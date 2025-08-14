Sekrety warszawskiego metra. Jak powstało i jak się rozwinie? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dwie linie metra na Ochotę. Przetną się pod ważnym placem

Metra na Ochocie chciał już Stefan Starzyński. Według planów z lat 30. XX w. do placu Narutowicza miała dotrzeć linia z Muranowa (przez Wolę i plac Zawiszy). Dalej pobiegłaby na południe, skręciła na Mokotowie na wschód i zakończyłaby się przy placu Unii Lubelskiej. Wybuch wojny pogrzebał jednak szanse na realizację tej – i wielu innych – inwestycji.

Blisko wiek później pomysł powrócił w nowej odsłonie. W 2023 r. miasto zaprezentowało nowy plan rozwoju sieci transportu szynowego, zakładający wybudowanie w Warszawie 5 linii metra do 2050 r. Dwie z planowanych obecnie linii metra – czwarta i piąta – mają skrzyżować się w sercu Starej Ochoty, pod placem Narutowicza. Już dziś znajduje się tu ważny węzeł przesiadkowy, ale po otwarciu metra jego rola jeszcze by wzrosła: spotykałyby się tu podziemna kolejka, tramwaje i autobusy.

Władze stolicy planują, że Ochotę do 2050 r. obsługiwać będą:

Stacja linii M4 jest aktualnie planowana pod ul. Grójecką, na południe od skrzyżowania z ul. Barską i miałaby dwa perony boczne (jak np. na stacji M1 Centrum). Z kolei stacja linii M5 powinna powstać ukośnie do niej, pod placem Narutowicza oraz ul. Filtrową i mieć jeden peron wyspowy pośrodku stacji (jak np. na stacji M1 Politechnika). Zakłada się, że przesiadka między stacjami możliwa będzie na poziomie antresoli, ale ma też powstać bezpośredni łącznik z peronu M5 na jeden z peronów bocznych M4 (podobny jak między liniami M1 i M2 na Świętokrzyskiej).

Wejścia do metra przy placu Narutowicza mają powstać w formie niedużych, parterowych pawilonów. Obecnie planowane są one zarówno na samym placu, jak i wzdłuż ul. Grójeckiej oraz Filtrowej. Warto jednak pamiętać, że to na razie wstępne koncepcje, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Odległe terminy, niepewna kolejność, brak finansowania

Jeśli chodzi o metro na Ochotę, największą niewiadomą jest obecnie termin budowy. Pierwsze przygotowania już ruszyły – w 2024 r. rozpoczęły się prace przedprojektowe nad 4. linią metra, które zakończą się na przełomie 2027 i 2028 r. W ramach tego etapu eksperci firmy Metroprojekt m.in. ustalą dokładne lokalizacje stacji, zadecydują o etapowaniu budowy oraz ocenią wpływ inwestycji na sąsiadującą zabudowę. To jednak dopiero początek. Później kilka lat zajmie etap projektowy, zaś po nim kolejnych kilka – właściwa budowa i odbiory techniczne. Zakładając, że znajdą się pieniądze, a na etapie przygotowawczym nie będzie opóźnień (co się chyba w historii budowy metra w Warszawie jeszcze nie zdarzyło), pierwszy odcinek M4 mógłby zacząć wozić pasażerów za około dekadę, w połowie lat 30. O terminie budowy linii M5, która na razie jest tylko kreską na papierze i nie toczą się żadne przygotowania do jej realizacji, nie umiemy powiedzieć nic.

Sęk w tym, że wcale nie jest pewne, czy w pierwszym etapie budowy linia M4 dotrze na Ochotę. Taką kolejność sugerują miastu eksperci firmy ILF Consulting Engineers, którzy zaplanowali całą sieć pięciu linii. Ich zdaniem pierwszym wybudowanym odcinkiem 4. linii metra powinien być odcinek od stacji M1 Wilanowska do stacji M2 Rondo Daszyńskiego, przechodzący przez plac Narutowicza, bo odciążyłby on linię M1, zabierając jej część pasażerów. Miasto może jednak tę sugestię zignorować, a obecnie np. radni Białołęki domagają się, żeby miasto rozpoczęło realizację linii M4 od ich dzielnicy. Kogo posłuchają włodarze Warszawy? Odpowiedź poznamy dopiero po zakończeniu prac przedprojektowych, na początku 2028 r.

