Co piszczy w świecie architektury? Aktualne wydarzenia

Lipcowe wydanie „Architektury-murator” otwierają zapowiedzi najciekawszych wydarzeń i wystaw, które warto odwiedzić w wakacyjnych miesiącach. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę — wśród rekomendowanych ekspozycji znalazły się m.in. „Powidoki”, „Znaleźne. Przeszłość i przyszłość Kamionka” oraz „Laboratorium Architektury”. Ta ostatnia to wystawa zaprojektowana jako doświadczenie multisensoryczne — z interaktywnymi instalacjami, które pozwolą „poczuć” architekturę wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem i węchem. Polecamy również konferencję „Nowe Narracje Architektury”, podejmującą aktualne dyskusje o przyszłości projektowania.

W dziale „Co się wydarzyło” relacjonujemy 173. posiedzenie Rady UIA – światowej organizacji architektonicznej – oraz poruszane tam tematy dotyczące współczesnych wyzwań, kierunków rozwoju i społecznej roli architektury. Przedstawiamy także sylwetkę Anny Heringer – niemieckiej architektki, której działalność, m.in. w Bangladeszu, stanowi połączenie społecznego zaangażowania, pracy z lokalną społecznością i wykorzystania naturalnych, wernakularnych technologii.

Piszemy również o pierwszej, pilotażowej edycji DesignConnect – mentorzy studentom, zorganizowanej na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, oraz o konferencji Start with Children w Bratysławie, podczas której projektanci i edukatorzy szukali odpowiedzi na pytanie: jak tworzyć przestrzenie przyjazne dzieciom?

W nowym felietonie z cyklu „Bomba w toalecie” Dorota Sibińska przygląda się fenomenowi różu i zastanawia, co sprawia, że różowe przestrzenie budzą dziś tak silne emocje. Architektka „podąża tropem różu”, analizując jego obecność we współczesnym projektowaniu.

Biennale w Wenecji. Najciekawsze idee i realizacje tegorocznej edycji

Lipcowe „Konteksty” poświęcamy relacji z tegorocznego Biennale Architektury w Wenecji. W świecie, w którym sztuczna inteligencja coraz odważniej wkracza w kolejne obszary życia, ludzka inteligencja wydaje się schodzić na dalszy plan. A wiara w inteligencję zbiorową - zdaje się - została porzucona już wcześniej. Kurator wystawy, Carlo Ratti, postawił jednak odważną tezę: jeśli architektura ma sprostać wyzwaniom przyszłości, musimy na nowo odkryć wszystkie formy ludzkiej inteligencji - indywidualnej, emocjonalnej, kolektywnej - i nauczyć się je łączyć w działaniu.

Jak to zrobić? Odpowiedzi szukaliśmy w Wenecji, gdzie byliśmy obecni jako redakcja. W numerze prezentujemy najciekawsze idee i realizacje tegorocznego biennale - nie tylko zwycięskie pawilony, ale również te, które szczególnie przyciągnęły naszą uwagę. Przedstawiamy też zestaw opinii na temat Polskiego Pawilonu i zadajemy pytanie: co mówi on o kondycji i kierunkach rozwoju polskiej architektury?

Trzem realizacją poświęciliśmy więcej miejsca

W najnowszym numerze prezentujemy trzy różnorodne realizacje architektoniczne. Na okładce: Bernardyńska 4 we Wrocławiu – projekt mieszkaniowy zrealizowany na jednym z ostatnich niezabudowanych terenów w ścisłym centrum miasta. Jak zauważa Aleksandra Czupkiewicz, „zewnętrzna elewacja budynku jest trójwymiarowa i dynamiczna – wyraźny cytat z form niemieckiego ekspresjonizmu podkreśla grę światła i cienia”.

Prezentujemy także Centrum Integracji Społecznej w miejscowości Policzna. Nowy budynek pełni wiele funkcji: mieści bibliotekę z czytelnią, wielofunkcyjną salę obrad (która jednocześnie pełni funkcję sali rady gminy), klub seniora, świetlicę z miejscem do gry w ping-ponga, a nawet pub z kręgielnią. Obiekt stał się brakującym ogniwem w lokalnej infrastrukturze społeczno-kulturalnej.

Trzecia z prezentowanych realizacji to pierwszy etap osiedla Kwiatów Polskich w Warszawie – dwanaście domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. Projekt wyróżnia się elewacjami z zielonej i białej blachy, które tworzą wizualny pomost między nowoczesną formą architektoniczną a sąsiednią, bardziej gospodarczą zabudową. Twórcy zadbali o to, by nowe osiedle harmonijnie wpisywało się w istniejący kontekst urbanistyczny.

Wzornik, Wnętrza, Warsztat. Stałe działy wciąż aktualne

Na koniec warto zajrzeć do stałych działów pisma. W sekcji „Wnętrza” pokazujemy minimalistyczny, konceptualny projekt cukierni Yem Cookie, stworzony wokół jednego silnego pomysłu aranżacyjnego. W cyklu „Dizajn na zawsze” Krzysztof Wyżyński mówi wprost: nie ma zgody na nijakość i unifikację – prezentujemy jego odważne podejście do projektowania. W dziale „Teoria i praktyka” analizujemy nagrodzony w konkursie MRiT projekt domu opieki w Rzeszowie – o idei i procesie twórczym opowiadają autorzy dyplomu z Politechniki Rzeszowskiej. Z kolei w „Warsztacie” przyglądamy się Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie głównym wyzwaniem było skuteczne odizolowanie akustyczne ponad stu pomieszczeń. W „Przyborniku” – nowości technologiczne i materiały przydatne w pracy architekta, a w „Wzorniku” – przegląd najlepszych polskich produktów nagrodzonych w tegorocznym plebiscycie must have. W cyklu „Zawód: architekt” rozmawiamy z Roderykiem Milikiem o tym, dlaczego współczesny architekt to już nie demiurg, lecz lider zespołu – i jak ta zmiana wpływa na codzienną praktykę.