Życie w Architekturze 2025. Va Bene Giardino. NOKE Architects

Życie w Architekturze 2025. Va Bene Giardino. Założenia Autorskie

Projekt "Giardino" to eksperymentalna instalacja przestrzenna łącząca architekturę, sztukę i design w funkcjonalny ogród letni. Kluczowym założeniem było stworzenie weneckiej wyspy na warszawskim MDM-ie – przestrzeni, która poprzez swą organiczną formę kontrastuje z brutalistycznym kontekstem urbanistycznym.

Inspiracją były weneckie Giardini della Biennale – miejsce spotkań sztuki i życia. Projektując "Giardino", dążyliśmy do utworzenia mikrokosmosu, gdzie granice między architekturą a instalacją artystyczną się zacierają. Czerwone parasole o kielichowatych kształtach funkcjonują jak rzeźby-kwiaty wyrastające z ceramicznego pomostu, tworząc rozpoznawalny landmark w przestrzeni miasta.

Materiałowość projektu opiera się na dialogu tradycji i innowacji. Barwiona ceramika nawiązuje do weneckiego rzemiosła, jednocześnie będąc nowoczesnym tworzywem opracowanym specjalnie dla tego projektu we współpracy z Tubądzin. Spersonalizowane płyty o unikatowym wzorze i kolorze tworzą podłogę-płótno, po którym poruszają się goście.

Funkcjonalność splata się z estetyką – modularne meble pozwalają na swobodną aranżację przestrzeni, dostosowując się do różnych scenariuszy użytkowania. Meandrujące siedziska i organiczne loże zachęcają do spontanicznych interakcji społecznych. Współpraca z artystką Olą Niepsuj przy projektowaniu baru podkreśla interdyscyplinarny charakter projektu.

"Giardino" to przestrzeń demokratyczna – otwarta wizualnie i dostępna, przyciągająca przechodniów lazurową linią światła i intrygującą formą. Nocna iluminacja, ukryta w metalowych profilach, wydobywa z mroku bujną zieleń, tworząc teatralną scenografię dla wieczornych spotkań. "Giardino" to manifest możliwości transformacji przestrzeni publicznej poprzez odważną interwencję architektoniczną, która celebruje życie towarzyskie w mieście.

Życie w Architekturze 2025. Va Bene Giardino. Autorzy

Autor projektu:

NOKE Architects

Zespół autorski:

Piotr Maciaszek, Karol Pasternak, Aleksandra Hyz (hyz projektuje.), Ola Niepsuj

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

"Giardino" to manifest architektury, która aktywnie kreuje życie miejskie. W epoce post-pandemicznej, gdy na nowo definiujemy przestrzenie spotkań, projekt pokazuje, jak minimalna interwencja może radykalnie zmienić charakter miejsca i zachowania społeczne.

DEMOKRATYZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Projekt przekształca fragment Placu Konstytucji w tętniącą życiem agorę. Otwarta forma bez barier wizualnych zaprasza każdego - to przestrzeń inkluzywna, która przełamuje elitarność typową dla miejsc gastronomicznych. KATALIZATOR ŻYCIA SPOŁECZNEGO Modularne meble spontanicznie zmieniają konfigurację zgodnie z potrzebami użytkowników - od intymnych spotkań po większe wydarzenia. Architektura staje się scenografią dla nieprzewidzianych scenariuszy.

REWITALIZACJA PRZEZ KONTRAST Organiczna, barwna forma ożywia brutalistyczny kontekst MDM. To dowód, że współczesna architektura może wejść w dialog z dziedzictwem PRL-u bez jego negowania, tworząc nowe znaczenia.

ARCHITEKTURA JAKO SZTUKA UŻYTKOWA Projekt zaciera granice między instalacją artystyczną a przestrzenią funkcjonalną. Czerwone parasole-kwiaty to jednocześnie rzeźby i zadaszenie, ceramiczny pomost to kawałek dzieła sztuki jak i podłoga.

LOKALNOŚĆ I RZEMIOSŁO Współpraca z polskimi producentami (Tubądzin) i warszawskimi rzemieślnikami dowodzi, że można tworzyć światowej klasy design lokalnie. Autorska ceramika to innowacja technologiczna i artystyczna.

TYMCZASOWOŚĆ JAKO WARTOŚĆ Sezonowy charakter podkreśla dynamikę życia miejskiego. "Giardino" pojawia się i znika, pozostawiając tęsknotę i oczekiwanie - jak najlepsze wydarzenia w życiu miasta. Projekt udowadnia, że architektura może być lekka, radosna i demokratyczna, jednocześnie pozostając . To przestrzeń, która nie tylko służy życiu - ona je generuje.

Va Bene Giardino. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Va Bene Giardino, przestrzeń publiczna

Inwestor: Agata Szaran, Emanuele Guidi

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: Tomasz Szcześniak

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2024/2024