Osobnym problemem są finanse. Budowa metra to jedna z najdroższych miejskich inwestycji, pochłaniająca miliardy z budżetu. Obecnie Warszawa ma zabezpieczone środki wyłącznie na przygotowania do budowy linii M4. Pieniądze na samą budowę trzeba będzie dopiero zgromadzić. Miasto tradycyjnie liczy na wsparcie Unii Europejskiej i zapewne je uzyska. Na razie jednak tych środków nie ma.

2 planowane i 2 istniejące linie metra w Warszawie

Dobrze skomunikowana dzielnica dostanie metro „przy okazji”

Pomysł skierowania na Ochotę aż dwóch linii metra jest o tyle zaskakujący, że już dziś jest to dzielnica bardzo dobrze skomunikowana. Do centrum jest stąd niedaleko i można tam dotrzeć zarówno tramwajami, jak i pociągami (z Warszawy Zachodniej lub przystanku Warszawa Ochota). Siatkę połączeń uzupełniają liczne autobusy. Co więcej, sieć tramwajową na Ochocie czeka znaczna rozbudowa: w 2026 r. gotowy będzie tramwaj do Dworca Zachodniego, zaś w dalszej przyszłości nowe szyny połączą dzielnicę z Mokotowem (tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego) i Wolą (tramwaj Kasprzaka – Dworzec Zachodni).

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego, skrzyżowanie ul. Grójeckiej i Bitwy Warszawskiej 1920 Roku

Prawda jest taka, że Ochota jeszcze przez wiele lat spokojnie poradziłaby sobie bez metra. Miasto planuje tu jednak aż dwie linie, ponieważ dzielnica jest „po drodze”. Widać to zwłaszcza po linii M4, która w zamyśle ma stworzyć alternatywny dla M1 korytarz szybkiego transportu między północą a południem lewobrzeżnej Warszawy – korytarz, który zwyczajnie trudno byłoby wytyczyć inaczej niż przez Ochotę. To samo dotyczy linii M5, gdyż to właśnie przez Ochotę przechodzi najkrótsza linia łącząca Ursus z centrum. Można więc powiedzieć, że dzielnica po prostu ma szczęście.

Ile realnie zmieni metro dublujące tramwaj?

Na gęsto zaludnionej Ochocie metro, rzecz jasna, bardzo się przyda i pasażerów z pewnością nie zabraknie. Z perspektywy dzielnicy linie M4 i M5 mają jednak pewien minus: obie planowane na Ochocie linie metra będą w znacznej mierze powielać już istniejące trasy tramwajowe. Widać to zwłaszcza w przypadku 4. linii metra, która będzie dublować tramwaje na odcinku między ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. a pl. Zawiszy i rondem Daszyńskiego. Spośród stacji M4 w obrębie dzielnicy w zasadzie tylko Wiślicka i Rakowiec obsłużą obszary, które dziś są pozbawione wydajnego transportu zbiorowego.

Lepiej pod tym względem wypadnie 5. linia metra, która będzie się dublować z tramwajami tylko na odcinku między Filtrami a Dworcem Zachodnim. (Metro pobiegnie co prawda pod innymi ulicami niż tramwaj do Dworca Zachodniego, ale nie będzie mieć przy nich żadnej stacji). Dalszy przebieg linii M5 – wzdłuż alej Jerozolimskich w stronę Ursusa – obsłuży już obszary posiadające dziś jedynie autobusy. Wyraźnie jednak widać, że budowa metra nie ułatwi znacząco podróżowania w obrębie dzielnicy. To skutek uboczny faktu, że Ochota wypada budowniczym metra „po drodze” – kolejka podziemna ma ją głównie przeciąć i pomknąć dalej, wydajna obsługa samej dzielnicy nie jest priorytetem.

Mieszkańcy Ochoty raczej jednak nie będą narzekać, bo metro przyniesie im prawdziwą rewolucję, jeśli chodzi o dalsze podróże. Po uruchomieniu metra czas dojazdu z placu Narutowicza na Gocławek, Wilanów i Tarchomin skróci się o połowę, do ok. 22–24 minut (przy założeniu prędkości pociągów podobnej jak na linii M1). Co więcej, będzie to dojazd bezpośredni, a nie – jak dziś – z kilkoma przesiadkami. Ochota zyska też szybki dojazd do pozostałych linii metra, co ułatwi również dotarcie m.in. na Pragę-Północ, Bielany, Ursynów, Gocław czy Bemowo. Biorąc pod uwagę taką perspektywę, mieszkańcy zdecydowanie mają na co czekać.

