Życie w Architekturze 2025. Świdernojer. Arch. Paweł Naduk

Życie w Architekturze 2025. Świdernojer. Założenia Autorskie

Projekt stanowi autorską, współczesną interpretację stylu Świdermajer – charakterystycznej zabudowy linii otwockiej. Ideą projektu było odtworzenie „klimatu” i charakterystyki przestrzeni tradycyjnej lokalnej zabudowy współczesnymi środkami wyrazu, bez powielania i naśladowania formy budynków.

Lekkie, dwukondygnacyjne loggie, drewniane struktury, charakterystyczny światłocień, zabawa kierunkami układania desek na elewacji i inne charakterystyczne dla Świdermajerów detale znalazły się w budynku w nowej formie. Rygorystyczna struktura sześcianów, z której złożony jest budynek ma kontrastować z miękkimi liniami otaczających drzew, rozdzielając symbolicznie działalność człowieka i zastanej przyrody.

Życie w Architekturze 2025. Świdernojer. Autorzy

Autor projektu:

Arch. Paweł Naduk

Zespół autorski:

Współpraca autorska: arch. Jakub Kończyk, arch. Agnieszka Sionek, arch. Katarzyna Szpicmacher. 77 STUDIO Architektury Sp. z o.o. Ul. Miodowa 20 lok 7. 00-246 Warszawa

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Według nas Grand Prix konkursu powinien otrzymać obiekt o szczególnych walorach społecznych ze znaczącym wpływem na funkcjonowanie lokalnej społeczności. Jednocześnie będzie nam miło, jeśli nasz obiekt zostanie dostrzeżony.

Świdernojer jako próba inna niż dotychczasowe interpretacje bardzo charakterystycznej lokalnej tradycji budowania, może być zachętą do inspirowania się historią w architekturze i jej twórczego, autorskiego wykorzystywania. Historia jako szansa, a nie ograniczenie.

Świdernojer. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Świdernojer, budynek jednorodzinny

Inwestor: Prywatny

Powierzchnia użytkowa: 234 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 25000 m2/48000 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2016/2023

10. edycja Życia w Architekturze

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

