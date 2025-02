Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

The Sea Resort w Międzyzdrojach. Kontrowersja jak zwykle za późno

Według map Google'a apartamentowiec The Sea Resort dzieli do fal Bałtyku tylko około 45 m plaży. Gdy się przed nim stoi, wydaje się, że jeszcze mniej: betonowy gigant wyrasta właściwie już na nadmorskim piasku. To budynek z luksusowymi apartamentami na wynajem. Gdy na początku 2025 r. zdjęcia zmierzającej do końca inwestycji obiegły Internet, w mediach społecznościowych zawrzało. „Czyste bezprawie”, „dla pieniędzy człowiek zniszczy wszystko” – to tylko co łagodniejsze z komentarzy.

Kolejny moloch przy samej plaży. A obok praktycznie park narodowy. Nie wiem, kto na tym skorzysta, bo raczej nie mieszkańcy

– mówi w rozmowie z serwisem szczecin.eska.pl jedna z mieszkanek Międzyzdrojów i takich opinii jest w okolicy więcej.

Fala wzburzenia już niczego, rzecz jasna, nie zmieni. Apartamentowiec firmy MINDE powstający według projektu pracowni W+Architekci Wolski & Włosek będzie gotowy pod koniec 2025 r., a latem 2026 r. zapewne zaroi się tu od turystów. Wcześniejsze, nieliczne głosy krytyki czy protestu przeszły niemal bez echa. To zresztą typowe. Jak pokazują przykłady Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz wielu innych kontrowersyjnych obiektów, inwestor z reguły musi przetrwać tylko dwie medialne burze: na samym początku i na samym końcu inwestycji. Oburzamy się na pierwsze wizualizacje – a potem dopiero wtedy, kiedy odwrotu już nie ma, kiedy rosnące w górę mury uświadamiają nam, że to się dzieje naprawdę, że to lada moment powstanie. Nawet głośny post Filipa Springera pojawił się dopiero w marcu 2024 r., już w trakcie budowy.

Od kilku dobrych miesięcy chodzę po różnych pracowniach architektonicznych, uczelnianych gabinetach i konferencjach branżowych, zadając różnym ludziom związanym z architekturą właściwie jedno pytanie - czy wobec zmian klimatu i innych kryzysów ekologicznych architektki i architekci mają jakąś sprawczość. Niektóre odpowiedzi, które słyszę, są fascynujące, inne obiecujące, a jeszcze inne skrajnie żenujące. W pracowni W+Architekci Wolski & Włosek takich durnych pytań sobie po prostu nie zadają. Chce deweloper walnąć osiedle na plaży? Ależ prosz uprzejmie

– grzmiał bezsilnie reportażysta.

Porządkowanie zdegradowanego terenu i dobro narodowe

Stwierdzenie, że kontrowersja wokół The Sea Resort w Międzyzdrojach wybuchła za późno, jest właściwie niesprawiedliwe. Nawet gdyby wybuchła lata wcześniej, budynek zapewne i tak by powstał. Chciały go przecież zarówno władze lokalne, jak i centralne. Drogę do jego powstania otwarto już w latach 90., kiedy to Spółdzielnia Pracy Rybołówstwa i Przetwórstwa Rybnego „Certa” sprzedała swoją nadmorską działkę osobom prywatnym. Lata później kolejny krok wykonała gmina, uchwalając plan miejscowy, który dozwalał na zabudowę przy samej plaży. Jak przekonują przedstawiciele ratusza cytowani przez Radio Zet, zdegradowany przez lata teren po dawnej wiosce rybackiej „wymagał pilnego uporządkowania i nadania mu nowych walorów”.

Później idzie już gładko. W 2018 r. wojewoda zachodniopomorski wydaje dla The Sea Resort pozwolenie na budowę. W procesie wydawania dokumentu uczestniczą m.in. Urząd Morski w Szczecinie i położony tuż przy inwestycji Woliński Park Narodowy. Roboty budowlane ruszają pod koniec 2023 r.

