Jurand Jarecki

Katowicki Skarbek. Innowacyjny Dom Handlowy Juranda Jareckiego był jednym z najnowocześniejszych w PRL-u

Jurand Jarecki, jeden z architektów nowych Katowic, to twórca wielu ikonicznych projektów z czasów PRL-u. Jednym z nich jest SDH Skarbek stojący do dziś na Rynku. Jarecki przedefiniował tą realizacją podejście do projektowania domów handlowych, a Skarbek stał się jednym z najbardziej nowoczesnych budynków tego typu na Górnym Śląsku.