Apartamenty Gutenberga powstaną w prestiżowej lokalizacji na Woli

Linia inwestycji premium Archicom Collection poszerza swoje portfolio o Apartamenty Gutenberga. Po sukcesie projektów Flare i Apartamenty M7, najnowsza inwestycja, zaprojektowana przez renomowane biuro JEMS Architekci, stanie się częścią wielofunkcyjnego projektu Towarowa 22, łączącego funkcje mieszkaniowe, biurowe, handlowe i kulturalne.

Apartamenty Gutenberga to dwa budynki wielorodzinne, które łącznie zaoferują zaoferują 160 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, od 40 do 350 m². Inwestycja powstanie na terenie dawnych Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego” w Warszawie. JEMS Architekci czerpali inspirację z bogatej historii tego miejsca, nawiązując w projekcie do modernistycznej architektury Warszawy i surowego, przemysłowego charakteru dawnych hal fabrycznych.

Dawid Wrona, Członek Zarządu Grupy Archicom S.A, zapytany o cenę mieszkań odpowiada, że "nie chcieliby przebić ceny 100 tys. zł za m kw.". Obecnie (stan na kwiecień 2025) średnia cena za 1 m² mieszkania w Warszawie wynosi 17 022 zł. Ponad pięciokrotne przebicie nie może być bezpodstawne. Co takiego ma do zaproponowania nowa inwestycja?

Ekskluzywny pakiet startowy. Andy Warhol, kino i spa

Budynek aspirujący do bycia ekskluzywnym musi wziąć pod uwagę szereg kryteriów, takich jak wysoka jakość materiałów wykończeniowych, prestiżowa lokalizacja, przestronny metraż i bogaty wachlarz udogodnień.

Apartamenty Gutenberga spełniają nieformalną "ekskluzywną normę", oferując przyszłym mieszkańcom dostęp do własnej sali konferencyjnej, lounge, świetnie wyposażonej mediateki, biblioteki-salonu literackiego (wzbogaconej o książki wydrukowane w Domu Słowa Polskiego), sali kinowej, płytoteki, wyjątkowego architektonicznie basenu oraz strefy fitness i spa z saunami i stołami do masażu. Wnętrza apartamentów zostaną ozdobione dziełami sztuki, w tym unikalną kolekcją nawiązującą do liternictwa, literatury i historii miejsca. Centralnym punktem będzie oryginalna praca Andy’ego Warhola – „The Alphabet Soup”.

Unikalne lokacje to "ratunek" dla spragnionych luksusu

Współcześnie luksus próbuje się zaszczepić w każdej sferze życia – od osiedli mieszkaniowych po restauracje i kina – przez co staje się on coraz bardziej powszechny. Ekskluzywność "dla każdego", paradoksalnie jest także ekskluzywnością "dla nikogo". W efekcie skrajny luksus, aby pozostać wiernym swojej definicji – "przyjemności, na którą można sobie rzadko pozwolić" – musi nieustannie stawiać przed sobą nowe wyzwania.

Szukając luksusowych mieszkań, trudno je odnaleźć w powielanych osiedlach deweloperskich, operujących według zbliżonych schematów estetycznych. "Ratunkiem" dla poszukujących autentycznego luksusu wydają się być miejsca unikalne, jedyne w swoim rodzaju, a tym samym – niedostępne dla szerokiego grona odbiorców. To właśnie gwarantują Apartamenty Gutenberga, których architektura jest głęboko zakorzeniona w historii miejsca, na którym powstały. Maciej Rydz z pracowni JEMS Architekci, mówi:

Zaadaptowanie dawnej hali drukarskiej na wielopoziomowy ogród to przedsięwzięcie unikalne w skali całej Europy. Nie ma drugiego takiego miejsca – ani drugiego takiego budynku jak Dom Słowa Polskiego. To właśnie on stanie się kręgosłupem komunikacyjnym nowego założenia urbanistycznego, oferując przestrzenie dla ekskluzywnych butików i restauracji, również tych funkcjonujących pod koronami drzew.

Drugie dno perłowego szkliwa i ziemistych powierzchni

Wiele z materiałów budowlanych - takich jak marmur czy niektóre gatunki drewna, np. heban czy mahoń - wciąż uchodzą za synonim luksusu. Jednak ich rosnąca popularność nieuchronnie zmusza poszukujących ekskluzywności do wyjścia poza fizyczne wartości. Podobnie jak w przypadku wyboru unikalnej lokalizacji, kluczowe staje się "drugie dno" materiałów użytych w danej realizacji. Wykorzystanie tych z bogatą historią (lub stworzenie takiej historii na potrzeby podniesienia prestiżu obiektu) buduje w użytkownikach poczucie wyjątkowości. Unikalna opowieść, w przeciwieństwie do stylu, jest bardzo ciężka do skopiowania.

Tak o materiałach użytych w Apartamentach Gutenberga mówi Maciej Rydz:

Materiały, których używamy, są nie tylko szlachetne, ale też pełne znaczenia. Fasady wykończono ceramicznymi płytkami z perłowym szkliwem, które delikatnie odbijają światło, tworząc migotliwą, niemal wodną fakturę. Zestawiono je z chropowatymi, ziemistymi powierzchniami – to bezpośrednie nawiązanie do surowej estetyki dawnej drukarni. Staramy się również wykorzystywać materiały z recyklingu – pozyskane z pierwotnej struktury hali.

Miedź, drewno i kamień chronią budynek przed kiczem

Luksus, jaki znamy dzisiaj, przeszedł długą ewolucję. Kiedyś kojarzony z widocznym bogactwem, złotem i marmurem, musiał nieustannie ewoluować, aby utrzymać swoją wyjątkowość. Dziś, przesadne eksponowanie bogactwa ryzykuje przekroczeniem granicy i otarciem się o kicz. Architekci projektujący Apartamenty Gutenberga wydają się doskonale to rozumieć.

Wykorzystując miedź, drewno i kamień, postawili na estetykę "cichego luksusu", odrzucając ostentacyjne rozwiązania na rzecz prostoty i funkcjonalności. Czytelne decyzje projektowe, takie jak wysokie, trzymetrowe sufity i przeszklone lobby obejmujące dwie kondygnacje, podkreślają wyrafinowany charakter inwestycji. Dodatkowo, kilkunastopiętrowy budynek harmonijnie wpisze się w panoramę miasta, stanowiąc naturalne połączenie między wyższą zabudową biznesowego centrum a niższą zabudową okolicznych kwartałów.

