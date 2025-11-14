Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tło i kontrowersje wokół inwestycji SAO Investments w Miastoprojekcie opisywaliśmy już w osobnym artykule nt. inwestycji: Mieszkańcy się kłócą, miasto milczy, Robert De Niro uśmiecha się do zdjęć. Tu gdzie stawia hotel, projektowano powojenny Kraków. Ostatnio o Miastoprojekcie znów było głośno za sprawą prac rozpoczętych przy sąsiedniej przedwojennej willi: Deweloper bez zgody rozbiera zabytkową willę przy al. Focha 24 w Krakowie.

Poniżej treść listu, jaki w konsekwencji wszystkich ostatnich wydarzeń (w tym wizyty De Niro w Krakowie) wystosowali mieszkańcy Salwatora do właścicieli NOBU:

"Apel o rzeczywiste partnerstwo"

Szanowni Panowie

Robert De Niro,

Nobu Matsuhisa,

Meir Teper

Piszą do Państwa mieszkańcy Krakowa, którym głęboko leży na sercu zachowanie historycznej integralności i unikalnego charakteru naszego miasta, a w szczególności dzielnicy wybranej na lokalizację nowego hotelu i restauracji Nobu.

Zachęciła nas do tego osobista deklaracja pana Roberta De Niro, który powiedział: „To, co robimy, pochodzi z serca. Ludzie tworzą miejsca i dlatego wszędzie, gdzie jesteśmy, staramy się budować wspólnotę”. Ta wizja rozwoju prowadzona w duchu wspólnoty i poszanowania otoczenia jest tym, czego my, mieszkańcy, szczerze pragniemy doświadczyć w Krakowie.

Tymczasem powstająca inwestycja wywołała niepokój i obawy, sprawiając, że lokalna społeczność czuje się zignorowana, przede wszystkim jednak zagrożona jest integralność naszej dzielnicy. Dążąc do przejrzystości i dialogu, które definiują prawdziwy wysiłek „budowania wspólnoty”, poczuliśmy się zobowiązani do bezpośredniego podzielenia się z Państwem naszymi uzasadnionymi obawami.

Jako mieszkańcy Krakowa jesteśmy dumni ze swojego dziedzictwa, dlatego nie szukamy przeciwników, ale chcemy pozyskiwać partnerów w jego ochronie. Skoro projekt Nobu wypływa z serca i ma na celu budowanie wspólnoty, mieszkańcy muszą zostać włączeni jako aktywni interesariusze. Wierzymy, że światowej klasy marka może z sukcesem zintegrować się ze światowej klasy historycznym miastem i je uszanować. Wymaga to jednak zobowiązania do uważnego wsłuchania się w głos wszystkich stron w tym mieszkańców.

Zwracamy się zatem z apelem o zobowiązanie się do zajęcia się następującymi kluczowymi problemami, które są powodem niepokoju mieszkańców:

Brak pełnej przejrzystości. Przejrzystość gwarantuje publiczne udostępnianie pełnej dokumentacji projektowej (pokazującej skalę, rozwiązania komunikacyjne, ostateczne ekspertyzy konstrukcyjne). Obecnie nie ma pewności co do pełnego zakresu i ostatecznych planów inwestycji. Co kluczowe, dostęp do wyczerpującej dokumentacji publicznej jest ograniczony, a to podsyca spekulacje i niepokój o długoterminowy wpływ projektu na nasze życie i infrastrukturę dzielnicy. Nietraktowanie priorytetowo dziedzictwa. Aby zachować istniejący architektoniczny i społeczny charakter dzielnicy, konieczna jest ponowna ocena skali i metod realizacji projektu. Obawiamy się, że obecny kształt inwestycji grozi przyspieszeniem gentryfikacji – wypychaniem lokalnych firm i zmianą samej tkanki społecznej, która czyni tę część Krakowa wyjątkową. Konkretne działania na placu budowy świadczą o niepokojącym braku poszanowania dla lokalnych regulacji: jeden chroniony budynek został wewnętrznie całkowicie wyburzony, pozostawiono tylko ściany zewnętrzne, a przy wpisanym na listę zabytków budynku zaczynają być prowadzone prace demontażowe (części balkonów zostały już zniszczone), co stanowi kolejny sygnał alarmowy. Ponadto konsultacje dotyczące wycinki drzew i zmian w krajobrazie są niewystarczające. Brak autentycznego dialogu. By go zapewnić, postulujemy stworzenie kanału komunikacji, który umożliwi mieszkańcom zgłaszanie obaw i otrzymywanie konkretnych, terminowych odpowiedzi od inwestorów i ich przedstawicieli. Skala inwestycji i wpływ na infrastrukturę. Ogrom powstającej inwestycji rodzi fundamentalne pytania o jej adekwatność do historycznie ukształtowanego charakteru i bieżących funkcji okolicy. Mieszkańcy obawiają się obciążenia lokalnej infrastruktury, w szczególności wpływu na natężenie ruchu oraz zarządzanie trasami wjazdu i wyjazdu na obszarze gęsto już zaludnionej dzielnicy. Hydrologa i bezpieczeństwo konstrukcyjne. Powszechna i niekwestionowana obawa dotyczy rozległych prac podziemnych i wykopów, w tym budowy głębokich piwnic lub bunkrów. Nasze historyczne kamienice i nieruchomości zależą od stabilnego środowiska hydrogeologicznego. Jakiekolwiek zakłócenie spowodowane głębokimi wykopami stanowi bezpośrednie zagrożenie dla stabilności konstrukcyjnej sąsiadujących obiektów. Domagamy się zapewnienia niezależnej, publicznej analizy eksperckiej, która potwierdzi absolutne bezpieczeństwo planowanych prac.

