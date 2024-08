Mister Warszawy - to były najpiękniejsze budynki stolicy w PRL-u. Zobacz, które wygrały kultowy konkurs architektoniczny

Jak najmniej bloków, jak najwięcej zieleni. Służew nad Dolinką - osiedle, które dziś by nie powstało

Konkurs wystartował w 1960 roku i dotyczył obiektów z roku poprzedniego. Organizatorem była gazeta "Życie Warszawy". Laureatów wybierano przez kolejnych 20 lat. Pierwszym zwycięzcą był wybudowany w 1959 roku blok z ul. Kredytowej 8 zaprojektowany przez W. Kłyszewskiego, J. Mokrzyńskiego, E. Wierzbickiego.

Zespół architektów, których do dziś upamiętania tablica umieszczona na budynku to nie kto inny, jak słynne "Tygrysy". To oni odpowiadają za projekt m.in. kultowego brutalistycznego Dworca w Katowicach, którego wyburzenie służy dziś za cezurę rozpoczęcia dyskusji o przyszłości architektury powojennego modernizmu w Polsce oraz o konieczności ich ochrony.

Cel przyświecający Misterowi Warszawy przypominał nieco korporacyjne inicjatywy działu Employer brandingu, tyle że w realiach socjalistycznych - plebiscyt miał motywować architektów do lepszych efektów i większej wydajności, "bawiąc". Powołany jednorazowo z okazji 15-lecia gazety, wzbudził tak duże zainteresowanie wśród czytelników, że zadecydowano o jego kontynuowaniu.

Kandydatów zgłaszali mieszkańcy oraz instytucje działające w obszarze architektury i budownictwa. Wśród zróżnicowanego jury zasiadali również architekci, a kryterium oceny były walory architektoniczne, funkcjonalne, jakościowe oraz ekonomiczne. Każde zwycięstwo ogłaszano na łamach dziennika.

Ostatnim zwycięzcą konkursu był Powszechny Dom Książki "Uniwersus" z ul. Belwederskiej 20/22. Budynek zgarnął nagrodę za rok 1980 i był dziełem zespołu L. Solonowicza z zespołem (R. Lisiewicz, A. Sitowski, Z. Szatkowski, W. Kaczmażyk, W. Humięcki, Z. Lupa i J. Laskowski). Pierwotnie miał pełnić zupełnie inną funkcję - powstawał jako miejsce prezentujące radziecki dorobek techniczny, stąd też jego odważna forma. Ostatecznie został jedną z najnowocześniejszych księgarni w kraju. Oryginalne wnętrze niestety nie zachowało się do dziś.

Jakie budynki wygrały tytuł Mistera Warszawy?

Tytuł otrzymały zarówno bloki mieszkalne, jak i obiekty użyteczności publicznej, w tym m.in.:

Technikum Poligraficzne przy ul. Stawki (1968),

Dworzec Wschodni PKP (1969),

Węgierska Ekspozytura Handlowa (1973),

Osiedle Służew nad Dolinką (1978).

Przez pierwsze lata funkcjonowania instytucji Mistera, w konkursie mogły brać udział jedynie budynki mieszkalne. Dopuszczenie obiektów użyteczności publicznej okazało się strzałem w dziesiątkę. Na 30-lecie "Życia Warszawy", w 1974 roku, zorganizowano konkurs, który wyłonił trzech najlepszych Misterów spośród wybranych do tej pory. Żaden z nich nie był budynkiem mieszkalnym:

Wydział Farmacji Akademii Medycznej przy ul. Banacha 1a (wygrana w 1970 r.),

Zespół Wypoczynkowy "Warszawianka" (wygrana w 1972 r.) - kompleks projektowany przez wybitnych Jerzego Sołtana i Zbigniewa Ihnatowicza dziś jest nie do poznania;

Dworzec Wschodni (wygrana w 1969 r.) - w momencie budowy najnowocześniejszy dworzec stolicy.

