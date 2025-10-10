Życie w Architekturze 2025. Stoisko wystawiennicze miasta Warszawa na targach Expo Real 2024. Wiktor Bociek i Daniel Konarski

Życie w Architekturze 2025. Stoisko wystawiennicze miasta Warszawa na targach Expo Real 2024. Założenia Autorskie

Architektura tymczasowa z pozoru istnieje tylko na chwilę - spełnia swoją funkcję wystawienniczą i znika. Tym projektem chcieliśmy pokazać, że nie musi tak być. Można projektować z myślą o budowaniu wizerunku marki, a można ten wizerunek przekroczyć i stworzyć wartość, która będzie służyła latami. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej i presji na zrównoważony rozwój, architektura tymczasowa staje przed poważnym wyzwaniem.

Targi to wydarzenia o ogromnej skali logistycznej – setki ludzi, tony materiałów, a po wszystkim: problem utylizacji oraz magazynowania. Z jednej strony rośnie potrzeba ekologizacji tego sektora, z drugiej – gotowe systemowe rozwiązania, choć „zielone”, odbierają wystawcom możliwość indywidualnej ekspresji i budowania silnej marki.

Projekt stoiska Warszawy pod hasłem Grow with Warsaw, nie jest kompromisem. Zamiast korzystać z rozwiązań, powstało stoisko w pełni autorskie – ekologiczne nie tylko z założenia, ale i z perspektywy przyszłości jego elementów. To projekt, który pokazuje, że zrównoważony rozwój nie musi oznaczać rezygnacji z jakości, estetyki czy narracyjnej siły architektury. Konstrukcja powstała z naturalnych materiałów – stali i drewna – które mogą być ponownie użyte i łatwo poddawane renowacji.

Modułowa konstrukcja pozwala na dowolne konfigurowanie, rozkręcanie, przekształcanie i osadzanie w nowych kontekstach przestrzennych. Po zakończeniu targów elementy te znajdą nowe życie w domu samotnej matki, sierocińcu, domkach dla owadów, przestrzeniach wspólnych – będą kontynuować swoją opowieść jako nośnik dobra i trwałości.

Projekt ten nie tylko wpisuje się w strategię Warszawy jako „Zielonej Stolicy Europy” – miasta otwartego na innowacje, przyjaznego ludziom i środowisku – ale również daje wyraz ambicji miasta posttransformacyjnego, które poprzez jakość, konsekwencję i wizję dorównuje europejskim liderom.

Życie w Architekturze 2025. Stoisko wystawiennicze miasta Warszawa na targach Expo Real 2024. Autorzy

Autor projektu:

Wiktor Bociek i Daniel Konarski

Zespół autorski:

Konarski&Bzowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Ta realizacja wykracza daleko poza ramy klasycznego stoiska targowego – zarówno w swojej formie, funkcji, jak i idei. Nie jest to chwilowy pawilon promocyjny ani tymczasowa instalacja, lecz pełnoprawny projekt architektoniczny, który odpowiada na najważniejsze wyzwania współczesności: ekologię, odpowiedzialność społeczną i gospodarczą, a także kulturę projektowania przyszłości. Ucieleśnia ideę architektury jako żywego organizmu reagującego na potrzeby społeczne, środowiskowe i ekonomiczne, zarazem wychodzącego poza granice tego, co chwilowe. Zamiast traktować stoisko jako jednorazowo, proponujemy model, w którym każdy jego element ma dalsze życie. To przełamanie paradygmatu tymczasowości, które może wpłynąć na całą branżę.

Pokazujemy, że ambitny design i zrównoważone myślenie nie muszą się wykluczać w tej branży, a mogą inspirować innych. System modułowy o elastycznej funkcjonalności z możliwością rekonfiguracji i ponownego wykorzystania to rozwiązanie rzadko spotykane w branży wystawienniczej, a tu doprowadzona do poziomu architektonicznej precyzji. Ten projekt nie narzuca, a zachęca. Zamiast zamykać – otwiera. To architektura dialogu, która inicjuje nowy sposób myślenia o tym, jak przestrzeń targowa może funkcjonować po spełnieniu swojego pierwotnego celu. U podstaw tego projektu leży głęboka świadomość roli, jaką architektura odgrywa w kształtowaniu wizerunku miasta i jego relacji z mieszkańcami. Warszawa jako „zielona stolica” nie tylko deklaruje wartości, ale pokazuje je w praktyce. Dzięki tej realizacji, architektura promocyjna staje się namacalnym dowodem realizacji miejskiej strategii rozwoju, który nie kończy się wraz z demontażem stoiska. To projekt, który materializuje deklaracje i przekuwa je w konkretne działania. Architektura tymczasowa, choć często marginalizowana, w ostatnich latach dokonała takiego postępu, że dziś nie ustępuje realizacjom wielkokubaturowym. Coraz częściej wchodzi z nimi w twórczy dialog i staje się źródłem wzajemnych inspiracji.

Stoisko wystawiennicze miasta Warszawa na targach Expo Real 2024. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Stoisko wystawiennicze miasta Warszawa na targach Expo Real 2024, przestrzeń publiczna

Inwestor: Miasto Warszawa

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Konarski&Bzowski

Powierzchnia zabudowy: 111 m2

Powierzchnia użytkowa: 96 m2

Powierzchnia całkowita: 111 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 111 m2/666 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2024/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca PublicznościLaureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektkiLaureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.