Życie w Architekturze 2025. Zespół sportowo-rekreacyjny AQUA Relax w Węgierskiej Górce. Wiewióra&Golczyk Architekci

Życie w Architekturze 2025. Zespół sportowo-rekreacyjny AQUA Relax w Węgierskiej Górce. Założenia Autorskie

Zespół basenowy AQUA Relax w Węgierskiej Górce to inwestycja będąca jednym z elementów szerszego założenia urbanistycznego tej miejscowości, stanowiącego przestrzeń sportowo-rekreacyjną. W jej skład wchodzą również bulwary rzeki Soły, kładka pieszo-rowerowa, zespół boisk sportowych i amfiteatr wraz z placem wielofunkcyjnym. Jest to fragment większej całości, rozwijanej przez nasze biuro, we współpracy z władzami Gminy Węgierska Górka.

Projektując obiekt, kierowaliśmy się jego kontekstem historycznym - jego lokalizacja w miejscu historycznego basenu pływackiego, funkcjonującego tu od lat, jest głęboko zakorzeniona w lokalnej tradycji. W przeszłości basen był miejscem spotkań mieszkańców, a nowa realizacja nawiązuje do tej historii, jednocześnie odpowiadając na współczesne potrzeby rekreacyjne. Obiekt zaprojektowaliśmy tak, by powstały dwie główne strefy: wewnętrzna i zewnętrzna. W części wewnętrznej zaprojektowano basen rekreacyjny z atrakcjami wodnymi, jacuzzi, strefę hydromasażu oraz brodzik dla dzieci.

Część wellness obejmuje saunę fińską, łaźnię parową, komorę śnieżną, tepidarium oraz natryski wrażeń. Zewnętrzna strefa zawiera brodzik dla dzieci z atrakcjami wodnymi, główny basen rekreacyjno-pływacki z tarasem do ćwiczeń fitness oraz zjeżdżalnię ślimakową. Układ funkcjonalny zapewnia płynne skomunikowanie obu stref. Architektura obiektu, oparta na naturalnych materiałach, jak beton, drewno i szkło, nacechowana jest elementami architektury współczesnej, bazując jednocześnie na lokalnych materiałach i kulturowej spuściźnie regionu. Tektonika elewacji i jej rytm, w swoim zróżnicowaniu wysokości i kątów nawiązuje do krajobrazu regionu, do naszych gór i lasów.

Życie w Architekturze 2025. Zespół sportowo-rekreacyjny AQUA Relax w Węgierskiej Górce. Autorzy

Autor projektu:

Wiewióra&Golczyk Architekci

Zespół autorski:

Maciej Wiewióra, Magdalena Żuławska, Katarzyna Kubowicz, Dorota Kuczyńska-Herzyk, Klaudia Klimonda, Magdalena Stańco, Oleksandr Savchenko

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Uważamy, że realizacja zespołu basenowego AQUA Relax w Węgierskiej Górce zasługuje na uwagę w konkursie „Życie w Architekturze”, ponieważ wpisuje się w przekonanie, że architektura – zwłaszcza ta tworzona w niewielkich miejscowościach – może, a nawet powinna, wpływać na codzienne życie społeczności. Wierzymy, że brak dostępu do dobrze zaprojektowanej przestrzeni publicznej jest jedną z przyczyn stopniowej marginalizacji mniejszych ośrodków. To nie skala, ale jakość przestrzeni decyduje o tym, czy dane miejsce może stać się trwałą częścią zbiorowej tożsamości.

W Węgierskiej Górce, podobnie jak w wielu innych miejscach, istniała niegdyś przestrzeń wspólna – basen, który przez lata pełnił ważną rolę społeczną – jednak z czasem zestarzał się i przestał odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców, tracąc swoją dawną funkcję miejsca codziennych spotkań. AQUA Relax nie powstał jako osobny byt. Jest częścią szerszego założenia urbanistycznego, które rozwija się wzdłuż rzeki Soły. Od początku przyświecała nam myśl, by odbudować ciągłość przestrzenną i społeczną tego fragmentu miejscowości.

Nawiązując do dawnego basenu, spróbowaliśmy przywrócić utracony punkt odniesienia – miejsce odpoczynku, ruchu i bycia razem. Zależało nam, żeby był to obiekt otwarty – w sensie dosłownym i symbolicznym. Taki, który nie wyklucza – ani programem, ani skalą, ani materiałem. Architektura miała nie dominować, ale być obok – krajobrazu, historii i codziennego życia. Wierzymy, że współczesne projektowanie to nie tylko odpowiedź na potrzeby funkcjonalne, ale także forma troski – o ludzi, o środowisko, o przyszłość.

Dlatego sięgnęliśmy po proste środki wyrazu, naturalne materiały i energooszczędne rozwiązania. Nie po to, by mówić o ekologii – ale by nią po prostu być. To przestrzeń, która nie rozwiązuje wszystkiego – ale może coś rozpocząć. Może być początkiem nowej opowieści o wspólnocie.

Zespół sportowo-rekreacyjny AQUA Relax w Węgierskiej Górce. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół sportowo-rekreacyjny AQUA Relax w Węgierskiej Górce, budynek użyteczności publicznej

Inwestor/generalny wykonawca: Gmina Węgierska Górka/WODPOL sp. z o.o.

Wykonawca konstrukcji: WODPOL sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy: 2 052 m2

Powierzchnia użytkowa: 1 357 m2

Powierzchnia całkowita: 1 536 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 10 000 m2/-

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2021-2022/2024

