Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej "Nowy Nikiszowiec". 22ARCHITEKCI

Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej "Nowy Nikiszowiec". Założenia Autorskie

Nowy Nikiszowiec to zespół budynków wielorodzinnych położony w ikonicznej dzielnicy Katowic - Nikiszowiec. Miejsce słynie z wyjątkowego na skalę światową, świetnie zachowanego osiedla z początków XX w. przeznaczonego dla pracowników pobliskiej kopalni Giesche (Wieczorek).

Nowopowstałe osiedle nawiązuje bezpośrednio do oryginalnej idei założenia przestrzennego jakim jest jego historyczny odpowiednik. Nowy Nikiszowiec składa się z trzech budynków w zabudowie kwartałowej. Ma przy tym sporo cech charakterystycznych, spośród których na pewno należy wymienić elewacje w ceglanym kolorze wykonane ze szlachetnego tynku z dodatkiem miki, tarasowe podwórka z ogródkami społecznymi oraz centralny plac będący trzonem osiedla, jednocześnie przyszłym centrum spotkań mieszkańców. W budynkach znajduje się 513 mieszkań wykończonych pod klucz przeznaczonych na wynajem w ramach programu rządowego „Mieszkanie Dla Rozwoju” pilotowanego przez PFRN.

Życie w Architekturze 2025. Zespół zabudowy mieszkaniowej "Nowy Nikiszowiec". Autorzy

Autor projektu:

22ARCHITEKCI

Zespół autorski:

Aleksander Drzewiecki, Wojciech Conder, Maciej Kowalczyk, Michał Tatjewski, Aleksandra Zubelewicz-Lada, Weronika Misiak, Karolina Bielonko, Katarzyna Kłaczek, Paweł Gumuła.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Realizacja osiedla "Nowy Nikiszowiec" zasługuje na Grand Prix, przede wszystkim dlatego, że może ona stanowić wzorzec, jak powinno się realizować osiedla mieszkaniowe w Polsce wybudowane z funduszy publicznych. Jest to jeden z nielicznych zrealizowanych projektów w ramach rządowego programu "Mieszkanie Plus", funkcjonującego później pod nazwą "Mieszkanie dla rozwoju".

Wzorzec nie tylko architektoniczny, lecz również kierunkowskaz dla samorządów, TBS'ów i pozostałych jednostek realizujących inwestycje przy udziale środków publicznych. Dowód na to, że dobrze zaprojektowana przestrzeń jest dostępna nie tylko dla zamożnych mieszkańców, lecz dla tych, którzy w dzisiejszych trudnych realiach mieszkaniowych nie są w stanie pozwolić sobie na zakup mieszkania z rynku inwestycji deweloperskich. Ponadto architektura osiedla stanowi przykład kreatywnego wykorzystania relatywnie niedrogich materiałów i technolgii, co nadaje jej szlachetnego wyrazu. Inwestycja też została doceniona poza granicami kraju otrzymując nominację do prestiżowej nagrody im. Miesa Van Der Rohe '22.

Zespół zabudowy mieszkaniowej "Nowy Nikiszowiec". Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół zabudowy mieszkaniowej "Nowy Nikiszowiec", budynek wielorodzinny

Inwestor: PFR Nieruchomości S.A.

Generalny wykonawca: IDS BUD S.A.

Wykonawca konstrukcji: F- Projekt sp. z o.o. – Arnold Prasalski, Robert Fabisiak

Powierzchnia zabudowy: 11489 m2

Powierzchnia użytkowa: 30517 m2

Powierzchnia całkowita: 47587 m2

Kubatura: 149000 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2017/2021

10. edycja Życia w Architekturze

Wystartowała 10. edycja konkursu ŻYCIE W ARCHITEKTURZE. To wyjątkowe przedsięwzięcie, w którym od 1995 roku nagradzamy polskie realizacje, w najlepszy lub najciekawszy sposób wskazujące kierunek myślenia o relacjach życia i architektury. Na autorów i autorki najlepszego obiektu lub przestrzeni (Grand Prix) czeka nagroda pieniężna w wysokości 20 000 zł.

