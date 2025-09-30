Życie w Architekturze 2025. Waterfront. JEMS Architekci, Marcin Sadowski, Izabela Leple-Migdalska

Życie w Architekturze 2025. Waterfront. Założenia Autorskie

Waterfront II to projekt odzyskiwania miasta dla mieszkańców -przekształcenie wyizolowanego, poprzemysłowego fragmentu Gdyni w otwartą, zrównoważoną i wielofunkcyjną przestrzeń miejską. Od początku naszym celem nie było wyłącznie stworzenie nowej zabudowy, lecz także zaprojektowanie żywej struktury urbanistycznej, która wypełni martwą przestrzeń nową treścią, łącząc funkcje mieszkaniowe, biurowe, usługowe i rekreacyjne.

Założenie opiera się na dialogu z historycznym i przyrodniczym kontekstem miejsca. Z szacunkiem podeszliśmy do dziedzictwa Gdyni – modernizmu, portowej tożsamości oraz istotnych obiektów, takich jak krzyż rybacki im. Tadeusza Wendy. Projekt kładzie nacisk na jakość przestrzeni publicznej i relacje między budynkami – to właśnie przestrzenie „pomiędzy” są rdzeniem kompozycji urbanistycznej. Centralny pasaż, dziedzińce, place i zielone skwery tworzą dynamiczny system miejskich wnętrz – dostępnych, zróżnicowanych i inkluzywnych.

Architektura Waterfront świadomie operuje skalą, rytmem, materiałami i detalem. Zabudowa nawiązuje do gdyńskiego modernizmu, ale interpretuje go współcześnie: podcienie, kolumnady, eleganckie elewacje z betonu architektonicznego i kamienia budują ponadczasowy charakter i trwałość założenia. Istotną rolę odgrywa też zieleń – komponowana jako odpowiedź na warunki nadmorskie, podkreślająca tożsamość miejsca.

Życie w Architekturze 2025. Waterfront. Autorzy

Autor projektu:

JEMS Architekci, Marcin Sadowski, Izabela Leple-Migdalska

Zespół autorski:

Jan Damięcki, Marek Kuciński, Bartłomiej Najman, Tomasz Napieralski, Wojciech Nowakowski, Maciej Sidorowicz, Bartosz Śniadowski

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Waterfront II to przykład, jak architektura może skutecznie przywracać miasto mieszkańcom. Zamiast tworzyć enklawę luksusu lub zamknięty zespół funkcji, projekt proponuje przestrzeń otwartą, społeczną i demokratyczną – zaprojektowaną z myślą o różnych grupach użytkowników.

To wyraz wiary w to, że dobra architektura zaczyna się nie od formy, lecz od jakości życia, jakie umożliwia. Realizacja jest świadectwem starannego procesu projektowego, który uwzględniał zarówno potrzeby inwestora, jak i lokalnej wspólnoty.

Waterfront II to projekt, który łączy wiele funkcji, ale nie podporządkowuje się logice komercyjnej dominacji. Przeciwnie – stawia na wartości społeczne i środowiskowe. Wyróżnia się też pod względem przestrzennym – poprzez umiejętne operowanie skalą, detalem i rytmem. Przestrzenie publiczne są tu projektowane z równą uwagą, co bryły budynków. Zmienność charakteru – od elegancji placu z krzyżem rybackim im. Tadeusza Wendy - po naturalność skwerów z roślinnością nadmorską – daje użytkownikom różnorodne doznania, a miastu – nową jakość urbanistyczną.

Waterfront II realizuje ideę zrównoważonego rozwoju – nie tylko przez swoje rozwiązania techniczne, jak prefabrykacja czy elastyczność konstrukcji, ale przede wszystkim przez długofalową wartość, jaką wnosi w miejską tkankę.

Waterfront. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Waterfront, obiekt mixed-use

Inwestor: Vastint Poland

Generalny wykonawca: Budimex

Wykonawca konstrukcji: Elementy prefabrykowane – Pekabex, Konstrukcja monolityczna – koordynacja Budimex

Powierzchnia zabudowy: 7 385 m2

Powierzchnia użytkowa: Budynek biurowo - usługowy 12 000 m2, budynek mieszkaniowo - usługowy 10 500 m2

Powierzchnia całkowita: Budynek biurowo - usługowy 19 650 m2, budynek mieszkaniowo - usługowy 15 300 m2

Powierzchnia terenu: 14 950 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2018/2024

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

Całe to przedsięwzięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia naszych partnerów.

Na zdobywcę Grand Prix czeka 20 000 zł.