Życie w Architekturze 2025. Wave. Medusa Group

Projekt Wave to kompleks biurowy zlokalizowany w gdańskiej Oliwie, kluczowej osi metropolitalnej. Ma on działać jako katalizator rozwoju centrum Gdańska. Składa się z dwóch niezależnych, czternastokondygnacyjnych budynków (A i B), które w widoku z góry tworzą obróconą o 30 stopni literę „H”. Budynki połączone są łącznikiem na poziomach od +3 do +10. Architektura Wave operuje oszczędnymi środkami wyrazu, tworząc indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną. Powierzchnie biurowe zaprojektowano z myślą o funkcjonalnej i efektywnej aranżacji, oferując elastyczność konfiguracji dla najemców dzięki przyjętej głębokości traktów i podziałowi fasady. Charakterystyczna stalowa fasada o rudej, bursztynowej barwie z pionowymi podziałami nawiązuje do prostej estetyki portowych składów kontenerowych. Efekt powtarzalności i modułowości wzbogacono grą szklanymi podziałami, które dematerializują bryłę. Przestrzeń między budynkami odwołuje się do bałtyckiego krajobrazu, czerpiąc z kształtów wydm i fal. Celem inwestycji jest stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum z elastycznymi przestrzeniami do komfortowej pracy biurowej. Zespół budynków jest przyjazny dla środowiska, co objawia się niskim zużyciem energii, niską emisją zanieczyszczeń oraz stosowaniem ekologicznych materiałów i urządzeń technicznych. Wave otrzymał prestiżowy międzynarodowy certyfikat LEED Core&Shell na poziomie Platinum, co potwierdza zaprojektowanie i budowę zgodne z najwyższymi standardami zrównoważonego budownictwa. Ponadto, jako pierwszy budynek biurowy w Trójmieście, Wave zdobył wymagający certyfikat WELL. Oznacza to, że biura spełniają wysokie wytyczne zdrowotne, oferując zrównoważone środowisko pracy z naciskiem na odpowiednią wentylację, filtrację powietrza, wilgotność i komfort termiczny.

Autor projektu:

Medusa Group

Zespół autorski:

Architekci: Przemo Łukasik, Łukasz Zagała współpraca autorska: Dawid Beil, Daria Cieślak, Krystian Szczepek, Piotr Gnacek, Anna Korzeniowska, Agata Marekwia, Zofia Adamus, Marcin Lech, Marta Präg, Jakub Koźlik, Julia Kazimierska, Seweryn Wróblewski, Michał Sokołowski, Mateusz Rymar

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Projekt Wave, zlokalizowany w Oliwie, która stanowi istotny katalizator rozwoju centrum Gdańska, wpisując się w dynamicznie rozwijającą się oś metropolitalną. Dwa niezależne budynki o 14 kondygnacjach, połączone łącznikiem, tworzą obróconą literę „H” w widoku z góry.

Architektura obiektu operuje oszczędnymi środkami wyrazu, stanowiąc indywidualną i oryginalną kompozycję przestrzenną. Powierzchnie biurowe zaprojektowano z myślą o funkcjonalnej i efektywnej aranżacji, a głębokość traktów i podział fasady zapewniają elastyczność konfiguracji dla najemców. Charakterystyczna stalowa fasada o rudej, bursztynowej barwie z pionowymi podziałami nawiązuje do portowych składów kontenerowych, a zastosowanie szklanych podziałów dematerializuje bryłę. Przestrzeń między budynkami odwołuje się do bałtyckiego krajobrazu, czerpiąc z kształtów wydm i fal. Inwestycja ma na celu stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego centrum z elastycznymi przestrzeniami do komfortowej pracy biurowej.

