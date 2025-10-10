Miasteczko Wilanów, kiedyś uznane za najdoskonalsze w Polsce. Oto osiedle w Warszawie w ciągłej rozbudowie

Dorota Niećko
2025-10-10 8:21

Uznawane za najbezpieczniejszą, najczystszą i najatrakcyjniejszą do życia dzielnicę. Ale też za królestwo korpoludków i matecznik wyborców KO. Średnia cena metra to ponad 20 tys. zł, co oznacza, że 70-metrowe mieszkanie kosztuje niemal 1,5 mln zł. Układ ulic przypomina kurzą łapkę, dużo tu alejek schowanym między apartamentowcami, ławek, drzew, placyków do odpoczynku. Miasteczko Wilanów, uznane przed laty za najdoskonalsze osiedle w Polsce, ma już 22 lata. Tak dziś wygląda. Zdjęcia z drona.

Było pole, jest miasto w mieście

Pole, pole, droga na Powsin, szpaler drzew, czasem jakiś człowiek przejedzie na rowerze. To rok 1999. Liczba mieszkańców - jakieś 10 tys., głównie w willach po stronie pałacu. Rok 2024 to już ponad 40 tys. mieszkańców, z czego większość mieszka w nowych budynkach. Pól nie ma, wyrosły na nich niskie bloki. Mówi się, że to tu mieszkają wyborcy KO i Rafała Trzaskowskiego. Wiecie już, o jaką dzielnicę Warszawy chodzi? Witamy w Miasteczku Wilanów!

To tu ludziom żyje się jak... nie w Polsce. To tu na śniadanie pija się prosecco w bistro Charlotte, a po południu kawę w Royal Wilanów, spoglądając jednym okiem na bawiące się na placu zabaw dzieci. A jest ich tu sporo! W końcu spora część młodego osiedla ma mniej niż 45 lat, choć Miasteczko Wilanów nie jest już tak młode: ma ponad 20 lat, a pierwsi lokatorzy, którzy się tu wprowadzili mają dzieci już dorosłe. Ale - nadal żyją na placu budowy, bo wciąż trwają tu kolejne inwestycje. Młoda dzielnica, zupełnie inna niż Ursus czy Białołęka. Dla porównania możecie obejrzeć zdjęcia Białołęki z drona. A potem czytajcie dalej o Wilanowie.

Prokom, masterplan i Guy Perry

W latach 90. były tu pola, należące do Szkoły Głównej Gospodarstwa wiejskiego, która to sprzedała je firmie Prokom. Potem zdarzyło się coś, co do dzisiaj jest rzadkością: powstał masterplan. I choć działa tu kilkunastu deweloperów, i budują apartamentowce o różnym standardzie (bo też w założeniu chodziło o to, by uniknąć monotonii), pewne rzeczy muszą być spójne. Powstał też kręgosłup osiedla - główne drogi - i siatka ulic, która tworzy  la patte d'oie, czyli kurzą łapkę. Powstały główne osie widokowe. Plan na Miasteczko Wilanów zakładał też:

  • że zabudowa tu będzie niska, maksymalnie do 20 metrów wysokości
  • że miasteczko ma być samowystarczalne
  • wszystkie budynki mają mieć barwy i wykończenie, nawiązuje do zespołu pałacowo-parkowego w Wilanowie
  • że ludzie mają poruszać się głównie pieszo lub rowerem

Brzmi idealnie, prawda?

Do zadania tego zatrudniono amerykańskiego architekta i urbanistę. Guy Perry na tyle uwierzył w Miasteczko Wilanów, że sam potem kupił tu mieszkanie. W pięć lat, do 2007 roku, powstało 1500 mieszkań (docelowo ma ich być nawet 30 tys.), a pierwsi lokatorzy pamiętają, jak wokół były jeszcze pola. Warto dodać coś jeszcze: Guy Perry to przeciwnik grodzonych osiedli.

Grodzone osiedle szkodzi człowiekowi - mówił kilka lat temu w wywiadzie dla Polityki.- Wzrasta w nim poczucie, że za szlabanem, na zewnątrz, czai się zło. Więc z rzadka przekracza szlaban inaczej niż samochodem. Mieszkańcy grodzonych osiedli, porzućcie szlabany! - apelował.

W Miasteczku Wilanów auta z założenia miały być schowane w podziemnych garażach, do których wjazdy miały być maksymalnie ukryte. Wokół domów jest sporo zieleni.

Czy wszystko się udało?

Nie mówmy może o gigantycznej, opóźnionej i utrudniającej ludziom życie inwestycji pt. Tramwaj do Wilanowa. Ale można uznać, że samochodów jest więcej niż zakładano (wskaźnik 1,5 miejsca parkingowego na mieszkanie nie starcza) i samochody stoją na uliczkach i chodnikach. Sporo nowych budynków ma już o wiele gorszą jakość i architekturę niż te pierwsze. W godzinach szczytu trudno stąd wyjechać i tu dojechać. Powstała gigantyczna i kontrowersyjna, jeśli chodzi o architekturę Świątynia Opatrzności Bożej. Co jeszcze? Ostatni akapit zostawiamy mieszkańcom. Czy Wilanów to wciąż Lemingograd, kraina korpoludków, a może jednak idealne do życia miasto w mieście?

