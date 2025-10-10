Życie w Architekturze 2025. Tuna Restauracja rybna. Medusa Group

Życie w Architekturze 2025. Tuna Restauracja rybna. Założenia autorskie

Restauracja Tuna, zlokalizowana przy ul. Elektrycznej 2 w Warszawie, to połączenie doskonałej kuchni i śmiałego designu. Koncept kulinarno-designerski został stworzony przez szefa kuchni Martina Gimeneza Castro i australijskiego projektanta graficznego Davida Racchiego. Tuna specjalizuje się w serwowaniu owoców morza, co znalazło odzwierciedlenie zarówno w karcie dań, jak i w aranżacji wnętrza.

Od początku celem było stworzenie spójnej i nietuzinkowej przestrzeni, która odda charakter restauracji i będzie godną reprezentacją wizualną, nie dominującą nad kuchnią. Po wielu rozmowach wyłoniliśmy koncepcję „total look” - architektury totalnej, gdzie wszystkie ściany sali restauracyjnej zostały wykończone pokrywkami od puszek, których rytm imituje rybie łuski. Do realizacji tej śmiałej okładziny wykorzystano prawie 25 tysięcy pokrywek, co czyni wnętrze nie tylko unikalnym, ale także imponującym pod względem rozmachu.

Za identyfikację wizualną odpowiada David Racchi, który uczestniczył w procesie projektowym wnętrza i stworzył identyfikację wizualną marki: dowcipną, ale współgrającą z wnętrzami. Przestrzeń uzupełniają starannie dobrane akcesoria, również wpisujące się w morską stylistykę, a każdy detal został przemyślany tak, by nie dominować nad łuskową okładziną ścienną. Restauracja Tuna cieszy się znakomitą opinią dzięki wybitnej kuchni Martina Gimeneza Castro i jego zespołu. Jakość serwowanych dań i dbałość o każdy szczegół docenił także przewodnik Michelin, wyróżniając restaurację prestiżowym tytułem. Tuna to miejsce, gdzie najwyższa jakość kulinarna spotyka się z odważnym wzornictwem.

Życie w Architekturze 2025. Tuna Restauracja rybna. Autorzy

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała współpraca autorska: Izabela Moskal, Natalia Sołjan, Maja Gacka, Dorota Pala

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Kluczowym elementem wyróżniającym warszawską restaurację rybną Tuna jest unikalny koncept wystroju wnętrza, który określa się mianem „total look” - architektury totalnej.

Wszystkie ściany sali restauracyjnej zostały wykończone pokrywkami od puszek, których rytm imituje rybie łuski. Wykorzystanie prawie 25 tysięcy pokrywek jest nie tylko imponujące wykonawczo, ale także porusza zagadnienie recyklingu poprzez tzw. “upcycling”. W puszkach restauracja sprzedaje swoje wyroby garmażeryjne, serwuje przystawki, a pokrywki służą jako podstawki pod napoje.

Projekt cechuje się pełną spójnością koncepcyjną i tematyczną. Wszystko dzięki ścisłej współpracy z klientami: szefem kuchni Martinem Gimenez Castro i projektantem graficznym Davidem Racchi, który odpowiadał za identyfikację wizualną. Każdy detal został przemyślany tak, by w nieoczywisty sposób nawiązywać do motywów kojarzących się z wodą i rybami.

Nie bez znaczenia jest lokalizacja w sąsiedztwie Wisły. Restauracja Tuna cieszy się znakomitą opinią i prestiżem, co potwierdza dwukrotne wyróżnienie przez przewodnik Michelin. Fakt, że tak uznane gremium doceniło zarówno kuchnię, jak i to, co kuchnię otacza, świadczy o jakości, której wystrój wnętrz jest integralną częścią. Restauracja Tuna to przykład, jak architektura wnętrz może w zręczny sposób dopełnić funkcję, tworząc całość, którą cechuje tak pożądana ostatnimi czasy “niewymuszona elegancja”.

Tuna Restauracja rybna. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Tuna Restauracja rybna, obiekt komercyjny

Inwestor: Martin Gimenez Castro, David Racchi

Generalny wykonawca: lokalni podwykonawcy zarządzani przez inwestora

Powierzchnia użytkowa: 172,6 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2022/2022