Oczekujemy od Państwa rzetelnego odniesienia się do naszych postulatów i uwag oraz zmiany podejścia, by naprawdę odzwierciedlało deklarowaną przez Panów wizję budowania wspólnoty.

Zaniepokojeni sytuacją

Mieszkańcy Salwatora

English version

An Open Letter to Mr. Robert De Niro, Mr. Nobu Matsuhisa, and Mr. Meir Teper Regarding the Kraków Hotel and Nobu Restaurant Investment

A Call for True Partnership

To Mr. Robert De Niro, Mr. Nobu Matsuhisa and Mr. Meir Teper,

We are writing to you today as the deeply invested residents of Kraków, who cherish the historic integrity and unique character of our city, particularly the neighborhood chosen for your new Nobu Hotel and Restaurant.

We were encouraged by Mr. De Niro's personal statement that "What we do comes from the heart. People create places, and that's why everywhere we are, we try to build community." This vision of a development rooted in community spirit and respect for its surroundings is what we, the residents, wholeheartedly desire to see realized here in Kraków.

However, the current reality on the ground has caused significant anxiety and concern, making us feel that our voices and the integrity of our neighborhood are being overlooked. We feel compelled to share these concerns with you directly, seeking the transparency and dialogue that defines a true "community-building" effort.

The people of Kraków are proud of their heritage, and we seek a partner, not an adversary, in safeguarding it. If the Nobu project truly comes from the heart and seeks to build community, the residents must be included as active stakeholders. We believe that a world-class brand can successfully integrate with and respect a world-class historic city, but this requires an active commitment to listening.

We respectfully require a definitive pledge to address the following Core Areas of Resident Concern:

Full Transparency: Publicly share all comprehensive project documentation (scale, traffic solutions, final structural engineering reports). There is a pervasive feeling of a lack of clarity regarding the full scope and final plans of the investment. Crucially, access to comprehensive public documentation has been limited, which fuels speculation and anxiety about the project's long-term impact on our lives and the district's infrastructure. Prioritization of Heritage: Re-evaluate the project's scale and methods to ensure zero risk to adjacent historic structures and to preserve the architectural and social character of the district. We fear this development risks accelerating gentrification—pushing out local businesses and altering the social fabric of the area. Specific actions on site have demonstrated a worrying lack of respect for established local regulations: one protected building has been entirely demolished internally, leaving only the facade, and a protected heritage building that appears under threat of demolition is cause for major alarm (parts of its balconies have already been destroyed). Furthermore, the consultation regarding tree cutting and landscape alteration appears insufficient. Genuine Dialogue: Establish a clear, structured channel for residents to voice concerns and receive concrete, timely responses from the investors and their representatives. Scale and Impact on Infrastructure: The sheer scale of the proposed development raises fundamental questions about its suitability for this historic area. Residents are concerned about the subsequent burden on local infrastructure, particularly the impact on local traffic flow and the management of entry and exit routes in an already dense neighborhood. Hydrogeology and Structural Safety: A critical, non-negotiable concern relates to the extensive substructure and excavation work planned, including the construction of deep cellars or bunkers. Our historic tenement buildings rely on a stable hydrogeological environment. Any disruption caused by deep digging poses a direct, existential threat to the structural integrity of neighboring buildings. We urge you to ensure independent, public expert analysis confirms the absolute safety of these planned works.

We look forward to a prompt response and a change in approach that truly reflects your stated vision of building community.

Sincerely,

The Concerned Residents of Salwator