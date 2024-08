Fuggerei - najstarsze osiedle socjalne na świecie. Czynsz jest tu taki sam jak 500 lat temu - mniej niż 1 euro

To niewielkie osiedle w niemieckim Augsburgu znajduje się w ciągłym użytku od prawie 500 lat - i można w nim zamieszkać za mniej niż jedno euro. Fuggerei to najstarsze osiedle socjalne na świecie. Stoją tu 52 domy w stylu niemieckiego renesansu otoczone murami z bramami. Każdy przyjęty do Fuggerei ma zapewnione mieszkanie do końca życia. Przypominamy materiał z 2018 roku.