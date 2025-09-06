Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa w Cerekwicy. Architekt Dominik Banaszak, LAB 3 Architekci Sp. z o. o.

Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa w Cerekwicy. Założenia Autorskie

Budynek szkoły podstawowej w Cerekwicy pod Poznaniem powstał w centralnej części działki i został wpisany w kontekst wiejskiego krajobrazu oraz otaczającej niskiej zabudowy. Przestrzeń przed głównym wejściem pełni funkcję strefy publicznej – z placem, parkingiem i stanowiskami rowerowymi. Od północy znajdują się miejsca postojowe, droga manewrowa i zatoka autobusowa. Od zachodu zaprojektowano przestrzeń półprywatną z boiskami i bieżnią, a na południu – tereny zielone z nowymi nasadzeniami.

Bryła szkoły została rozczłonkowana i podzielona na segmenty odpowiadające funkcjom. Dwukondygnacyjną część dydaktyczno-administracyjną zlokalizowano po stronie południowej, z optymalnym doświetleniem sal lekcyjnych. Część sportowa – w północno-zachodnim skrzydle – sąsiaduje z boiskiem i bieżnią. Segment stołówki znajduje się blisko holu wejściowego i strefy dostaw. W budynku mieści się 16 sal lekcyjnych, gabinety, biblioteka, świetlica, szatnie oraz pełnowymiarowa sala sportowa z dodatkowymi funkcjami. Stołówka działa w systemie cateringowym i pomieści ok. 50 osób. Układ funkcjonalny skupia się wokół dziedzińca wewnętrznego, stanowiącego oś kompozycyjną i miejsce aktywności. W jego centrum zasadzono drzewo, widoczne z holu i korytarzy. Prosta, horyzontalna forma budynku została zaprojektowana z myślą o harmonii z krajobrazem.

Charakterystycznym detalem jest zadaszenie wejścia – żelbetowa płyta licowana stalą, wsparta na ścianie z betonu architektonicznego. W budynku zastosowano liczne rozwiązania proekologiczne: panele fotowoltaiczne, wentylację z rekuperacją, odzysk wody szarej, dachy zielone i retencję deszczówki. Wnętrza uzupełniono o „ścieżkę edukacji ekologicznej” oraz dostosowano w pełni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Życie w Architekturze 2025. Szkoła podstawowa w Cerekwicy. Autorzy

Autor projektu:

Architekt Dominik Banaszak, LAB 3 Architekci Sp. z o. o.

Zespół autorski:

mgr inż. arch. Dominik Banaszak, mgr inż. arch. Beata Sieracka, mgr inż. arch. Robert Broniarz, mgr inż. arch. Janusz Firla

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Szkoła w Cerekwicy to wzorcowa odpowiedź na współczesne wyzwania projektowania przestrzeni publicznej o charakterze edukacyjnym. Projekt ten łączy wysoką jakość architektury, funkcjonalność i proekologiczne rozwiązania techniczne – bez nadmiernego formalizmu, z dużą wrażliwością na kontekst i potrzeby społeczności lokalnej. To realizacja, która łączy prostotę formy z głębią myślenia o miejscu i użytkowniku. Horyzontalna kompozycja i rozczłonkowanie bryły są nie tylko estetyczną reakcją na otaczający krajobraz, ale także realnym narzędziem budowania przyjaznej skali dla uczniów i mieszkańców wsi.

Wewnętrzny dziedziniec integruje przestrzeń, tworząc miejsce codziennych spotkań, obserwacji i odpoczynku. Na szczególne uznanie zasługuje konsekwentne wdrożenie strategii zrównoważonego projektowania – od rozwiązań technicznych (fotowoltaika, rekuperacja, dachy zielone, woda szara), przez wykorzystanie trwałych materiałów, po wplecenie edukacji ekologicznej w architekturę obiektu. To szkoła, która nie tylko uczy, ale sama jest narzędziem dydaktycznym.

Realizacja wyróżnia się również dbałością o detal i wykonawstwo – co w przypadku budynków użyteczności publicznej o ograniczonym budżecie nie jest regułą. Beton architektoniczny, precyzyjnie zaprojektowane portale wejściowe czy stonowana, elegancka kolorystyka pokazują, że wysoka jakość może być osiągnięta również w architekturze codziennej. To projekt odpowiedzialny, empatyczny i nowoczesny, który zasługuje na najwyższe wyróżnienie – jako modelowy przykład publicznej inwestycji na terenach podmiejskich, gdzie dobra architektura staje się rzeczywistą wartością społeczną.

Szkoła podstawowa w Cerekwicy. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Szkoła podstawowa w Cerekwicy, budynek użyteczności publicznej

Inwestor: Gmina Rokietnica ul. Golęcińska 1 62-090 Rokietnica [email protected]

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Metrolog Sp. Z o. o. ul. Kościuszki 97 64-700 Czarnków [email protected] +48 67 255 34 39

Powierzchnia zabudowy: 2807 m2

Powierzchnia użytkowa: 3615 m2

Powierzchnia całkowita: 4225,52 m2

Powierzchnia terenu/Kubatura: 16767 m2/22454 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017-2018/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów. Głównym sponsorem 10. edycji ŻYCIA W ARCHITEKTURZE jest Saint-Gobain. Wśród grona sponsorskiego znajdziemy także właścicieli marek: Aluprof, Dyson, Humanscale i VELUX, a także Ecophon, Glassolution, Isover, Leca, Rigips, Weber oraz Swisspacer z Grupy Saint-Gobain.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.