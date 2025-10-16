Waterfront II Gdynia, proj. JEMS Architekci Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

W rozmowie szczególnie dużo uwagi poświęcono trzem realizacjom: budynkowi Ambasady Polskiej w Berlinie, kompleksowi Gdynia Waterfront oraz biurowcowi Royal Wilanów, zlokalizowanemu w samym sercu Wilanowa. Poniżej przedstawiamy bliżej te trzy projekty autorstwa pracowni JEMS Architekci.

i Autor: Architektura-murator/ Materiały prasowe Marcin Sadowski - Podcast Achitektoniczny

Podcast Architektoniczny Marcin Sadowski. Emocjonalne uwikłanie w architekturę

Ambasada Polski w Berlinie i jej wielowarstwowa fasada

Nowa siedziba Ambasady RP w Berlinie, zaprojektowana przez pracownię JEMS Architekci, to jedna z najbardziej komentowanych realizacji ostatnich miesięcy. Budynek przy reprezentacyjnej alei Unter den Linden, w bezpośrednim sąsiedztwie Bramy Brandenburskiej, został nominowany do Nagrody Miesa van der Rohe 2026. Dodatkowo, to okładkowa realizacja najnowszego wydania „Architektury-murator” - a tym samym realizacja, której w październikowym wydaniu poświęciliśmy najwięcej miejsca.

Projekt ambasady łączy współczesny język formy z powściągliwą elegancją właściwą dla dyplomatycznej funkcji i prestiżowej lokalizacji. Architekci dążyli do stworzenia architektury, która będzie reprezentować Polskę poprzez nowoczesność, jakość i zakorzenienie w europejskim kontekście.

Czytaj także: Architektura, która reprezentuje Polskę? Otwarcie nowej Ambasady RP w Berlinie

Charakterystycznym elementem gmachu jest trójwymiarowa, wielowarstwowa fasada z rytmicznie rozmieszczonymi pionowymi elementami. Jej percepcja zmienia się w zależności od punktu widzenia, a za ażurową strukturą ukryto wewnętrzny dziedziniec z masztami flag, widoczny przez przeszklony front budynku. Cofnięte kolumny parteru tworzą eleganckie podcienia, które podkreślają wejścia do ambasady i konsulatu, a jednocześnie wprowadzają grę światła i cienia.

i Autor: Maria Kot 13 | Fragment elewacji tylnej (północnej) budynku

Układ wnętrz kontynuuje rytm elewacji – wyrazisty porządek słupów, ścian i otworów nadaje przestrzeni klarowność i spokój. Dziedzińce wewnętrzne zapewniają naturalne doświetlenie i elastyczność funkcjonalną, umożliwiając organizację zarówno oficjalnych spotkań, jak i wydarzeń kulturalnych. Wnętrza łączą beton, drewno i współczesne polskie wzornictwo, przywołując tradycję modernizmu w nowoczesnej interpretacji. Subtelna iluminacja podkreśla głębię fasady i wpisuje budynek w rytm berlińskiej zabudowy także po zmroku.

Gdynia Waterfront przekształca zdegradowany obszar w otwartą przestrzeń

Waterfront w Gdyni to nowa, wielofunkcyjna realizacja autorstwa JEMS Architekci, która powstała na dawnych terenach poprzemysłowych w sąsiedztwie nabrzeża i wieżowca Sea Towers. Projekt, wyłoniony w konkursie w 2016 roku, przekształca zdegradowany obszar w otwartą, miejską przestrzeń, łączącą funkcje mieszkaniowe, biurowe, hotelowe i publiczne. Celem architektów było stworzenie fragmentu miasta, który zachowuje powściągliwą elegancję i porządek właściwy Gdyni, a zarazem tętni życiem.

Czytaj także: Waterfont II w Gdyni. Architektura modernistycznej proweniencji

Kompozycję założenia porządkuje ciąg pieszy o przebiegu północ–południe, stanowiący oś urbanistyczną inwestycji. Rozdziela on część mieszkaniową od biurowej i prowadzi w stronę mola oraz historycznych obiektów – dawnego Biura Budowy Portu i krzyża im. Tadeusza Wendy. Centralny pasaż z zielonymi skwerami, pergolami i placami zabaw spaja zabudowę, tworząc przyjazną przestrzeń publiczną.

i Autor: JEMS Architekci, Marcin Sadowski, Izabela Leple-Migdalska/ Archiwum prywatne Waterfront, Projekt JEMS Architekci

Architektura Waterfront II utrzymana jest w duchu gdyńskiego modernizmu – proste, sześciokondygnacyjne bryły zyskały zrównoważony rytm i powściągliwe detale. Partery budynków tworzą ciąg podcieni wspartych na kolumnach, które różnicują strefę przyziemia i zapraszają do wnętrza kwartałów. Zastosowanie naturalnych materiałów – betonu architektonicznego, kamienia, tynków o subtelnych fakturach – podkreśla trwałość i miejski charakter założenia.

Istotną rolę pełni zieleń, potraktowana jako element kompozycyjny. Geometryczne rabaty, nasadzenia rodzimych gatunków i przemyślana struktura roślinności porządkują przestrzeń między budynkami. W rezultacie powstał zespół, który sprytnie łączy nowoczesność z tradycją miejsca, przekształcając dawny teren przemysłowy w otwartą dzielnicę.

Royal Wilanów zmienia się wraz z odległością

Inną realizacją, której w rozmowie poświęcono sporo miejsca jest - mająca już 10 lat - realizacja Royal Wilanów. To nowoczesny kompleks wielofunkcyjny, znajdujący się w sercu Wilanowa w Warszawie. Budynek wyróżnia się od okolicznej zabudowy nieregularną, szklaną bryłą o lekko łukowato wygiętej fasadzie, wpisującą się w otoczenie placu przed obiektem. Na pięciu kondygnacjach naziemnych znajdują się przestrzenie handlowo-usługowe, w tym sklepy, delikatesy, butiki oraz punkty usługowe, a na wyższych piętrach biura klasy A+, zaprojektowane z myślą o komforcie pracy i elastycznym wynajmie.

i Autor: materiały prasowe Aluprof/ Materiały prasowe

W trzech podziemnych poziomach powstały miejsca parkingowe dla 931 samochodów,. Projekt otrzymał certyfikat BREEAM na poziomie „Very Good”, dzięki zastosowaniu energooszczędnych technologii, racjonalnego zarządzania wodą i energią oraz zachowaniu wartości przyrodniczej działki. Wokół budynku stworzono przyjazną przestrzeń z zielenią, terenami rekreacyjnymi, boiskami, fontanną i sceną koncertową, łącząc funkcje pracy, zakupów i wypoczynku w jednym miejscu. Z dystansu obiekt ma sprawiać wrażenie prostego i minimalistycznego. Dopiero z bliska ujawniają się subtelne, wysmakowane elementy architektoniczne: krzywizny fasad i elementy kamienne z piaskowca.