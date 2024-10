To nie jest zwykły ośrodek wczasowy – to antybudynek. Zsuwa się ze zbocza, spływa - jest częścią krajobrazu

Spis treści

Jurand Jarecki - jeden z architektów Katowic

4 października 1931 roku w Krakowie urodził się Jurand Jarecki - dziś świętowałby 93. urodziny. Zmarł w tym roku, w nocy z 13 na 14 marca. Pracował przy budowie nowych Katowic w czasach PRL-u, ale i później. Studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Od 1957 związany był z katowickim Miastoprojektem. W 1961 r. wyjechał na roczne praktyki do Francji, gdzie poznał m.in. Le Corbusiera. Pracował w tym czasie u Georges’a Candilisa, Pierre'a Vago, Pierre’a Dufau. Z Francji wrócił zafascynowany funkcjonalizmem i dorobkiem "papieża modernizmu". W swoich projektach - m.in. w SDH Skarbek i jego łuskowej elewacji - niejednokrotnie będzie korzystać z rozwiązań, które zaobserwował na zachodzie.

Debiutem Jareckiego było Kino Kosmos, które dziś już niestety nie przypomina samego siebie - projektował je z innym zasłużonym dla Katowic architektem, Stanisławem Kwaśniewiczem. Lekka bryła ukończona w 1965 roku stanęła na Placu Grunwaldzkim w otoczeniu ociężałych, socrealistycznych obiektów.

i Autor: Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej Architekci Kina Kosmos – Jurand Jarecki, Stanisław Kwaśniewicz

Najważniejsze projekty Juranda Jareckiego

Oprócz Kina Kosmos, które stanęło w reprezentacyjnym punkcie miasta, Jarecki w zespole z Mieczysławem Królem (późniejszym autorem Superjednostki) zaprojektował w tym czasie również Dom Handlowy Zenit, który zaowocuje później budową kolejnego - Skarbka. Wybudowany szybciej, a więc i szybciej otwarty - w 1962 roku - na Rynku miasta stanął biurowo-handlowy DH Zenit, w którym przestrzeń zakupową zaplanowano w przeszklonej, przestronnej części, a kupujący mogli - rzecz wtedy rzadka - przebierać wśród produktów rozstawionych na półkach.

Szachownicową elewację wykończono aluminium i mozaikami, całość wieńczyły neony. Zenit okazał się jednak zbyt mały dla Katowic. Ponad dekadę później, obok, w 1975 roku zakończy się budowa Spółdzielczego Domu Handlowego Skarbek, który - pozbawiony okien, z mnóstwem przestrzeni i ustawnymi wnętrzami - będzie świetną odpowiedzią na rozwijające się miasto i potrzeby mieszkańców. Był to już projekt indywidualny.

Piękna architektura. Domy mazurskie we wsi Lellowo Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

i Autor: Jurand Jarecki / Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej Rysunek os. Paderewskiego w Katowicach autorstwa Juranda Jareckiego

To niejedyne projekty Juranda Jareckiego, które zrealizował w okolicy reprezentacyjnej Alei Korfantego. Razem z Marianem Skałkowskim zaprojektował oddany do użytku w 1969 roku Wieżowiec 24 K czyli Haperowiec. 24-piętrowy wieżowiec mógł nigdy nie powstać - jego koncepcja powstała na konkurs, który wygrał Mieczysław Król i jego Superjednostka. Jednak jako że potężny blok nie zajął całej przeznaczonej pod budowę działki, postanowiono zrealizować jeszcze jeden wysoko oceniony projekt konkursowy - był nim właśnie Haperowiec. Charakterystyczne wcięcie po środku 80-metrowego wieżowca to piętro techniczne.

W latach 1970-1980 powstał w Katowicach kolejny projekt mieszkaniowy, już większy - Osiedle Paderewskiego. Jarecki zaplanował je wraz ze Stanisławem Kwaśniewiczem i Ryszardem Ćwiklińskim. W 1978 roku, kiedy budowa jeszcze trwała, pośrodku reprezentacyjnego placu pomiędzy blokami stanął pomnik Żołnierza Polskiego autorstwa Bronisława Chromego - stoi tam do dziś. W 1991 roku osiedle zamieszkiwało zawrotne 14 tysięcy osób, choć Spółdzielnia Mieszkaniowa planowała tu lokale dla 20 tysięcy.

i Autor: Jurand Jarecki / Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej Projekt dyplomowy J. Jareckiego na budynek Biblioteki Śląskiej - makieta. Projekt niezrealizowany

Od 1990 roku Jurand Jarecki pracował już w ramach własnej pracowni projektowej ARAR - pod jej szyldem, w zespole z Markiem Gierlotką i Stanisławem Kwaśniewiczem, wygrał konkurs na nowy gmach Biblioteki Śląskiej. Ale budynek o postmodernistycznej bryle mógł wyglądać zupełnie inaczej. Pierwszego projektu Jareckiego - dyplomowego zresztą - nigdy nie zrealizowano.

Na przestrzeni swojej wieloletniej aktywności zawodowej architekt projektował też domy prywatne oraz - w zgodzie ze swoimi zainteresowaniami i uprawianym sportem - skocznie narciarskie w Zakopanem, Szczyrku, Wiśle, Karpaczu i Bielsku-Białej. Dorobek Juranda Jareckiego zebraliśmy w galerii archiwalnych zdjęć wykonanych przez samego architekta, a udostępnionych nam przez Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej.

Zobacz także: Osiedle Gwiazdy w Katowicach. W 7 potężnych blokach z PRL-u mieszka ponad 6 tysięcy osób