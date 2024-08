Spis treści

Hotel Tatry czyli Ośrodek Wypoczynkowy Urzędu Rady Ministrów "Polana Zgorzelisko" - zatrzęsienie sztuki

Rządowe pochodzenie Ośrodka wiele tłumaczy. Mimo że w czasach PRL-u zwykłym obywatelom nie szczędzono dostępu do starannie projektowanych wnętrz, w obecnym Hotelu Tatry nagromadzenie sztuki jest ogromne. Do dziś zachowały się nie tylko ceramika, boazerie czy ręcznie formowane żyrandole, ale i kilimy oraz płaskorzeźby związanego z podhalem rzeźbiarza Henryka Burzca czy dzieła krakowskiego artysty Bronisława Chromego - od łatwego do przeoczenia fryzu nad wejściem po medaliony wprawione w drewnianą konstrukcję w sali kominkowej. Medaliony nie byle jakie (sic!), bo tematycznie nawiązujące do wyścigu kosmicznego.

Wspaniałe, dynamiczne rzeźby Burzca można dziś podziwiać w całym Zakopanem, ale i innych miastach, np. w Łodzi. Bronisław Chromy swoimi kamiennymi zwierzętami dekorował przestrzeń miejską Krakowa, a jego galeria w krakowskim Parku Decjusza działa do dziś (w bardzo ciekawym, socmodernistycznym budynku zresztą).

W głębi sali kominkowej architekt budynku, Stanisław Miroszewski, zaplanował bar. Jego wnętrza, jak i całego hotelu, powstały na podstawie koncepcji Aliny Zięby. Ścianę witającą gości ozdobiono wykonaną szklaną mozaiką Krystyny Zgud-Strachockiej, autorki szalenie ważnej dla małopolskiej ceramiki architektonicznej.

To ona stworzyła potężną mozaikę w krakowskim Kinie Kijów i złotą mozaikę w przylegającym doń Hotelu Cracovia, czy też bezcenną instalację ceramiczną w Nowej Pijalni Wód Mineralnych w Krynicy, która nie spotkała się z należytym szacunkiem inwestora i autora projektu przebudowy z lat 2013-2014. Dziś możemy oglądać jedynie jej część, w dość niefortunnym otoczeniu. Wreszcie - stworzyła też siostrzaną szklaną mozaikę w restauracji nieczynnego od lat Hotelu Forum w Krakowie, która jednak - jak niedawno poinformowaliśmy - została zniszczona przez wandali między 2020 a 2022 rokiem.

Oddany do użytku w połowie lat 70. ośrodek pozostawał niedostępny dla klasy robotniczej, z czasem jednak oddano go do ogólnego użytku. Wciąż nie znajduje się w rękach prywatnych.

Hotele w Polsce, w których zatrzymał się czas - gdzie jeszcze znaleźć takie wnętrza?

W całym kraju spotkać można pojedyncze oryginalne elementy wystroju wnętrz w byłych ośrodkach wczasowych czy sanatoriach. Towarzyszą im najczęściej okoliczności mniej lub bardziej udanych remontów i modernizacji. Lub przeciwnie. W im gorszym stanie jest obiekt, tym większe szanse na zastanie dzieł powojennych artystów. W idealnym świecie dałoby się pogodzić renowację sztuki z podwyższeniem standardu.

Bodaj najbliższym Hotelowi Tatry miejscem, które wciąż opiera się drastycznym remontom, zachowując przy tym niepowtarzalnie bajkowy wręcz klimat (choć jednocześnie utrzymując standard, który dla wielu będzie pewnie zbyt niski) jest Ośrodek Wypoczynkowy Kabel w Zakopanem składający się z domków typu Brda pośród paproci, kamiennych mostków i potoków, z ceramicznymi okładzinami w niektórych wnętrzach.

Na drugim końcu Polski znajduje się natomiast zakonserwowany O.W. Posejdon w Jastarni pełen mozaik, wciąż z oryginalnym wnętrzem.

