Bezcenna mozaika w Hotelu Forum w Krakowie zniszczona. Zdobiła ścianę kawiarni Panorama na ostatnim piętrze

Otwarcie hotelu "Forum" po wielu latach budowy było ważnym wydarzeniem dla Krakowa - miasto po ponad 20 latach od wzniesienia "Cracovii" otrzymywało kolejny nowoczesny obiekt hotelowy. W budynku nie było wielu "akcentów plastycznych", jednak zespołowi złożonemu z Krystyny Strachockiej-Zgud, Agnieszki Zgud-Sobol i Janusza Ziembińskiego udało się zrealizować kompozycję z metalu w klubie nocnym, dwustronną płaskorzeźbę drewnianą w sali restauracyjnej oraz mozaikę szklaną do kawiarni "Panorama" położonej na najwyższej kondygnacji hotelu. Elementy tworzące to niezwykle dekoracyjne dzieło zostały wykonane w Krakowskiej Hucie Szkła przy ul. Lipowej, z którą Krystyna Strachocka-Zgud współpracowała kilkanaście lat wcześniej podczas pracy nad podobną mozaiką dla rządowego ośrodka "Polana Zgorzelisko". Składała się ona z niezliczonej liczby szklanych baniek różnej wielkości, kształtów i kolorów, które zostały osadzone na ścianie przed wejściem do kawiarni i tworzyły pełną dynamiki kompozycję. W mojej ocenie była to jedna z najbardziej efektownych realizacji w skali całego miasta.