Czy podobnych inwestycji będzie więcej? Przedstawiciele Biura Burmistrza Międzyzdrojów w rozmowie z Radiem Zet uspokajają, że nadmorskie plaże to „dobro narodowe”, a na zmianę sposobu zagospodarowania pasa technicznego wybrzeża trzeba mieć zgodę Dyrektora Urzędu Morskiego (DUM). Marna to jednak pociecha, bo kilka lat wcześniej kontrola NIK wykazała, że „opiniowanie przez DUM przedstawianych projektów decyzji i pozwoleń nosi charakter uznaniowy, z wyjątkiem obszarów objętych ścisłą ochroną przyrody”.

Stan prawny kształtuje bardzo silną pozycję UM w planowaniu przestrzennym obszarów przybrzeżnych. Dzięki ochronnym działaniom UM możliwe byłoby choć częściowe powstrzymanie (...) niekorzystnych tendencji. Gminy planują szereg nowych inwestycji, a udzielenie pozwolenia na budowę jednej stwarza precedens i powoduje naciski na wydawanie decyzji pozytywnych pozostałym. W związku z nasilającym się lokowaniem w pasie technicznym licznych nowych obiektów turystycznych o znacznych rozmiarach, powstaje pytanie, dlaczego dochodzi do wydania przez odpowiedzialne organy decyzji wyrażających zgodę na posadawianie tych obiektów w obszarze ustawowo chronionym

– pisała Najwyższa Izba Kontroli w 2019 r.

Bliżej morza już nie będziesz, o ile cię stać

Położenie The Sea Resort tuż przy Bałtyku to jeden z głównych atutów inwestycji, szeroko reklamowany i często podkreślany (podobnie zresztą jak bliskość parku narodowego). W ulotce obiektu można przeczytać: „bliżej morza już nie będziesz”. Turystów z pewnością tu nie zabraknie.

Rzadziej mówi się jednak o tych, którzy na powstaniu kolosa skorzystają najbardziej. Wewnątrz The Sea Resort nie znajdą się zwyczajne pokoje hotelowe, a 150 wykończonych pod klucz luksusowych apartamentów – każdy z prywatnym właścicielem. To oni będą zarabiać na wynajmie mieszkań tuż przy plaży. Jak mówi „Gazecie Wyborczej” przedstawiciel firmy Assethome, The Sea Resort będzie pierwszym w Międzyzdrojach obiektem high premium „dla najbardziej wymagających klientów”, z zapleczem (restauracja, basen itp.) jak w hotelu. Pod koniec 2024 r., na długo przed ukończeniem budowy, wszystkie apartamenty były już sprzedane. Najdroższy – za ok. 50 tys. zł za metr. Można zgadywać, że i koszt wynajmu tych luksusów niski nie będzie.

W SEA Resort znajdą się 153 lokale od 28 do 117 m kw., przeszklone penthouse’y (na ostatnim piętrze) a także m.in. strefa basenowa z basenem infinity, strefa saun, gabinety SPA, jacuzzi zewnętrzne, fitness, restauracja połączona z lobby barem, sky bar, tarasy widokowe i kids room. Wszystko w standardzie pięciogwiazdkowym

– podaje przedstawiciel generalnego wykonawcy, firmy WPIP Construction.

Wśród tylu głosów na temat The Sea Resort w Międzyzdrojach zastanawiać może brak jednego: głosu architektów. W komunikatach medialnych na temat inwestycji o pracowni W+Architekci Wolski & Włosek wspomina się jedynie zdawkowo, próżno też szukać wzmianki o niej na oficjalnej stronie inwestycji. Sami architekci nie chwalili się projektem The Sea Resort w mediach społecznościowych, bo są w nich nieobecni. Po wejściu na stronę internetową pracowni od lat zobaczyć można jedynie jej nazwę, dane kontaktowe oraz informację: „Nowa strona juz wkrotce”.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator The Sea Resort w Międzyzdrojach podczas budowy