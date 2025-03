Betonowy labirynt i dżungla w jednym. Oto ostatnie zdjęcia wnętrz willi na bloku przy ulicy Północnej

To ostatnie zdjęcia willi na dachu bloku. Jak wyglądała ta konstrukcja w środku? Ostatnimi osobami, które miały okazję zajrzeć do niesamowitego wnętrza, byli pracownicy SARP w Katowicach. - Dżungla i labirynt w jednym - określili to wnętrze. "Już w połowie spaceru byliśmy mocno zdezorientowani". Kiedy pokazali swoje zdjęcia w SARP-ie, pojawiły się głosy, aby budowlę ocalić. Zobaczcie zdjęcia wnętrz penthouse'u na bloku w Jastrzębiu-Zdroju w woj. śląskim tuż sprzed rozbiórki.