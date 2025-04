Spis treści

Gigantyczny obiekt na wybrzeżu Bałtyku

Gigantyczna budowla budzi od kilku lat ciekawość turystów i miejscowych. Robi ogromne wrażenie. Z bliska obiekt wydaje się być jeszcze większy niż widać to na zdjęciach. Odwiedziliśmy miejsce, w którym wybudowano przyszły pięciogwiazdkowy Hotel Gołębiewski w Pobierowie.

Obiekt wydaje się być prawie gotowy. Teren wokół hotelu jest w większości uporządkowany, obsadzony drzewkami. Na większości terenu zieleni się już trawa. Widać gotowe parkingi, drogi dojazdowe, błękitne niecki ogromnych basenów.

Rozmach inwestycji i lokalizacja budzą kontrowersje

Tak ogromna budowla musi być widoczna z daleka i tak właśnie jest. Już jest jednym z punktów orientacyjnych na polskim wybrzeżu.

Trudno jednak powiedzieć, że budynek wpisał się nadmorski krajobraz. Wręcz przeciwnie jest tu ciałem obcym, które zabrało sporą cześć leśnego pasa nadmorskiego w Pobierowie. Wielu miłośników przyrody jest oburzonych tą inwestycją, która ich zdaniem jest wyrazem megalomanii i wzorcem niszczenia naturalnego krajobrazu. Jednak równie dużo opinii, wyrażanych przez internautów w mediach społecznościowych, popiera tę budowę. Turyści zachwycają się rozmachem inwestycji i pytają kiedy będzie można rezerwować tu pokoje. Dodają, że takich obiektów brakuje nad polskim morzem. To niejedyny taki obiekt, który powstaje tak blisko plaży na polskim wybrzeżu. Ostatnio głośno jest m.in. o inwestycji budowanej dosłownie na plaży w Międzyzdrojach.

Hotel Gołębiewski jak wielki liniowiec "cumujący" przy plaży

Obiekt stanął na terenie 30-hektarowej działki należącej dawniej do jednostki wojsk rakietowych obrony przeciwlotniczej. Jak szeroko informowały media, by doszło do tej inwestycji trzeba było wyciąć około 1500 drzew. Inwestor zobowiązał się do nasadzenia nowych roślin na terenie wokół obiektu. Sam hotel, mimo tego, że nie został jeszcze otwarty już jest atrakcją turystyczną. Turyści chętnie go fotografują, nadkładają drogi by zobaczyć go z plaży. Z daleka wygląda jak ogromny turystyczny prom pasażerski, liniowiec.

Budowa trwa już siódmy rok. Było wiele przeszkód

Budowa hotelu ruszyła w 2018 roku. Początkowo jego otwarcie zapowiadano na 2021 rok. Tak się jednak nie stało. Podawano wiele przyczyn tego stanu rzeczy m.in. pandemię, odpływ pracowników budowlanych z Ukrainy. Do tego w czerwcu 2022 roku zmarł Tadeusz Gołębiewski, założyciel i właściciel sieci hoteli tej marki.

13 kondygnacji, 1200 pokoi, własne ujęcia wody, wielki aquapark

Hotel Gołębiewski to olbrzym. Jego bryła z daleka wygląda jak wielki okręt pasażerski. Jak już wspomnieliśmy hotel ma ma 13-kondygnacji, w tym 11 pięter nadziemnych i dwie kondygnacje podziemne.

Po otwarciu znajdzie się w nim 1200 pokoi, w których będzie mogło nocować równocześnie ponad 3 tys. gości. Powierzchnia całkowita budynku to 180 tys. m². Będzie największym ze wszystkich hoteli sieci Gołębiewski i zarazem największym takim obiektem w Polsce.

Jak informowano już na etapie budowy hotel będzie miał własne ujęcia wody, spa, restauracje, pub, ogólnodostępną kawiarnię, dwie sale teatralno-kinowe, a także zaplecze konferencyjne oraz zewnętrzne i wewnętrzne baseny, tworzące ogromny aquapark. Będzie też boisko do koszykówki i siatkówki, korty tenisowe, ściany wspinaczkowe i 16 sal konferencyjnych.

Sieć hoteli Gołębiewski ma własny, charakterystyczny styl, w jakim urządzone są obiekty. Pełno ogromnych kryształowych żyrandoli, marmurowych, kamiennych posadzek, złoceń. Wnętrze najnowszego z hoteli tej sieci, mimo tego, że z zewnątrz to nowoczesny budynek z betonu i szkła, również będzie urządzone w podobnym stylu.

Kiedy otwarcie Hotelu Gołębiewski w Pobierowie?

Według medialnych doniesień – hotel miał być oddany do użytku jeszcze w tym sezonie turystycznym, w pierwszej połowie 2025 roku. Zapytaliśmy o to w biurze prasowym sieci hoteli Gołębiewski.

Prace związane z Hotelem Gołębiewski w Pobierowie trwają i przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem. Planujemy otwarcie obiektu jeszcze w tym roku i podejmujemy wszelkie wysiłki, by stworzyć naszym gościom warunki jak najbardziej komfortowe i sprzyjające odpoczynkowi - poinformowali nas w odpowiedzi przedstawiciele Działu Komunikacji Gołębiewski Holding Sp. z o.o.

Żeby móc otworzyć obiekt dla gości hotelowych – inwestor musi wystąpić do inspektora nadzoru budowlanego o pozwolenie na użytkowanie. Sprawdziliśmy więc czy obiekt ma już pozwolenie na użytkowanie.

Niektóre obiekty na tym terenie mają już pozwolenia na użytkowanie, ale na razie skupiamy się na hotelu. Trwa tu postępowanie naprawcze dotyczące paru przypadków rozbieżnych lub niezgodnych z projektem – powiedział nam Janusz Zaryczański, powiatowy inspektor nadzoru Budowlanego w Gryficach.

Hotel stoi bowiem na terenie powiatu gryfickiego.

Jak się dowiedzieliśmy wykryte przez inspektorów nadzoru budowlanego nieprawidłowości dotyczą np. niektórych basenów czy kotłowni.