Co istotne, Wave jest obiektem przyjaznym dla środowiska, charakteryzującym się niskim zużyciem energii, niską emisją zanieczyszczeń oraz stosowaniem ekologicznych materiałów i urządzeń. Potwierdzeniem tego są prestiżowe międzynarodowe certyfikaty: LEED Core&Shell na poziomie Platinum oraz WELL, który Wave otrzymał jako pierwszy budynek biurowy w Trójmieście. Certyfikat WELL oznacza, że biura w Wave spełniają wyśrubowane wytyczne zdrowotne, oferując zrównoważone środowisko pracy, z naciskiem na odpowiednią wentylację, filtrację powietrza, wilgotność i komfort termiczny. Podsumowując, Wave to nie tylko nowoczesny i funkcjonalny kompleks biurowy, ale przykład architektury, która w przemyślany sposób łączy estetykę z ekologią, elastycznością i głębokim zrozumieniem kontekstu urbanistycznego i potrzeb człowieka.

Wave. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Wave, obiekt komercyjny

Inwestor: Skanska Property Poland

Generalny wykonawca: Skanska S.A.

Powierzchnia zabudowy: 2105,79 m2

Powierzchnia użytkowa: 22234,00 m2

Powierzchnia całkowita: 27841,40 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 9090 m2/108352,62 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2020

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

Czytaj więcej o konkursie Życie w Architekturze 2025

ŻYCIE W ARCHITEKTURZE to najstarszy, organizowany nieprzerwanie od przełomu 1989 roku konkurs na najbardziej wartościowe realizacje w Polsce. W dziewięciu poprzednich edycjach rywalizowało w sumie ponad 3000 budynków i przestrzeni publicznych. Konkurs niezmiennie wskazuje nowe zjawiska, potrzeby i kierunki, jakie pojawiają się w dziedzinie projektowania. Co kilka lat stwarza okazję do spojrzenia na polską architekturę z szerokiej perspektywy. Nie jest ona zniekształcona, bo projekty nie są nominowane, lecz nadsyłane przez samych autorów.

Jury konkursu Życie w Architekturze 2025

Życie w Architekturze 2025. Rekordowe zgłoszenia

W tym roku pracownie architektoniczne zgłosiły do konkursu blisko 400 realizacji (wciąż trwa ich weryfikacja pod kątem zgodności z regulaminem). W tej edycji czeka na Was kilka nowości. Najważniejszą z nich jest brak kategorii. Nie będziemy oddzielnie oceniać np. domów jednorodzinnych czy obiektów komercyjnych. Chcemy skoncentrować się na ŻYCIU w architekturze, czyli jej relacji z odbiorcami i otoczeniem. Kolejną kwestią jest wprowadzenie wojewódzkich list TOP 10, czyli zestawienia najciekawszych realizacji w każdym z 16 województw. Ogłoszenie każdej listy TOP 10 będzie odbywało się w formie audycji, w której opowiemy o wybranych realizacjach i przedstawimy uzasadnienie naszych decyzji.

Podcast Architektoniczny Umysł, ciało, natura i architektura

Zasady konkursu Życie w Architekturze 2025

Cieszymy się, że spośród wszystkich polskich realizacji z lat 2020-2024 będziemy mogli wspólnie wybrać:

Najlepszy obiekt lub przestrzeń wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury (Grand Prix)Ulubieńca Publiczności Laureata Środowiska przyznawany przez architektów i architektki Laureatów Nagrody Sponsora – firmy Velux

Ze 160 najlepszych polskich projektów wybierzemy TOP 60, czyli 60 najciekawszych obiektów lub przestrzeni. Zostaną one poddane ocenie naszego jury i to właśnie spośród nich wyłoniony zostanie laureat nagrody Grand Prix, a drogą głosowania wskazani zdobywcy tytułów Ulubieniec Publiczności oraz Laur Środowiska – Nagroda Architektów i Architektek.

Dzięki firmie VELUX będziemy mogli także wręczyć trzy dodatkowe nagrody. Zostaną one przyznane tym realizacjom, które wykorzystują światło dzienne jako element kształtowania architektury i poprawy jakości przestrzeni pod dachem z wykorzystaniem okien dachowych. Suma nagród fundowanych przez sponsora wynosi 10 000 zł. Rozstrzygnięcie nastąpi w grudniu 2025 roku.

