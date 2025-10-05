Życie w Architekturze 2025. Zielona strefa ulicy Katowickiej. Anna Becker, Marlena Pilch, Magdalena Wnęk

Życie w Architekturze 2025. Zielona strefa ulicy Katowickiej. Założenia Autorskie

Park „Zielona strefa ulicy Katowickiej” powstał w miejscu dawnej kamienicy, w gęstej zabudowie śródmieścia. Zrealizowany został z inicjatywy mieszkańców, których głos odegrał kluczową rolę podczas konsultacji społecznych. To oni wskazali potrzebę stworzenia uniwersalnej przestrzeni – łączącej funkcję placu zabaw, miejsca odpoczynku i ciągu komunikacyjnego prowadzącego w stronę rynku. W odpowiedzi powstała kameralna, zielona strefa – rodzaj „salonu miejskiego”, dostępnego dla każdego, niezależnie od wieku czy celu wizyty.

Założeniem projektu było odrzucenie idei wygrodzenia parku i zaproponowanie w jego miejscu symbolicznego rozwiązania – bramy wejściowej w formie napisu „BYTOM”. Stanowi ona jednocześnie formę zamknięcia pierzei zgodną z wytycznymi konserwatorskimi oraz otwartą zachętę do wejścia. Przestrzeń nie jest zamknięta – przeciwnie, zaprasza i zachęca do zatrzymania się. Na ostateczny kształt parku znaczący wpływ miały decyzje podjęte w trakcie nadzoru. Szczęśliwie się złożyło, że na początkowym etapie prac, wykonawca odkopał bardzo dużo materiału budowlanego pozostałego z wyburzonej kamienicy. Detale ceglane, teraz wpasowane w strukturę parku, są właśnie z tych odkopanych cegieł. Takie parki kieszonkowe to nie tylko obszar zielony, ale przede wszystkim przestrzeń, w której splatają się życia różnych ludzi. Poczynając od najmłodszych, którzy odkrywają radość zabawy na placu zabaw, po najstarszych, którzy korzystają z ławek i ścieżek spacerowych.

To właśnie ta uniwersalność parku nadaje mu charakter i wartość. Wierzymy, że takie niewielkie ale dobrze zaprojektowane zakątki miasta mają niesamowity potencjał przyciągania ludzi, a wraz z nimi nowych inicjatyw i pomysłów. Liczymy, że w konsekwencji uda się osiągnąć bardziej spektakularne rezultaty, bo takie miejsca mogą stać się impulsem do ożywienia całej okolicy, co pozwoli miastu Bytom odzyskać dawny blask.

Życie w Architekturze 2025. Zielona strefa ulicy Katowickiej. Autorzy

Autor projektu:

Anna Becker, Marlena Pilch, Magdalena Wnęk

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Zielona strefa ulicy Katowickiej w Bytomiu to modelowy przykład realizacji idealnie wpisującej się w ideę tegorocznego konkursu „Życie w Architekturze”: architektury, która żyje z człowiekiem i naturą, staje się elementem codzienności, a nie efekciarską formą.

Projekt eksponuje wymiar społeczny: piesi i rowerzyści odzyskują miejsce do spotkań i relacji sąsiedzkich. Zieleń, niewielka retencja wód opadowych, nawierzchnie i meble miejskie tworzą mikroklimat – przeciwstawiając się miejskiej wyspie ciepła. To architektura klimatyczna i społecznie świadoma – bez zbędnych kategorii, bo w duchu tej edycji liczy się to, jak żyjemy w przestrzeni. Adaptacja zdegradowanej ulicy w przestrzeń przyjazną mieszkańcom to gest rewitalizacyjny, ale także manifest odwagi: nie spektakularny, lecz czuły – odpowiada na konkretne potrzeby lokalnej wspólnoty i codzienne wyzwania postindustrialnego miasta.

Ulica Katowicka zyskała tożsamość, stając się faktycznym „życiem w architekturze” – jak podkreśla redakcja „Architektura-murator” i jury jubileuszowej edycji, które stawia na architekturę funkcjonującą i angażującą. Zielona strefa to nie tylko przestrzeń rekreacji, lecz również narzędzie ekologicznej edukacji: retencja, wilgotność i chłodzenie – elementy, które w dobie kryzysu klimatycznego stają się koniecznością . Stanowi punkt odniesienia dla przestrzeni publicznych w mniejszych polskich miastach – dowód, że efektywne projektowanie nie muszą cechować się efektownością, lecz wrażliwością, zrozumieniem i otwartością na użytkownika.

Za to, że architektura Bytomia staje się narzędziem społecznej i ekologicznej zmiany – bezkompromisowo przyjazną i czułą – projekt ul. Katowickiej zasługuje na Grand Prix.

Zielona strefa ulicy Katowickiej. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zielona strefa ulicy Katowickiej, przestrzeń publiczna

Inwestor: Gmina Bytom - MZDiM

Generalny wykonawca/wykonawca konstrukcji: SORTED Sp. z.o.o.

Powierzchnia zabudowy: 707 m2

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2020/2022

