz w życiu zdecydował się na takie połączenie. Planowanie rozkładu wnętrz na parterze zaczęło się dość nietypowo, bo od witryny, z siedziskiem która miała być centrum całej przestrzeni dziennej i to właśnie pod nią planowany był później układ pozostałych okien. Zgodnie z zasadą modernizmu i funkcjonalizmu „forma podąża za funkcją” projektowanie elewacji zostało poprzedzone rozplanowaniem funkcjonalności w budynku, do tego był dopasowywany rytm okien na elewacji, aby całość miała spójny charakter.

Piętro ma pełną wysokość, bez skosów bezpośrednio nad głową. Stąd prawie pełne wykorzystanie wysokości z dostępnych 9 m. Otwarta więźba prefabrykowana w sypialniach na piętrze daje nam prawie 5 m przestrzeni w górę do kalenicy i 2,4 m do dolnego pasa konstrukcji dachu. Te wszystkie elementy złożyły się na obecny kształt domu, na jego wysokość, proporcje i układ funkcjonalny wnętrz, ale co najważniejsze na prostotę, a zarazem wyjątkowość samej bryły budynku.

Życie w Architekturze 2025. Stodolove. Autorzy

Autor projektu:

Anna Maria Sokołowska

Zespół autorski:

Anna Maria Sokołowska, Marta Piątkowska - Jadkiewicz

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja ta powstała z miłości do miejsca i lokalnej historii. Dążenie do uratowania budynku gospodarczego przed rozbiórką, co do której było już prawomocne pozwolenie. Długie miesiące walki z systemem bankowym, aby uzyskać finansowanie bez konieczności rozbiórki budynków, skończyło się niepowodzeniem, ale wiedziałam, że to nie koniec mojej walki o tą działkę.

Po 10 miesiącach udało się w końcu sfinansować i sfinalizować zakup, a budynki zostały uratowane przez wyrokiem jaki na nie czekał. Przebudowa budynku gospodarczego i nadanie mu charakterystycznej dla starych czarnych stodół bryły, było wyzwaniem nie tylko ze względu na obowiązujące przepisy z zakresu miejscowego planu zagospodarowania, ale również pod kątem finansowym. Architekt kubaturowy, specjalizujący się w projektowaniu wnętrz, samotna matka, przedsiębiorczyni, kierownik budowy, inwestorka łącząca te wszystkie funkcje w jednej osobie, która zamarzyła, aby stworzyć wyjątkowe miejsce dla siebie i swojego syna.

Tak zaczęła się prawie 3,5 roczna droga do spełnienia marzenia o własnym domu. Ta historia pokazuje, że determinacja w dążeniu do celu, bez kompromisów i utartych ścieżek, potrafi dać niesamowitą siłę, aby można było osiągnąć wszystko co się chce. Właśnie dlatego ta realizacja powinna zdobyć główna nagrodę, aby puścić ten pozytywny przekaz w świat.

Stodolove. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Stodolove, budynek jednorodzinny

Inwestor/generalny wykonawca: Anna Maria Sokołowska/metoda gospodarcza

Wykonawca konstrukcji: metoda gospodarcza

Powierzchnia zabudowy: 106,8 m2

Powierzchnia użytkowa: 127,72 m2

Powierzchnia całkowita: 185,4 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 523 m2/628,08 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2022

