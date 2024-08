Janusz Sepioł zamienia Rzeszów na Kraków. Będzie jego Głównym Architektem

Architekt miasta to instytucja nieznana dziś polskiemu prawu, ale znana polskiej tradycji urbanistycznej i miejskiej. Jedne miasta na takie rozwiązanie się decydują, inne nie. Czym miejski architekt się zajmuje i jakie ma pieczątki, zależy trochę od jego zainteresowań i pasji, koncepcji działań oraz od zaufania, czy raczej rodzaju partnerstwa z prezydentem miasta

mówił „A-m” Janusz Sepioł w kontekście swojej nominacji na architekta miejskiego w Rzeszowie.

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Krakowie został ogłoszony jego powrót do Krakowa. Do obowiązków Głównego Architekta Miejskiego będzie należało - zgodnie z przekazanymi informacjami - m. in.: opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego rozwoju przestrzeni miejskiej, realizowanych przez Gminę Miejską Kraków (...), opiniowanie koncepcji i opracowań urbanistycznych i architektonicznych przedkładanych Prezydentowi, dotyczących zamierzeń inwestycyjnych o istotnym znaczeniu dla Miasta Krakowa, inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla inwestycji miejskich w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań, a także współpraca z Wydziałem Planowania Przestrzennego w zakresie opiniowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz Wydziałem Architektury i Urbanistyki w zakresie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.

Janusz Sepioł będzie liderem kreowania wizji miasta Krakowa

Mamy już zgodę od pana prezydenta Konrada Fijołka na przeniesienie pana Janusza Sepioła do krakowskiego urzędu. Główny architekt będzie liderem kreowania wizji miasta. Będzie miał dużo więcej do powiedzenia

mówił prezydent Miszalski.

Janusz Sepioł jest architektem, historykiem sztuki i politykiem. W latach 2002–2006 pełnił funkcję marszałka województwa małopolskiego. Był senatorem VII i VIII kadencji. W 2021 objął stanowisko architekta miejskiego w Rzeszowie. Wcześniej pełnił także rolę kierownika zespołu ds. zagospodarowania przestrzennego województwa w urzędzie marszałkowskim. Czytelnikom naszego pisma jest bardzo dobrze znany z szeregu tekstów, wywiadów i recenzji. Poniżej zamieszczamy kilka wybranych artykułów, które pokazują sposób myślenia i działania nowego Głównego Architekta Krakowa.